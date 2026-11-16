La campaña del 29 de noviembre coloca a Vox ante una oportunidad sin precedentes: conseguir representación en Galicia y expandir su presencia a las cuatro provincias de Cataluña. El Mundo señala que el partido de Santiago Abascal se enfrenta a un panorama que, hace unos meses, parecía inalcanzable: la posibilidad de obtener hasta dos diputados gallegos y una competida batalla con el PP en Cataluña.

Este escenario tiene un curioso matiz electoral. Un partido que nunca ha logrado obtener un escaño en Galicia podría conseguirlo justo en el momento en que busca consolidarse como la alternativa nacional al sistema autonómico. En el ámbito político, a veces, las puertas que tardan en abrirse lo hacen de golpe.

Galicia deja de ser territorio vedado

Hasta la fecha, Vox no ha contado con representación en el Parlamento gallego ni ha conseguido elegir algún diputado por esta comunidad. Si se materializa el salto demoscópico esperado para el 29-N, se romperían ambas barreras, pues se convertirá en una competencia real para el Partido Popular.

El secreto radica en el reparto provincial. En Galicia, unos pocos miles de votos pueden decidir el último escaño, especialmente en circunscripciones con menor magnitud de electores. El crecimiento de Vox no necesita superar al PP para ser relevante; con alcanzar una masa crítica y restar apoyo a los populares o al PSOE, podría generar cambios significativos en el reparto de representación.

Entre las consecuencias de este cambio de panorama se encuentran:

Vox dejaría de ser una fuerza meramente testimonial en Galicia.

El PP enfrentaría una competencia más dura por el voto conservador.

El PSOE podría beneficiarse en algunas provincias si la división del voto de la derecha le permite mantener un escaño.

Las negociaciones posteriores entre PP y Vox tendrían más peso en un Congreso más fragmentado.

El partido está trabajando para transformar esta expectativa en una campaña que se consolide territorialmente. Su mensaje se articula alrededor de prioridad nacional, desregulación, seguridad e inmigración, aunque ha introducido ciertas matizaciones sobre la llamada “remigración”, presentando su propuesta como una medida individualizada y personalizada según la situación administrativa de cada individuo.

Cataluña, la batalla que puede cambiar el equilibrio

El avance más significativo se centra en Cataluña. Vox obtuvo en 2023 dos diputados por Barcelona, pero ahora tiene la mira puesta en lograr representación en todas las circunscripciones: Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona.

Se asegura que la formación conseguiría cinco escaños en Barcelona y uno en Tarragona, mientras compite por entrar en Lérida y Gerona. En estas dos provincias, su principal competidor es el PP. Además, en Gerona, Junts se involucra en una pelea muy ajustada por los dos últimos asientos.

Territorio Situación de Vox Efecto político Barcelona Mantendría una posición sólida Consolida su presencia urbana Tarragona Parte con opciones claras Refuerza su influencia en el sur catalán Lérida Disputa un escaño al PP Puede alterar el reparto provincial Gerona Compite con PP y Junts Abre una batalla novedosa para la derecha

Si Vox logra superar al PP en el conjunto catalán, el resultado portará un fuerte simbolismo. No solo ampliaría su representación, sino que también podría situarse por delante de los populares en una comunidad donde ambos partidos luchan por el voto anti-independentista y por captar a un electorado insatisfecho con el PSOE.

La contienda no se limita a la identidad territorial. Temas como la vivienda, la seguridad y la inmigración han adquirido protagonismo en el discurso de Vox, especialmente en barrios y municipios donde la discusión sobre los servicios públicos se entrelaza con la preocupación por el empleo y el coste de la vida. La formación proporciona respuestas contundentes a problemas complejos; precisamente por esto resulta efectiva para movilizar, aunque también la expone a críticas por simplificar el diagnóstico de estas realidades.

El voto joven y el desgaste de los partidos tradicionales

Las encuestas recientes revelan un cambio significativo: Vox está creciendo entre los menores de 35 años, sobre todo entre los hombres. En el segmento de 18 a 24 años, la formación se presenta como la primera opción en algunos estudios, superando al PSOE y al PP. Además, el 29-N se incorporarán al censo 1.615.127 nuevos votantes que han cumplido 18 años desde las elecciones de 2023.

No hay un voto joven unificado. Una parte se moviliza en torno a la precariedad, la vivienda y la falta de oportunidades; mientras que otra conecta con mensajes de autoridad, identidad nacional y rechazo a determinadas políticas feministas o interculturales. El dato más relevante no es que toda una generación se haya desplazado hacia la derecha, sino que el antiguo vínculo automático entre juventud y izquierda ya no es tan sólido.

Esta tendencia se alinea con el crecimiento general de Vox. Una estimación publicada el 15 de noviembre le atribuye un 19,7% de los votos y entre 62 y 67 diputados, en comparación con los 33 logrados en 2023. Juntos, el PP y Vox sumarían aproximadamente el 50,7% de los sufragios, alcanzando entre 188 y 199 escaños, aunque la distribución final dependerá de cómo se reparte el voto en las provincias.

Este panorama suscita una pregunta clave: si el crecimiento de Vox se produce a expensas del PSOE, del PP o de ambos. Los datos apuntan a trasvases desde el socialismo, así como a una competencia creciente en el espectro conservador. Para el PP, el reto no es solo ganar las elecciones, sino hacerlo de manera que le brinde una mayoría suficiente para no depender de un socio cada vez más potente.

En Galicia y Cataluña podremos ver hasta dónde alcanza esa expansión. La posibilidad de obtener dos diputados gallegos y presencia en las cuatro provincias catalanas convertiría una mera promesa electoral en un cambio territorial palpable. Y, como es habitual con Vox, el verdadero termómetro no solo se medirá en escaños: también en cuántos debates logra forzar a los demás partidos a mantener. El 29-N determinará si la maldición gallega era un obstáculo histórico o simplemente una espera demasiado prolongada.