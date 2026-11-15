La radicalización izquierdista del PSOE ha esquilmado tanto a Frente Amplio y Podemos, que Sánchez no tiene un socio que llegue al 10 %

El mentiroso Pedro Sánchez fanfarronea, baila como el chavista Maduro en los mítines y presume de remontada.

Pero las cuentas no le salen.

A dos semanas del 29 de noviembre, el voto útil que pide a gritos está engordando al PSOE a costa de dejar en los huesos a sus antiguos socios. Aunque el presidente lograra el milagro de salir de las urnas como primera fuerza, le pasaría lo mismo que al PP en 2023: ganar sin poder gobernar.

No le quedan suficientes compinches a su izquierda para armar una mayoría, ni siquiera sumando a la derecha del PNV y a los xenófobos de JUNTS.

Los mitines de Sánchez calcados de los de Maduro. Mal asunto de cara al pucherazo que viene. https://t.co/w0tqDoGKHW — José Martín de Torres (@josemartindet) November 15, 2026

La aspiradora socialista

La estrategia de Ferraz es conocida. Ante la amenaza de un Gobierno de PP y VOX, el votante progresista debe concentrarse en el PSOE, porque Sánchez sería el único muro eficaz contra la derecha. Funciona, pero tiene un precio: cada voto que la aspiradora socialista arrebata a sus aliados es un escaño menos para la futura investidura.

El promedio de once encuestas que recopila Electocracia lo deja claro. El PSOE rondaría el 27,2 % y unos 109 escaños. El Frente Amplio se quedaría en el 6,8 % y 12 diputados. Y PODEMOS apenas salvaría un escaño, con un 1,8 % de los votos.

En 2023, SUMAR y PODEMOS fueron juntos y lograron 31 diputados. Hoy, por separado, apenas sumarían 13. La izquierda alternativa ha perdido votos, pero también algo más valioso: capacidad para negociar, presencia en las provincias y fuerza para imponer condiciones.

Las encuestas que otorgan a VOX cerca de los 100 caños están volviendo locos a algunos. De aquí al 29N, a Gonzalo Miró puede que le salgan pelos por los nervios. La última de RTVE (Malas Lenguas), es una auténtica barbaridad. https://t.co/UovF51v04S — Bertrand Ndongo (@bertrandmyd) November 7, 2026

La aritmética que no perdona

Las cuentas son tozudas. Si PP y VOX suman 195 diputados, como apuntan los sondeos, en el resto del Congreso solo quedan 155 escaños. Y la mayoría absoluta está en 176.

Dicho de otra forma: aunque Sánchez reuniera a todos los que no son PP ni VOX —Frente Amplio, PODEMOS, ERC, BILDU, el PNV, JUNTS y hasta el último diputado canario o gallego—, no llegaría.

Le faltarían más de veinte escaños. Ni el mejor sudoku parlamentario de su carrera le salvaría esta vez.

Dirty fashion and deep crime https://t.co/bbjbXORmXw — Hermann Tertsch (@hermanntertsch) November 14, 2026

Una izquierda rota

La izquierda llega a estas elecciones tras años de peleas entre PODEMOS, SUMAR y sus distintas corrientes territoriales. Sin una marca común, el espacio alternativo se ha convertido en un campo de batalla. PODEMOS intenta recuperar su identidad y el Frente Amplio quiere presentarse como la alternativa progresista no socialista. Pero los dos pelean por el mismo votante mientras el PSOE les come el terreno.

El resultado puede ser el peor posible: lo bastante divididos para perder escaños, pero no lo bastante fuertes para ofrecer una alternativa.

La contradicción del PSOE es evidente. Sánchez pide unidad al votante progresista, pero su supervivencia depende de que sus aliados conserven representación. Si los aplasta demasiado y caen por debajo de los umbrales provinciales, la suma final será más pequeña.

El espejismo del CIS

En medio de este panorama, el CIS de José Félix Tezanos vuelve a ir por libre. Mientras las encuestas privadas, como la de Target Point, limitan al PSOE a un máximo de 112 escaños, el barómetro público le concede entre 134 y 143. No es un detalle técnico: es un intento de alimentar la ilusión de remontada y movilizar a un electorado desencantado.

Mismo enemigo, distinto proyecto

Los propios votantes de izquierda tampoco se ponen de acuerdo. Solo el 30,4 % de los encuestados quiere un Gobierno encabezado por el PSOE. Entre los votantes del Frente Amplio, el 73,3 % apuesta por pactar con los socialistas, mientras que los del PSOE prefieren gobernar en solitario. Comparten enemigo, pero no proyecto.

El remate

Sánchez puede bailar todo lo que quiera, pero la música la ponen los números. Y los números dicen que, a dos semanas de las urnas, el presidente no tiene socios suficientes para seguir en La Moncloa. Como en las comunidades de vecinos, estar todos en contra del ruido no garantiza que alguien pague la reparación. Esta vez, además, ni siquiera hay suficientes vecinos.