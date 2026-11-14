La UCO desmiente a la Moncloa: Corvillo, el exchófer de Sánchez, se paseaba por Ferraz como Pedro por su casa

Fue Pedro Sánchez quien devolvió a José Luis Ábalos a la primera línea en 2023. Y fue esa rehabilitación política la que dio a la trama Koldo un tiempo extra de vida cuando los focos del Estado ya apuntaban a sus fechorías.

Es la conclusión que se desprende de lo conocido estos días tras la detención de Cristian Corvillo, hace dos semanas: la estrecha cercanía del presidente del Gobierno con todos los miembros de la trama.

Corvillo no es un nombre nuevo. Cuando los investigadores de la Guardia Civil se sumergieron en la trama Koldo, el enorme pozo de corrupción ligado a las altas esferas del PSOE, su nombre aparecía por todas partes.

Era el perejil de todas las salsas. La causa ya ha supuesto una primera condena para quien fuera ministro y número dos de Sánchez.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encontró siete teléfonos móviles, varios discos duros y 3.600 euros en efectivo en el registro que realizó por orden del juez Ismael Moreno en casa de Corvillo.

De secundario a pieza clave

Con el paso de los meses, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) necesitaban individualizar delitos y dejaron atrás a Corvillo, apenas un cuadro provincial del PSOE cordobés. El foco pasó a su gran socio en la intermediación, Víctor de Aldama, que desde el primer momento decidió colaborar con la Justicia.

Ahora Corvillo ha vuelto al centro de la diana. Los investigadores consideran complementaria la operación que terminó con su detención, pero su papel no es menor. A través de él se habrían canalizado mordidas por tres contratos, dos de ellos de poca cuantía, y se habría agasajado a Ábalos y a su «novia», Andrea.

La mano de Moncloa

Lo más grave no es lo que hizo Corvillo, sino lo que su caso deja al descubierto. La trama no vivía al margen del poder. Se movía en el círculo de confianza del presidente. Y cuando ya estaba bajo sospecha, fue Sánchez quien abrió de nuevo la puerta a Ábalos y permitió que el grupo siguiera operando.

En Moncloa insisten en que el presidente no sabía nada. Cada nueva detención hace más difícil sostener esa versión.

La investigación que gira en torno a Corvillo, ex chófer de Pedro Sánchez durante las primarias del PSOE en 2017, pone al presidente socialista y a su agobiado partido en el centro del debate público.

Los mensajes revelan vínculos con Koldo García y una intermediación en contratos públicos relacionados con el Ministerio de Transportes.

Aunque este caso no demuestra por sí mismo la implicación de Sánchez en alguna irregularidad, sí lanza una incómoda cuestión política: ¿cómo es posible que un militante, presentado durante años como un colaborador ocasional, haya logrado mantener acceso a los círculos del PSOE y relacionarse con empresarios, dirigentes y ex altos cargos con tanta facilidad?

De conductor de campaña a supuesto intermediario

Corvillo acompañó a Sánchez durante su campaña en las primarias de 2017, momento en el que el líder socialista intentaba recuperar el control de la secretaría general del PSOE. Aquella etapa estuvo marcada por la carretera, actos multitudinarios y reuniones, donde el actual presidente dependía de un reducido círculo de confianza. Sánchez llegó a reconocer públicamente el trabajo “silencioso y desconocido” de los que hicieron posible esa campaña.

Ahora, la UCO sostiene que Corvillo habría utilizado sus contactos con Koldo García, que en aquel entonces era asesor de José Luis Ábalos, para influir en procesos de contratación bajo la dependencia de Transportes. Los investigadores están analizando tres adjudicaciones y varias comunicaciones entre ambos en momentos clave durante las licitaciones.

Uno de los indicios que sobresale es un mensaje que Koldo envió a Corvillo en diciembre de 2018: “Te voy a solucionar la vida”. Este tono, que parece más propio de una charla desenfadada que de un expediente administrativo, cobra una nueva perspectiva cuando se relaciona con reuniones y modificaciones en los pliegos de contratación.

Además, la pesquisa está investigando la relación de Corvillo con Víctor de Aldama, una figura central en la trama Koldo. En una conversación de 2020, Corvillo mencionó a varias empresas y añadió que no había podido ver “a nuestro amigo”, una expresión que los agentes interpretan como una referencia a Koldo.

Ferraz, listas y una red de confianza

El interés político de este escándalo no se limita exclusivamente a los contratos públicos en cuestión. La trayectoria de Corvillo ilustra una situación común en muchos partidos: las redes informales que se tejen durante una campaña pueden perdurar mucho después de que cesen los cargos y el interés mediático.

Según la información disponible sobre la investigación, Corvillo habría estado presente en el entorno socialista, manteniendo reuniones en Ferraz, participando en actos y estableciendo contactos con líderes del partido. Además, parece tener relación con la inclusión de un amigo en candidaturas electorales. Estos elementos deberán ser documentados y desacoplados de cualquier responsabilidad penal, sin embargo, contribuyen a la percepción de que el antiguo chófer no era un completo desconocido para la formación.

La contradicción política puede resumirse en dos narrativas:

Versión Elementos principales La de Moncloa Sánchez no tiene conocimiento actual de Corvillo y no mantuvo reunión con él en Córdoba La versión reflejada en los mensajes Corvillo aseguró a Aldama que había hablado durante 35 minutos a solas con Sánchez en 2023 La cuestión pendiente Aclarar si realmente hubo encuentro, quién lo organizó y qué temas se trataron

El Gobierno admite que Sánchez se encontraba en Córdoba en la fecha indicada, pero niega la existencia de tal encuentro. La portavoz, Elma Saiz, declaró que esa reunión “nunca ocurrió”. Además, Moncloa también desmiente que el ministro Óscar López gestionara una cita entre ambos.

Sin embargo, la UCO ha incluido mensajes donde Corvillo refiere a Aldama que López le habría llamado para facilitar dicho contacto. El empresario mencionó una conversación sobre Ábalos y aseguró que el encuentro se alargó durante aproximadamente 35 minutos. Son afirmaciones de Corvillo, que no constituyen prueba concluyente sobre el contenido de la reunión, pero contribuyen al aumento de la atención política sobre el asunto.

El coste para Sánchez y para el PSOE

Sánchez ha expresado que ninguna de las personas detenidas en la operación tiene “nada que ver” con él. La aparición de mensajes relativos a su antiguo chófer complica su respuesta, aunque no la invalida automáticamente en términos jurídicos. La clave está en distinguir entre conocer a alguien, reunirse con esa persona y formar parte de una conducta delictiva. En el ámbito político, las distancias suelen acortarse mucho más que en un proceso judicial.

El PSOE enfrenta varios desafíos:

Que la oposición presente el caso como una cadena de favores originada en las primarias de 2017.

Que las reacciones de Moncloa puedan parecer evasivas y fragmentadas.

Que nuevas comunicaciones expongan más conexiones entre Corvillo, Koldo, Aldama y otros dirigentes socialistas.

Que el debate sobre contratos públicos se entrelace nuevamente con la financiación y la organización interna del partido.

La investigación judicial se centra en posibles delitos como tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Corvillo fue detenido junto a otras personas en una operación impulsada por la Audiencia Nacional, que incluyó registros relacionados con Adif y el entorno de Ábalos. La causa se mantiene abierta y las sospechas deberán ser corroboradas o desestimadas por el juez.

Un detalle llamativo en el desarrollo de esta historia es que Corvillo transitó de ser el conductor de una campaña interna del PSOE a estar conectado, según los investigadores, con empresarios, adjudicaciones ferroviarias y conversaciones que involucran a ministros. En la política española, pocas trayectorias avanzan con tal rapidez sin necesidad de cambiar de vehículo.