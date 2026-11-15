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CAMPAÑA ELECTORAL AL ROJO VIVO

Santiago Abascal: «El líder de la mafia lo tiene cada vez más difícil, pero tiene otras herramientas»

El líder de VOX intensifica su ataque contra Pedro Sánchez, advierte sobre el voto exterior y exige a Feijóo mayor atención ante el 29 de noviembre.

Santiago Abascal: "El líder de la mafia lo tiene cada vez más difícil, pero tiene otras herramientas"
Santiago Abascal (VOX). PD
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VOX es el único partido que realmente sube en esta campaña.

Y todo indica que todavía tiene margen para crecer de cara al 29 de noviembre. Lo hace con una fórmula sencilla, de sentido común, sin grandes artificios: hablar claro y llamar a las cosas por su nombre.

En Murcia, ante sus simpatizantes, Santiago Abascal lo resumió en tres palabras: «España o la mafia».

Con la campaña en su punto más caliente, el líder de la derecha patriótica volvió a poner a Pedro Sánchez en el centro de la diana. Lo llamó «el líder de la mafia» y aseguró que lo tiene «cada vez más complicado», aunque todavía le quedan «otras herramientas». Entre ellas citó la polémica Ley de Nietos, que a su juicio ha ampliado de forma más que dudosa el voto exterior.

«Esto no está hecho»

Abascal pidió a los suyos que no se confíen. Advirtió de que su partido no sabe qué «violencias» se pueden estar preparando y llamó a trabajar hasta el último minuto. Es el mismo mensaje que repite desde Colón: las encuestas no votan, y en 2023 el exceso de confianza le salió muy caro a la derecha.

VOX ha ligado la cita electoral a los asuntos que preocupan en la calle: la corrupción y los sumarios judiciales, la seguridad ciudadana, la inmigración ilegal, la situación de Ceuta y la relación con Marruecos, el deterioro de los servicios públicos y las leyes de igualdad, que el partido considera injustas.

En ese último punto, Abascal sostuvo que las mujeres son «las principales estafadas» por el Gobierno y prometió derogar las «leyes injustas». VOX defiende desde hace tiempo que no se puede proteger de verdad a las víctimas sin hablar del peso de la inmigración ilegal y del fanatismo religioso en parte de los delitos contra mujeres.

Un aviso a Feijóo

El líder de VOX no se limitó a cargar contra Sánchez. También mandó un recado al PP de Alberto Núñez Feijóo: que esté «más concentrado» en las elecciones y deje de pelearse por los ministerios antes de tiempo.

Abascal presentó la propuesta de los populares como un «cambio pequeño», un simple «recambio». Frente a eso, ofrece un «cambio profundo» en inmigración, modelo territorial, políticas de igualdad, seguridad y relación con Bruselas. El mensaje va a dos públicos a la vez: al votante harto de Sánchez y al votante conservador que no se conforma con cambiar las caras.

Es un equilibrio delicado. Distinguirse del PP le ayuda a crecer y a no quedar como una fuerza auxiliar. Pero, si quiere formar una mayoría alternativa el 29-N, también tendrá que entenderse con él al día siguiente.

Ceuta, la herida abierta

Ceuta volvió a aparecer en el mitin. Abascal exigió «recuperar la libertad de los ceutíes» frente a Marruecos y acusó a Sánchez de guardar silencio. A su juicio, el presidente antepone la relación con Rabat a los intereses de España.

En Ceuta se mezclan la soberanía, la seguridad, la presión migratoria y la política exterior, y cada palabra pesa más que en cualquier otro lugar. VOX presenta a Sánchez como un presidente débil ante Marruecos y reclama un control firme de las fronteras. Es la misma idea que articula toda su campaña: la prioridad nacional, es decir, que el Gobierno vuelva a poner a los españoles por delante.

Boca a boca

El cierre fue también una consigna. Abascal pidió a afiliados y simpatizantes que difundan el mensaje «sin las distorsiones» de sus adversarios y que trabajen sin descanso hasta el 29 de noviembre. La campaña de VOX no se juega solo en los mítines. Se juega en las redes, en los grupos de WhatsApp y en las sobremesas familiares.

Quedan dos semanas y tres relojes en marcha: el de un Gobierno que intenta no perder más apoyos, el de un PP que quiere presentarse como alternativa tranquila y el de un VOX que necesita demostrar que es imprescindible. De momento, es el único de los tres que tiene el viento de cola. Y en Murcia dejó claro que piensa aprovecharlo.

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