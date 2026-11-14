El ‘pucherazo’ del voto por correo del 29-N no tiene nombre: en 15 países no lleva ni recibo ni firma

El voto por correo para el censo de residentes ausentes (CERA) se enfrenta a las elecciones del 29 de noviembre con una carencia difícil de entender: en Argentina y otros quince países, el elector no recibe ningún recibo al entregar el sobre ni constancia de su recepción.

Así lo señala The Objective, un sistema que afecta a miles de españoles que viven en el extranjero.

La modalidad se fundamenta en el franqueo en destino. El votante deposita su documentación en un buzón y el coste lo asume el destinatario.

Esta opción es más económica que un envío certificado, pero pone en jaque dos garantías básicas: conocer si el sobre ha salido del circuito postal y confirmar su llegada a destino.

Argentina aglutina uno de cada cinco electores en el exterior

Argentina desempeña un papel crucial en este asunto, ya que alberga cerca del 20% del censo CERA. De hecho, de acuerdo con datos públicos accesibles antes de las elecciones generales de 2023, el 70,95% de los votos enviados desde el país se tramitó por correo, en lugar de ser depositados en las urnas habilitadas en los consulados.

Este procedimiento también se aplica en Alemania, Bélgica, Chile, Colombia, Cuba, Francia, Irlanda, México, Países Bajos, República Dominicana, Suecia, Suiza, Perú, Uruguay y Venezuela. En total, son dieciséis naciones que operan con un sistema que carece de las garantías propias del correo certificado.

Elemento Envío certificado Franqueo en destino Recibo para el remitente Sí No Firma del destinatario Sí No Reclamación por pérdida Posible No equivalente Coste para el votante Puede existir No, lo asume el destinatario

La carencia de recibo imposibilita al ciudadano demostrar cuándo entregó el sobre. Y la falta de firma dificulta verificar que el voto llegó a la oficina electoral. Si se produce un extravío, el votante queda prácticamente sin un recurso directo para reclamar.

El matasellos no aclara todas las dudas

El Ministerio de Asuntos Exteriores defiende que el sistema mantiene las garantías legales. Su postura se basa en dos elementos: el matasellos indica la fecha de emisión y el certificado de inscripción censal permite asociar el voto con el elector.

El problema surge en el preciso momento del sellado. El matasellos indica cuándo el servicio postal procesa la carta, pero no necesariamente cuándo el ciudadano la depositó en el buzón. Una persona puede introducirla por la tarde y ver cómo es sellada al día siguiente. En algunos países, además, la recolección de los buzones puede tardar varios días.

Esa discrepancia tiene implicaciones prácticas cuando el calendario electoral impone plazos estrictos. Si el sobre se deposita dentro del período permitido, pero el servicio postal lo procesa después, el elector corre el riesgo de perder la oportunidad de que su voto sea contado. El sistema registra la actuación de la administración postal, no el momento real en que el ciudadano cumplió con su parte.

La administración defiende que el certificado censal respalda la identidad del votante y recuerda que un sobre sin ese documento debe ser rechazado. Sin embargo, esta garantía solo demuestra quién emite el voto, pero no proporciona evidencia independiente sobre cuándo se entregó ni cuál fue su recorrido hasta llegar a destino.

Un riesgo que se amplifica con el censo exterior

La controversia se intensifica a medida que el voto exterior adquiere más relevancia política y administrativa. La ampliación del censo tras la Ley de Memoria Democrática ha sumado a numerosos nuevos ciudadanos, especialmente en América Latina. Muchos reciben la documentación electoral en sus domicilios, pero deben afrontar trámites adicionales para poder ejercer su derecho al voto.

En el caso de los nietos, el Instituto Nacional de Estadística ha advertido que la inscripción en el CERA puede tener un carácter provisional. Formar parte del censo no garantiza por sí sola la participación si el elector no acredita ciertas circunstancias relacionadas con el exilio de sus ancestros.

Esta combinación de un censo exterior más amplio y un sistema postal sin trazabilidad completa puede incrementar la frustración. El ciudadano recibe las papeletas, sigue los pasos requeridos y, aún así, carece de un justificante que le permita evidenciar qué ha sucedido con su voto.

La administración cuenta con varias alternativas para mitigar ese riesgo:

Extender el uso del envío certificado a todos los países.

Crear un justificante digital vinculado al depósito del sobre.

Registrar la recepción en los consulados o en las oficinas electorales.

Publicar información sobre los votos enviados, recibidos y rechazados por país.

Negociar con los servicios postales extranjeros protocolos específicos para la recolección y el sellado.

El debate no se limita al coste que conlleva. La diferencia entre un voto certificado y uno ordinario impacta en la confianza en el proceso. Cuando no hay recibo ni firma, el elector debe aceptar que el sistema funciona sin poder verificar cada una de las etapas.

De cara a las próximas elecciones del 29-N, el Gobierno asegura que las garantías establecidas por la ley siguen vigentes. La cuestión que queda por resolver es más concreta: si la identificación del votante es suficiente cuando este no puede demostrar que ha depositado el sobre a tiempo ni que este ha llegado a la administración. En unas elecciones reñidas, esa incertidumbre puede tener el mismo peso que el propio resultado.