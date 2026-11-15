El socialista Sánchez fía su ilusoria «remontada» a una participación del 75% y a 7 provincias donde cree estar a mil votos de otro escaño

En Ferraz huele a histeria. Pedro Sánchez y su cuadrilla saben que las encuestas no se mueven, y se agarran a lo que pueden.

Una de esas cosas es el CIS de José Félix Tezanos, cuyas cifras, siempre generosas con el PSOE, sirven para que la parroquia izquierdista siga creyendo en una remontada que ningún sondeo privado ve.

Todo hace pensar que en Moncloa cuentan con ello. La otra es una estrategia doble que publica 20minutos: disparar la participación hasta el 75 % y pelear voto a voto en siete provincias.

Mientras tanto, en sus mítines no se habla de lo que importa. Ni una palabra de la corrupción, ni de los accidentes de los trenes, ni de Ceuta. Solo bailes, corazones y cursilerías amorosas.

La campaña del partido del amor tiene un problema: el amor no tapa los sumarios.

Marlaska no fué al funeral de este héroe. ¿Miedo a la pitada o miedo a Sánchez? ¿O miedo a que BILDU no se los perdone al PSOE. https://t.co/g83fPPBcAl — Perrote (@Napotuiter) November 15, 2026

El mantra del 75 %

En el PSOE confían en que una parte del electorado progresista que se quedó en casa vuelva a las urnas. Los responsables socialistas aspiran a una participación superior al 70 %, con el 75 % como meta simbólica. Sánchez presenta esa cifra como la condición para una mayoría progresista de 176 diputados.

La participación, sin embargo, no tiene dueño ideológico. En 1982, con casi un 80 %, el PSOE logró su victoria más aplastante: 202 diputados y el 48,1 % de los votos. Pero en 1996, con un 77,4 %, ganó el PP. Lo que cuenta no es cuánta gente vota, sino quién se moviliza, dónde y para votar a quién.

Y el panorama no ayuda a Ferraz. La izquierda llega rota, y el PSOE compite a la vez con el bloque de centroderecha y con sus antiguos socios. Una subida de la participación puede beneficiarle, pero no le garantiza nada. Las urnas son menos agradecidas con los eslóganes que los mítines.

Esto es el inicio de campaña del PSOE. Vean las caras de su propio público. Entre el desconcierto y el estupor.

Soy como un banco en quiebra, no doy crédito…

al ridículo que hace esta gente https://t.co/SHqW44mYSI — Patata HaloweenMan (@GolfoYo) November 12, 2026

Mil votos de distancia

La segunda palanca está en siete circunscripciones donde Ferraz calcula que le faltan alrededor de mil votos para arañar un diputado más. El partido no ha revelado la lista, pero la agenda de actos da pistas.

Por un lado, defender las grandes plazas: Madrid, Sevilla y Valencia. Por otro, buscar el escaño en provincias medianas donde todo se decide por la mínima: Navarra, Albacete, Lugo, Cáceres y Huesca. Almería y Lérida también aparecen como duelos ajustados, aunque de momento no figuran en el calendario de actos.

El PSOE apunta sobre todo a provincias donde, según sus cálculos, el Frente Amplio no sacará representación. La idea es que los votos de sus antiguos socios, que allí no servirían para nada, acaben en la papeleta socialista. Es una hipótesis atractiva sobre el papel, pero el votante no siempre se comporta como dicen las hojas de cálculo.

Sevilla, el bastión que tiembla

Sevilla merece capítulo aparte. Reparte doce escaños y el PSOE la ha ganado en todas las elecciones generales desde 1982. En 2023 sacó cinco diputados, uno más que el PP. Ahora las encuestas dibujan una pelea muy reñida por el último escaño.

Lo que está en juego va más allá de un diputado. Sevilla es el termómetro del socialismo andaluz, en una comunidad donde el PP se ha hecho fuerte y el PSOE ya no puede dar nada por seguro. Perder terreno allí sería un golpe simbólico difícil de digerir.

Lo que dicen las encuestas de verdad

El sondeo de Sigma Dos para El Mundo sigue dibujando un PP dominante y una suma con VOX que podría llegar a 199 diputados, muy por encima de la mayoría absoluta. El PSOE mejora ligeramente, pero sigue lejos de convertir esa décima en una alternativa de Gobierno.

Por eso Ferraz ya no piensa en porcentajes nacionales, sino en dónde coloca cada voto. En política electoral, diez mil votos mal repartidos valen menos que mil bien colocados en la provincia adecuada.

El famoso 75 es algo más que un porcentaje: es el intento de convertir una campaña a la defensiva en una carrera de resistencia. El 29-N dirá si esos mil votos de distancia eran una oportunidad real o un espejismo. De momento, mientras Sánchez baila y reparte corazones, los problemas que no menciona siguen ahí, esperando en las urnas.