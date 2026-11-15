El Gobierno Sánchez aprueba 7.600 € para cada ‘nieto del exilio’ que venga a vivir a España: Falsos y subvencionados

Pedro Sánchez es capaz de cualquier cosa, por ilegal que parezca, con tal de seguir en La Moncloa.

Su última jugada vuelve a mirar al otro lado del Atlántico.

El marido0 de Begoña sigue empeñado en arañar votos en el exterior, regalando derechos a gente que nunca ha cotizado, que no conoce España y que, en muchos casos, ni siquiera es hija del exilio.

Y lo hace tirando de dinero público como si no hubiera mañana.

El Gobierno socialista ha publicado un reglamento que fija ayudas de entre 4.000 y 7.600 euros para facilitar el regreso de españoles de origen en situación de vulnerabilidad económica. Entre los posibles beneficiarios podrían estar quienes obtuvieron la nacionalidad gracias a la Ley de Nietos.

La fecha de entrada en vigor no deja de tener su gracia: el 29 de noviembre, el mismo día de las elecciones generales.

Pedro Sánchez alerta a sus barones socialistas:

«Hablarán de pucherazo, lo harán unos y otros; de que hay que detenerme como responsable de ese pucherazo». ⚠️ ¿Está Pedro Sánchez reconociendo tácitamente que habrá pucherazo en las elecciones del 23 de julio? https://t.co/3fiAP1yq9M — Edgar (@edgar___es) May 31, 2023

Cifras sobre la mesa, reglas en el aire

El Real Decreto 954/2026 fija una cuantía básica de 4.000 euros por beneficiario, que puede subir a 7.600 euros si se trata de una familia con tres o más personas a cargo. Las cantidades están claras. Todo lo demás, no.

El Gobierno se da hasta un año para desarrollar la prestación. Hoy nadie puede pedirla, porque no hay procedimiento.

Quedan por definir los límites de renta, la documentación, el sistema de concesión, las incompatibilidades y las obligaciones de quien cobre. De momento solo hay dos requisitos: tener entre 18 y 65 años y estar en situación de vulnerabilidad económica.

La norma presta una atención especial a las mujeres españolas víctimas de violencia.

Y considera retornado a cualquier persona con nacionalidad española de origen, nacida en el extranjero, que decida instalarse en España de forma permanente.

Para demostrarlo bastará un certificado histórico de empadronamiento. La puerta, por tanto, queda abierta para miles de nacionalizados en el exterior.

Los mitines de Sánchez calcados de los de Maduro. Mal asunto de cara al pucherazo que viene. https://t.co/w0tqDoGKHW — José Martín de Torres (@josemartindet) November 15, 2026

163.355 nietos, 901 exiliados

Aquí está el meollo.

Según ha comunicado el propio Gobierno al Tribunal Supremo, hay 163.355 personas en los expedientes de nacionalidad para descendientes de españoles. De ellas, solo 901 han acreditado documentalmente que sus antepasados fueron exiliados. Es decir, menos del 1 %.

El origen del problema está en una instrucción de 2022 firmada por Sofía Puente, entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Esa interpretación permitió tramitar solicitudes sin exigir siempre una prueba fehaciente del exilio y dio por exiliados a todos los españoles que salieron del país entre 1936 y 1955.

El resultado: una ley pensada para reparar a los hijos y nietos del exilio republicano acabó abriendo la puerta a descendientes de emigrantes económicos, muchos de ellos salidos de España décadas antes de la Guerra Civil. Lo que se vendió como memoria histórica se ha convertido en una fábrica de pasaportes. Y ahora, quizá, también de ayudas.

Sin voto, pero con cheque

El Supremo ha suspendido los efectos electorales de buena parte de esos nacionalizados mientras investiga si su inscripción en el censo exterior fue correcta. No les ha quitado la nacionalidad, pero sí, de momento, la posibilidad de votar el 29-N. Eso sí, la suspensión no se extiende automáticamente a sus hijos mayores de edad, que podrán votar si están bien inscritos.

La situación roza el esperpento. Hay quien puede ser español, no aparecer en el censo y, al mismo tiempo, optar a una ayuda pública por su condición de español de origen. El Supremo todavía tiene que pronunciarse sobre el fondo del asunto y sobre la validez de las interpretaciones de la Administración.

Lo que cualquier ayuda seria exigiría

Los críticos reclaman lo que exigiría cualquier prestación pública sensata: prueba documental del exilio del antepasado, residencia efectiva y permanente en España, límites claros de renta y patrimonio, control de incompatibilidades con otras ayudas y la obligación de devolver el dinero si el beneficiario no mantiene la residencia.

Nada de eso está todavía en la norma. Por eso, hoy por hoy, no puede afirmarse que todos los nacionalizados por la Ley de Nietos vayan a cobrar 4.000 o 7.600 euros. Solo podrán hacerlo quienes cumplan unos requisitos que el Gobierno aún no ha escrito.

El remate

El Gobierno ha aprobado una ayuda con cifras concretas, pero sin reglas, sin convocatoria y con fecha de entrada en vigor en plena jornada electoral. Todo un retrato del sanchismo: el cheque se anuncia primero y las explicaciones, si llegan, después. Mientras tanto, los contribuyentes que sí cotizan, sí viven en España y sí han pagado cada euro de su bolsillo se preguntan quién decidió que su dinero sirviera para engordar el censo de otro continente.