¿En qué manos están los trenes en España?

En pleno caos de Rodalies, con trayectos cancelados a cientos y convoyes a rebosar, la operadora abre expediente interno al conductor de un R11 por reanudar la marcha en un tren abarrotado y lanzar por megafonía un mensaje de resignación: «Recemos para que no pase nada».

Los hechos ocurrieron el sábado por la noche en un convoy de la línea R11 que cubría el trayecto Barcelona-Sants–Figueras. El tren iba especialmente lleno porque el servicio anterior se había suspendido, en el marco del desbarajuste que arrastra Rodalies desde hace más de una semana (con alrededor de 1.800 trenes cancelados y retrasos generalizados, según medios locales).⁠

Maquinista: "Depende de ustedes, los que quieran bajarse aquí… Tren regional destino Figueres, continuamos la marcha en esta situación. Recemos que no pase nada y disculpen las molestias". Renfe le ha expedientado. El sanchismo no admite las críticas. pic.twitter.com/ZElBGBcjiF — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) November 15, 2026

Tras apenas tres paradas, el maquinista detuvo el tren en la estación de Sant Andreu. Por megafonía advirtió que no podía continuar el recorrido en esas condiciones de ocupación y recomendó a los viajeros con destino entre Sant Andreu y Maçanet que bajaran y esperaran un R2 Nord en el mismo andén.

«Les comunico otra vez que depende de ustedes», dijo en castellano, añadiendo que si no bajaban el convoy seguiría parado. Pidió disculpas por unas molestias ajenas a su voluntad. Prácticamente nadie se bajó.⁠

Minutos después reanudó la marcha. En una segunda intervención anunció: «Con la situación en la que estamos, pues continuamos la marcha con destino a Figueras. Continuamos la marcha en esta situación. Recemos para que no pase nada… Muchas gracias y disculpen las molestias». El audio llegó al programa ‘Via Lliure‘ de RAC1 a través de una pasajera.⁠

Renfe ha abierto un expediente interno al maquinista para aclarar las circunstancias y determinar si su actuación fue correcta. La decisión se produce en un contexto de tensión permanente en la red catalana: huelgas y conflictos con SEMAF (sindicato de maquinistas) centrados en la seguridad operativa tras los accidentes recientes (como el de Urda), incumplimientos de servicios mínimos, bajas médicas disparadas y un Real Decreto que refuerza el derecho de los conductores a no iniciar o detener la marcha ante riesgo grave e inminente. La Generalitat también ha abierto diligencias a Renfe por la gestión de los mínimos.

El contraste resulta llamativo: mientras el sistema acumula cancelaciones, hacinamiento y quejas de usuarios, la operadora investiga al conductor que verbalizó, con crudeza o resignación, la situación que los propios viajeros estaban viviendo. Fuentes del sector y el audio difundido por RAC1 sitúan el episodio como el último ejemplo de una red que lleva días funcionando al límite.