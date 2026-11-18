A tan solo once días de las elecciones generales del 29 de noviembre, el escenario político refleja una paradoja familiar. El PSOE reduce la distancia con el Partido Popular, pero el bloque de la derecha sigue teniendo suficiente apoyo como para gobernar. Según el análisis de El Mundo, los populares se mantienen en la primera posición, mientras Pedro Sánchez avanza a costa de sus aliados tradicionales.

Lo que destaca en esta ocasión no es solo la ventaja del PP. El reparto del voto progresista es igualmente llamativo. El PSOE se sitúa en el 26,4% y podría alcanzar entre 108 y 114 escaños; por su parte, el PP logra un 30,7% y se mueve en torno a 126 diputados. Vox, con un 19,8%, lograría alrededor de 65 representantes. La combinación de estos dos partidos oscila entre 185 y 196 escaños, superando los 176 necesarios para lograr la mayoría absoluta.

La izquierda, en una dinámica de trasvases

El repunte del PSOE se debe, en gran medida, al debilitamiento de las candidaturas a su izquierda. El llamado Frente Amplio, vinculado al espacio liderado por Ada Colau, cae hasta el 6,7% y se espera que obtenga entre 10 y 14 diputados. En el ámbito nacional, espera obtener alrededor del 4,9%, lo que representaría entre siete y ocho escaños, aunque la suma de sus diferentes vertientes mejora lo que algunas estimaciones anteriores pronosticaban.

La situación de Podemos es, por cierto, aún más crítica. La formación apenas alcanza el 1,2% y quedaría fuera del Parlamento. Ni siquiera la candidatura de Irene Montero por Madrid tiene asegurado su escaño. En el ámbito político, el partido se enfrenta a un reto en el que cada décima parece contar como una hipoteca electoral.

El sondeo refleja un fenómeno clásico: el voto útil. Parte de aquellos que respaldaron a Sumar en 2023 se inclinarían ahora por el PSOE. Según la información de El Mundo, el 25,7% de quienes apoyaron en su momento a esa candidatura ahora optarían por los socialistas. Sánchez busca así aglutinar a una amplia parte del electorado progresista y reducir la fragmentación que facilitó su investidura en la legislatura pasada.

Formación Estimación de voto Previsión aproximada PP 30,7% 123-129 escaños PSOE 26,4% 108-114 escaños Vox 19,8% En torno a 65 escaños Frente Amplio 6,7% 10-14 escaños Podemos 1,2% Sin representación

El PP se mantiene y Vox continúa como clave

El Partido Popular sigue siendo la principal fuerza, a pesar de la subida del PSOE. Su ventaja sobre el partido de Sánchez se ha reducido a 4,3 puntos, pero el sistema electoral convierte esta diferencia en una significativa ventaja en términos parlamentarios. La concentración del voto conservador en las provincias pequeñas y medianas favorece una conversión en escaños más generosa que lo que los porcentajes podrían sugerir a simple vista.

Por su parte, Vox presenta una leve corrección a la baja en algunas de las últimas entregas del tracking, aunque todavía cuenta con un respaldo suficiente para mantener la fortaleza del bloque de la derecha. La combinación de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal permanece por encima del umbral de investidura, sin requerir apoyos territoriales adicionales.

No obstante, la campaña puede influir en el reparto final. Hay un 12,9% de indecisos y la participación estimada se sitúa en un 77,1%. Con cerca de 36 millones de electores en el censo, esa participación se traduce en más de 27,7 millones de votos válidos. Esto no es un detalle menor: en circunscripciones ajustadas, unos cuantos miles de votos pueden decidir el último escaño y, con él, el relato de la noche electoral.

Sánchez avanza, pero la gobernabilidad no se aclara

El PSOE ha experimentado una mejora de más de un punto desde el inicio del seguimiento, pasando del 25,3% al 26,4%. La estrategia se centra en ocupar el centro de la izquierda, apropiarse de algunas demandas de sus antiguos socios y movilizar a un electorado que amenaza con la abstención.

El problema, sin embargo, es que crecer en solitario no garantiza una mayoría. Si Podemos no logra representación y el Frente Amplio no supera el umbral necesario, Sánchez podría obtener un mejor resultado que sus aliados, pero al mismo tiempo enfrentarse a mayores dificultades para formar una mayoría parlamentaria. La paradoja electoral está planteada: el PSOE puede fortalecerse mientras el bloque que necesita para gobernar se reducen.

A medida que se acercan las elecciones, los sondeos resaltan una campaña con dos ritmos. El PP y Vox parten con una clara ventaja aritmética; el PSOE crece desde la izquierda; y Podemos lucha por no quedar relegado a un simple apunte al pie. Posiblemente, el detalle más revelador sea que la contienda por la representación ya no se libra únicamente entre bloques, sino también dentro de cada uno de ellos, escaño a escaño y logo a logo.