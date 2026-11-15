Otro pufo en la campaña de Sánchez: Lula da Silva se queda afónico y cancela su ‘numerito’ con el PSOE este lunes

Hay quien dice que Dios los cría y ellos se junta, porque ambos han estado y están chapoteando enj corrupción hasta la ingle.

Y hasta juegan con títulos cinematográficos y ponen a esta ‘pelicula‘ el de «Dos ladrones y un destino’.

En cualquier caso, es otro globo que se le pincha al PSOE.

La campaña electoral se ha visto privada de uno de sus eventos internacionales incluso antes de dar su pistoletazo de salida.

Los socialistas han ha tenido que anular la conversación pública entre Pedro Sánchez y Luiz Inácio Lula da Silva, que estaba programada para este lunes 17 de noviembre de 2026, en la sede de UGT, tras conocerse que el presidente brasileño se ha quedado mudo.

La suspensión solo afecta al formato electoral, ya que el afónico Lula seguirá con su encuentro institucional con Sánchez en La Moncloa.

Así, la diplomacia retiene su espacio mientras la campaña socialista sufre la pérdida de una de sus imágenes más ansiadas.

En política, a veces, el éxito no solo depende del mensaje, sino también de que el micrófono esté operativo.

LULA VIENE A APOYAR A SU COLEGA EN LAS ELECCIONES DEL AMOR LULA ESTUVO EN LA CARCEL POR LADRON-GANO LAS ELECCIONES D UNA FORMA EXTRAÑA VIENE A ENSEÑARLE LOS TRUCOS A SU CAMARADA-Q ES EXPERTO EN ESO-EL D LA CAMPAÑA DEL AMOR CON UN DECRETO LEY EL DIA ANTERIOR-NO HACE 8 AÑOS🙈🇪🇸🔥 https://t.co/Nmllbc8yVd — PARTIDO CENTRISTA LI (@leunamoj) November 15, 2026

Un acto concebido para propiciar una remontada

La presencia de Lula no era un simple detalle en la estrategia del PSOE.

Para los socialistas, el líder brasileño simboliza la posibilidad de recuperar terreno tras un período político difícil y de hacer frente a una derecha enérgicamente movilizada. Su triunfo en Brasil tenía que servir como espejo de una premisa clara: resistir, organizarse y transformar una campaña complicada en una oportunidad de remontada.

El acto estaba previsto en la sede de UGT, un lugar adecuado para asociar la candidatura de Sánchez a la tradición sindical y progresista.

Esto permitía, además, incorporar un matiz internacional a una campaña que se ve marcada por la disputa nacional, los sondeos y la lucha por captar el voto de los indecisos.

Sin embargo, la imagen que se había proyectado ya no podrá llevarse a cabo.

Sin un discurso conjunto, sin el intercambio público y sin la escenificación política que se había planeado, el PSOE ahora se verá obligado a reajustar su agenda rápidamente. La reunión en La Moncloa podría ofrecer una imagen institucional, pero su naturaleza es diferente: allí no habrá mitin, ni público movilizado, ni mensaje electoral compartido.

La voz de Lula ya mostraba signos de alarma

La afonía no se presenta como un incidente aislado en la gira internacional del presidente brasileño. Ya en Filipinas, Lula había tenido que cancelar discursos y apariciones públicas debido a sus problemas de voz. La decisión de posponer el acto en Madrid previene una intervención que podría haber resultado incómoda para el mandatario y poco útil para la campaña socialista.

La agenda internacional de Lula incluye su participación en encuentros multilaterales y desplazamientos exigentes. Antes de su llegada a España, había estado en la cumbre del clima COP31 en Antalya y en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático en Filipinas. Este apretado calendario explica en parte el desgaste, aunque no elimina el contratiempo político que supone para Sánchez.

Elemento Situación prevista Acto electoral PSOE-Lula Cancelado por la afonía del presidente brasileño Sede del acto UGT, en Madrid Encuentro institucional Se mantiene en La Moncloa Objetivo político Reforzar el mensaje socialista con el ejemplo brasileño Efecto inmediato Pérdida de un acto internacional de alto valor simbólico

Un contratiempo menor en la forma, pero significativo en el fondo

Para el PSOE, la cancelación se produce justo cuando cada acontecimiento busca hacerse un hueco en la agenda mediática. Un mitin con Lula habría permitido a Sánchez mostrar una imagen de liderazgo internacional y conectar su candidatura con una reciente victoria progresista. Sin embargo, al cancelarse la intervención pública, esas expectativas quedan limitadas al encuentro bilateral.

La oposición probablemente utilizará este episodio para retratar la campaña socialista como una sucesión de fracasos. El término “pufo”, que aparece en el titular, pertenece al argumentario de combate electoral y exagera la magnitud del incidente: la suspensión se debe a un problema de salud del presidente brasileño, no a un fallo político tangible. No obstante, en el juego de la política, los matices suelen perderse cuando se presenta un evento que se cae del calendario.

Además, existe una diferencia estratégica entre contar con Lula en un acto partidista y recibirlo en La Moncloa. En el primer caso, el presidente brasileño se exhibe como un respaldo político. En el segundo, su rol se sitúa en el marco de las relaciones bilaterales entre España y Brasil. Aunque la visita mantendrá su valor diplomático, no suplanta del todo el rendimiento electoral que perseguía el PSOE.

El encuentro institucional permitirá discutir las relaciones entre ambos países y otros asuntos internacionales en común. Sin embargo, cualquier declaración pública tendrá que manejarse con cautela para no transformar una reunión oficial en un mitin sin previo aviso. La afonía de Lula ha traído consigo la pérdida del discurso principal; de ahora en adelante, la campaña deberá conformarse con la imagen, el protocolo y una agenda mucho menos emocionante.

Y para culminar, hay un detalle que resalta la ironía de esta situación: aunque Lula mantiene su cita con el jefe del Gobierno español, ha dejado atrás precisamente la intervención que iba a convertir su visita en un hito electoral. En suma, el mundo de la política demuestra que hasta una simple dolencia puede reescribir el guion; esta vez, el mensaje progresista tendrá que avanzar sin su voz más internacional.