Hay imágenes que condensan décadas de fracaso moral y político.

La de un jubilado vasco, con la cara desencajada y el dedo acusador, acercándose a un chaval de 22 años para espetarle: «No me extraña que te pasen cosas, chaval».

Ese chaval es Jon Echeverría, candidato del PP al Congreso por Guipúzcoa. El anciano, según las cámaras de ‘Espejo Público‘ (Antena 3) y los vídeos que circulan, no se contentó con el insulto. Antes le preguntó con sorna «¿Te gusta la fruta, niño?», le llamó de todo por ser de derechas y justificó, sin pudor, que le hubieran apedreado, tirado huevos y petardos apenas tres días antes en Hernani.

Qué vergüenza y qué pena. “No me extraña que te pasen cosas chaval” dice este hombre a @Jon_Echeverria_ . A esto estamos llegando. Toda la fuerza del mundo, amigo. Estamos contigo. pic.twitter.com/P0XhyjwVTf — Ismael Sirio López Martín (@ismaelquesada) November 17, 2026

La escena ocurrió el martes 17 de noviembre de 2026 en la plaza de Unzaga de Eibar, al término del acto en el que Alberto Núñez Feijóo arropaba al joven popular. Mientras Echeverría atendía a los medios y recordaba que el PSOE es el partido más corrupto de Europa, el jubilado se le echó encima. Un miembro del equipo del candidato tuvo que interponer el brazo. El viejo, que luego se explicó ante la prensa diciendo que llevaba 47 años cotizando para una pensión digna y que Feijóo «no se la iba a subir», cerró el intercambio con la frase que ya es símbolo: no le extraña que «le pasen cosas» a un chaval del PP. En otras palabras: si te apedrean por pensar distinto, te lo has buscado.

Esto no es un desplante aislado de un pensionista enfadado. Es la misma mentalidad que el sábado 14 de noviembre se materializó en Hernani. Allí, unas doscientas personas —algunas encapuchadas— recibieron a Echeverría y a su equipo con gritos de «Alde hemendik», piedras, huevos y petardos. El acto hubo que suspenderlo y los populares salieron escoltados por la Ertzaintza.

El PP llegó a suspender parte de su ruta de campaña en Guipúzcoa porque no había garantías democráticas. EH Bildu tardó dos días en decir que no compartía las imágenes. Dos días. Y en Eibar, mientras tanto, las juventudes de su entorno (Ernai) habían difundido carteles con las caras de Feijóo y Echeverría cruzadas por aspas y ojos ensangrentados. «Asesinado»», denunció el propio candidato.

Jon Echeverría tiene 22 años. Milita en el PP desde los 17. Es donostiarra y representa exactamente lo que durante décadas se intentó borrar del mapa político vasco: el constitucionalismo joven, sin complejos, que no pide permiso para recorrer su tierra. Le ha tocado hacer campaña en el mismo territorio donde en 1997 secuestraron y asesinaron a Miguel Ángel Blanco, otro joven del PP. Y le toca hacerlo mientras el PSOE de Pedro Sánchez sostiene su Gobierno gracias a los votos de EH Bildu, formación que lleva en sus listas a condenados de ETA y que nunca ha hecho una condena clara y sin matices del terrorismo.

El contraste es obsceno. Un abuelo que justifica la violencia contra un joven porque es de derechas y porque el PP, según él, «es una banda criminal». Mientras tanto, Feijóo recordaba en Eibar que las piedras nunca han conseguido callar al País Vasco y que los representantes populares allí son la referencia moral del partido. Sánchez, por su parte, ha guardado el silencio de siempre o ha delegado en Marlaska que pida a la Ertzaintza una «valoración de riesgo». Como si el problema fuera de seguridad policial y no de clima político.