Los proetarras agreden a Jon Echevarría, el joven candidato del PP, mientras Otegi se jacta de estar logrando sus objetivos gracias al pacto con Sánchez

El Partido Popular ha decidido cancelar su recorrido electoral por Guipúzcoa después de que Jon Echevarría, su candidato al Congreso, sufriera un ataque en Hernani, donde le lanzaron piedras, huevos y petardos.

ABC da cuenta de esta situación alarmante: una formación política forzada a suspender sus actos porque no puede garantizar la seguridad de sus miembros.

Este incidente ocurrió durante la primera parada de una gira planeada por varios municipios.

Cerca de 200 facinerosos, en su mayoría encapuchados, recibieron a la delegación popular con gritos y el lanzamiento de objetos. Ante el peligro, la comitiva tuvo que refugiarse en un vehículo y abandonar el lugar escoltada por la Ertzaintza.

No se trata de un simple episodio de tensión.

Cuando una candidatura se ve forzada a cancelar su programa en una localidad porque un grupo organizado la expulsa a base de amenazas y objetos arrojados, el desafío trasciende lo partidista. Afecta al corazón mismo de cualquier campaña: la libertad para concurrir, reunirse y pedir el voto.

Una campaña marcada por la intimidación

El PP vasco sostiene que en Hernani no existían «las condiciones democráticas suficientes» para continuar con la ruta programada. Esta decisión tiene claro costo político. Suspender actos puede proteger a los militantes, pero también concede a los agresores la potestad de decidir dónde puede aparecer un candidato. Esa cesión involuntaria tiene tanto peso como la agresión en sí.

El Sindicato Profesional de la Ertzaintza ha señalado que el dispositivo de seguridad inicial contaba con solo cuatro patrullas para atender una concentración de alrededor de 200 personas. Además, el sindicato afirma que los populares tuvieron que ser evacuados en un coche policial encubierto y cuestiona la planificación de la seguridad.

Los hechos son contundentes:

El acto previsto en Hernani no se llevó a cabo.

El candidato denunció el lanzamiento de piedras, huevos y petardos.

El PP ha suspendido su ruta programada por varios pueblos de Guipúzcoa.

Echevarría exigió a la Ertzaintza garantías para continuar con la campaña.

El partido ha anunciado que mantendrá sus actos solo donde haya seguridad suficiente.

Ahora, la controversia recae sobre el Gobierno vasco. La policía autonómica deberá explicar cómo se evaluó el riesgo y por qué la protección resultó inadecuada. En plena campaña electoral, la seguridad no debe gestionarse como si se tratara de una excursión en condiciones adversas: debe anticiparse a las concentraciones, identificar las amenazas y permitir que los partidos ejerzan sus derechos sin estar a merced de una multitud hostil.

El efecto político: de un incidente local a un debate nacional

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha condenado la agresión e ha vinculado la situación con otros recientes ataques contra jóvenes de Nuevas Generaciones. Los populares buscan presentar este ataque como una evidencia de que sigue existiendo una cultura de intimidación hacia quienes defienden posturas constitucionalistas en ciertos municipios vascos.

Por su parte, la izquierda abertzale enfrenta un dilema complicado. Condenar sin matices la violencia política es absolutamente necesario, pero hacerlo implica también reconocer que la normalización institucional no puede limitarse a ocupar escaños y negociar presupuestos. La convivencia, sobre todo, se mide cuando el adversario también tiene el derecho de hablar en la plaza pública.

En este contexto, las declaraciones de Arnaldo Otegi sobre los logros alcanzados gracias a sus acuerdos con el Gobierno de Pedro Sánchez adquieren una dimensión especialmente crítica. EH Bildu ha transformado su poder parlamentario en una herramienta para conseguir avances políticos y sociales, mientras el Ejecutivo central defiende estos pactos como parte de la aritmética democrática. El problema surge cuando esa normalidad en el parlamento coexiste con episodios de violencia callejera dirigidos contra un rival.

Es probable que la oposición utilice este incidente para cuestionar el costo de estos acuerdos. El Gobierno responderá que una negociación parlamentaria no convierte a nadie en responsable por las agresiones de terceras personas. Jurídicamente, esta distinción es necesaria. Sin embargo, políticamente, la imagen es difícil de separar: mientras unos pactan en Madrid, otros intentan impedir, a pedradas, la presencia del PP en Hernani.

Un joven candidato convertido en símbolo

Echevarría, con solo 22 años, ha afirmado que no tiene intención de abandonar la campaña y que continuará con su agenda electoral. Su próxima aparición está programada en Zumárraga, una decisión que busca evitar que la cancelación de la ruta sea interpretada como una retirada.

Este hecho puede producir varios efectos:

Dar visibilidad nacional a un candidato hasta ahora poco conocido. Movilizar al electorado del PP en Guipúzcoa. Aumentar la presión sobre el Gobierno vasco por su actuación policial. Reabrir el debate sobre la normalización de la izquierda abertzale. Convertir la seguridad de los actos en uno de los temas centrales de la campaña.

La paradoja es clara. Aquellos que pretendían borrar una candidatura del mapa político pueden haberla catapultado al centro del debate. Echevarría llegó a Hernani buscando votos y salió convertido en el rostro de una discusión mucho más extensa sobre democracia, memoria y libertad política.

El PP había planificado recorrer 13 municipios guipuzcoanos. Por ahora, aquella caravana ha quedado reducida a una cuestión elemental: si una candidatura necesita huir en un vehículo policial para abandonar un acto, el problema no reside en el tamaño de la campaña, sino en el espacio democrático que se le permite ocupar.