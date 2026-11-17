¡Vaya resbalón verbal!

A menos de dos semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre, el cabeza de lista del PSOE por León, Javier Alfonso Cendón, puso en circulación un corte de voz que está generando verdadero incendio interno y externo.

En un fragmento de declaraciones a los medios, el secretario general de los socialistas leoneses y número uno de la candidatura de Pedro Sánchez en la provincia afirma, textualmente:

Por tanto, para garantizar la cultura, el progreso y el futuro, creo que está claro cuál es la solución, no votar al PSOE.

Lo del número uno de Pedro Sánchez por León para las elecciones generales del 29-N es de traca. Escúchenle con atención diciendo que ¡¡¡NOOOOO!!! hay que votar al PSOE. Me da que a estas horas en Ferraz y La Moncloa le han metido un buen tirón de orejas al señor Javier Alfonso… pic.twitter.com/dlYwZ5ngVl — Luis Rioja (@miescano351) November 17, 2026

Cendón no es un dirigente cualquiera. Es el secretario general del PSOE de León, diputado nacional, secretario general del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso y el hombre que encabeza la lista al Congreso por la provincia en unos comicios que Sánchez ha convertido en plebiscito sobre su continuidad. En León se eligen cuatro diputados y la batalla con Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso y también leonesa, es especialmente simbólica.

El origen de la guerra digital es previo. Muñoz, en un mitin de precampaña en Salamanca, se dirigió a Sánchez con un «No te va a votar nadie, Pedro Sánchez. ¡Nadie!» que se viralizó en TikTok. Cientos de usuarios invirtieron el audio y respondieron «Yo sí» con vídeos de baile y apoyo.

El propio Cendón se sumó al juego publicando un escueto «Yo sí» en sus redes. El PP leonés ha respondido ahora con el «Tú no» y el corte en el que el candidato socialista parece pedir, precisamente, que no se vote al PSOE para garantizar cultura, progreso y futuro.

Lo mejor para León, y para España, es no votar al PSOE. Lo dice el propio secretario general y n1 por León del partido socialista. https://t.co/N6TZrceOPD — ESTER MUÑOZ (@EsterMunoz85) November 16, 2026

La defensa de Cendón no ha tardado. Ha acusado a Muñoz de ver «la derrota cada vez más cerca» y de necesitar «manipular» sus palabras. Según él, basta escuchar la intervención completa para comprobar que estaba denunciando los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy a proyectos leoneses, en particular el Teatro Emperador, y la «indecente censura ideológica» de la Junta de Castilla y León, gobernada por PP y VOX, a una obra de Federico García Lorca. Admite que “quizá hablo rápido” y remite al vídeo íntegro.

El problema, para el PSOE, es que en campaña electoral el contexto completo llega siempre después, y a veces ni siquiera llega. El corte limpio, con micrófonos de televisión y subtítulos en rojo, funciona de forma autónoma. Mientras Sánchez recorre España pidiendo “votar en masa” el 29-N, advirtiendo de la “ola ultraderechista” y asegurando que «hasta el Papa León XIV ha votado», su número uno en León deja en el aire una frase que suena exactamente a lo contrario.

La anécdota se produce en un momento delicado. Los trackings que maneja Ferraz reconocen que el PSOE compensa por la izquierda lo que pierde por la derecha, pero la bolsa de voto que puede escaparse hacia el centro y la derecha preocupa.

León no es una provincia menor en ese cálculo: es territorio de Ester Muñoz, de una cierta desafección con el sanchismo y de una batalla digital que ya está en marcha. Que el propio candidato socialista aporte munición, aunque sea por una frase descontextualizada o por un «hablo rápido», no ayuda a la consigna de «todo al rojo» y de concentrar el voto progresista como «único dique de contención».

En el PSOE de León, Cendón ha insistido estos días en que «no tengo ninguna duda» de que el partido será primera fuerza en la provincia y ha pedido movilización. El vídeo complica el mensaje. La réplica del PP, jugando con el «Yo sí / Tú no», ha convertido la precampaña leonesa en un intercambio de cortes de voz en el que cada palabra del rival se convierte en eslogan contrario. Para un partido que lleva semanas alertando de que «si tú no vas, ellos mandan» y de que el 29-N se juega el modelo de país, la imagen de su número uno pronunciando «no votar al PSOE» es, como mínimo, un regalo innecesario.

Cendón sigue defendiendo que el contexto completo lo aclara y que se refería a los recortes y a la censura de la derecha. Es posible. Pero en la política de 2026, donde los vídeos de siete segundos circulan más rápido que las rectificaciones, la frase ya está en la calle. Y el incendio, aunque sea controlado, ya se ha producido dentro del propio PSOE a las puertas del 29-N.