Pedro Sánchez volvió a convertir un acto de campaña en puro teatro.

El domingo 15 de noviembre de 2026 en el polideportivo Los Cantos de Alcorcón, el presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección subió al escenario, arrebató una bandera española a un militante y comenzó a ondearla como si fuera el abanderado de la unidad nacional. Con el micrófono en una mano y la rojigualda en la otra, proclamó:

Esta es nuestra bandera. La bandera de la Constitución española. La bandera de la democracia. La bandera de los derechos, de la igualdad, de las mujeres, de la diversidad territorial, de nuestros abuelos y abuelas, padres y madres que lucharon por la democracia en nuestro país. La bandera de la fuerza de la gente.

Ahora Pedro Sánchez se envuelve en la bandera de España para intentar convencer a pardillos e incautos de su sólida idea de españolidad: «Esta es nuestra bandera. La bandera de la Constitución española. La bandera de la democracia. La bandera de los derechos, de la igualdad, de las mujeres, de la diversidad territorial, de nuestros abuelos y abuelas, padres y madres». — Luis Rioja (@miescano351) November 16, 2026

El gesto, poco habitual en los mítines socialistas, llegó a solo dos semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre. El recinto estaba lleno de camisetas rojas con el lema ‘La fuerza de la gente’, pero también de banderas españolas, algo que contrastaba con actos anteriores de la campaña, como el de Palma de Mallorca, donde la enseña nacional brilló por su ausencia. Sánchez, que suele ser el último en intervenir, pidió el micro nada más llegar, se enfundó la camiseta de campaña sobre su camisa azul y protagonizó la entrada. Según la organización, acudieron cerca de 5.000 personas.

El momento no pasó desapercibido.

Mientras Sánchez agitaba la bandera de plástico ante los aplausos de los suyos, en Cornellá de Llobregat (Barcelona) Santiago Abascal respondía sin tapujos. El líder de VOX ironizó sobre la escena:

Había de repente banderas de España, parecía un mitin de VOX. Joder, Pedro, quién te ha visto y quién te ve”.

Abascal reconoció que la bandera es de todos —incluso de los militantes socialistas que voten «equivocadamente» y del propio Sánchez—, pero sentenció que no la merece:

Pedro hoy solo tiene derecho a coger la bandera de Marruecos, la bandera de Bildu y la estelada. La de aquellos a los que sirve, la de los golpistas que le han dado la investidura, los terroristas y criminales que le han puesto ahí y la nación extranjera a la que sirve.

¿Qué hace el candidato de Marruecos a las elecciones del 29-N ondeando por primera vez en su vida la bandera de España? #Cornellá https://t.co/j7lZzLxgEj — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) November 15, 2026

La crítica de Abascal resumIÓ el principal reproche que se le hace a Sánchez desde la oposición. Durante la legislatura, el presidente ha sostenido su Gobierno gracias a los votos de ERC, Junts y EH Bildu, formaciones que han condicionado la acción del Ejecutivo. La ley de amnistía, el acuerdo de financiación singular con Cataluña y las cesiones en materia territorial forman parte del balance. A ello se suman las acusaciones de debilidad frente a Marruecos en cuestiones como el Sáhara Occidental, el control migratorio o la defensa de Ceuta y Melilla. Para Abascal y para buena parte de la derecha, ondear ahora la rojigualda suena a operación electoral de última hora, un intento de captar el voto moderado y de centro cuando las encuestas apuntan a una mayoría clara de PP y VOX.

En Alcorcón, el acto sirvió también para presentar el programa electoral socialista. Sánchez insistió en medidas como un nuevo permiso para el cuidado de hijos menores de ocho años, el blindaje constitucional de las pensiones y el aborto, o ayudas a autónomos. Sin embargo, el arranque con la bandera eclipsó el contenido. Incluso algunos medios afines destacaron lo inhabitual del gesto. En el pabellón se mezclaban banderas del PSOE, europeas, LGTBI y españolas. El contraste con la realidad de los pactos era evidente para los críticos.

La escena ha reactivado el debate sobre el uso de los símbolos nacionales. Para el PSOE, la bandera representa la Constitución de 1978, la democracia y los derechos conquistados. Para la oposición, Sánchez la instrumentaliza después de haberla «pisoteado» con sus alianzas. Abascal no fue el único en reaccionar. Desde el PP también se cuestionó la credibilidad del gesto. El propio Sánchez, en ocasiones anteriores, ha respondido a las acusaciones de subordinación a Marruecos con frases como «seré un perro, pero no tengo amo», pero la imagen de Alcorcón alimenta la narrativa de la desesperación electoral.

El mitin contó con la presencia de Óscar López, ministro y secretario general del PSOE madrileño, y de la alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa. Los padres de Sánchez estuvieron en primera fila. Begoña Gómez no apareció en escena, aunque se la mencionó desde el escenario. Todo formaba parte del packaging habitual de la campaña: euforia, eslóganes y ahora, de forma novedosa, la bandera nacional.

A dos semanas del 29N, el show de Alcorcón ilustra la estrategia socialista de apropiarse de símbolos que tradicionalmente han sido más propios de la derecha. Que Sánchez arrebate la bandera a un militante y la agite mientras proclama que es «la de nuestros abuelos» resulta, para sus críticos, el colmo de la contradicción. Como recordó Abascal, las banderas que realmente han marcado esta legislatura son otras: la estelada de quienes condicionan su investidura, la de Bildu y, según la oposición, la de Marruecos. El 29 de noviembre de 2026 se verá si el electorado compra el nuevo envoltorio o recuerda quién ha gobernado con quién.