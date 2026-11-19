El panorama electoral avanza hacia el ecuador de la primera semana de campaña con Alberto Núñez Feijóo liderando a Pedro Sánchez.

Un sondeo difundido por Okdiario otorga al PP una ventaja de cinco puntos respecto al PSOE y estima que una alianza con VOX podría alcanzar hasta 196 diputados.

Aunque esta cifra no representa un resultado definitivo, sí pinta un retrato inquietante para el Gobierno. A solo diez días de las elecciones del 29 de noviembre, la combinación de PP y Vox supera la mayoría absoluta en el Congreso, que se sitúa en 176 escaños. En este caso, los números son tan relevantes como los discursos de campaña: hay posibilidades de gobernar sin depender de partidos nacionalistas o de negociaciones a última hora.

Una ventaja amplia, aunque no uniforme

El análisis de Data10 para Okdiario posiciona al PP como primera fuerza política, con un 31,7 % de los votos y 131 escaños. Por su parte, el PSOE se situaría en un 25,5 % con 104 diputados, mientras que VOX alcanzaría el 20,4 % y 71 representantes. La suma de estos dos partidos de la derecha podría llegar a 202 diputados en esta estimación concreta, aunque el mensaje de campaña contempla una proyección de 196.

La disparidad entre ambas cifras resalta una premisa básica en los sondeos: no hay una única fotografía electoral. La muestra, las fechas de trabajo de campo, la participación prevista y el método de cálculo pueden variar. Asimismo, la conversión de votos a escaños es especialmente caprichosa en circunscripciones pequeñas, donde pequeñas diferencias pueden decidir la elección de un diputado.

Los datos difundidos por 20minutos presentan un panorama similar, aunque más ajustado. Su barómetro de DYM asigna al PP un 33,1 % y una horquilla de entre 135 y 139 escaños. El PSOE contaría con un 27,3 % y entre 104 y 108 diputados. En cuanto a Vox, con un 18,6 %, se movería entre 63 y 66 representantes. En este escenario, PP y VOX sumarían entre 198 y 205 escaños.

La media de encuestas recopiladas en los últimos días sugiere una conclusión similar: el PP continúa en primera posición y VOX se perfila como un aliado clave. Aún así, otras proyecciones acortan la distancia y sitúan la suma de ambos partidos alrededor de 190 diputados. El panorama más desfavorable para la derecha aún la coloca cerca, pero por debajo de la mayoría absoluta.

El PSOE busca que la campaña cambie el guion

Para los socialistas, no se trata solo de recortar esos cinco puntos de desventaja. También deben hacer frente al ascenso de VOX y recuperar terreno entre los votantes de izquierda moderada. Una movilización activa de su electorado podría alterar las expectativas, especialmente en provincias donde la distribución de escaños depende de márgenes estrechos.

El PP, en este sentido, se enfrenta a una campaña con dos objetivos a la vez. Primero, afianzar el liderazgo de Feijóo. Segundo, evitar que VOX se lleve parte del electorado conservador hasta el punto de restar escaños a la candidatura popular. En la política electoral, acumular votos no siempre se traduce en conseguir escaños; la Ley D’Hondt suele transformar una suma aparentemente favorable en una cifra mucho menos prometedora.

La estrategia electoral también estará influida por la relación que exista entre ambos partidos. Una amplia mayoría conjunta facilitaría las negociaciones desde una posición favorable, pero no eliminaría las discrepancias sobre inmigración, fiscalidad, políticas sociales o la organización territorial del Estado. Así, un resultado favorable al PP podría traducirse en una victoria clara, aunque con el requisito de compartir decisiones con Vox.

La participación será el factor menos visible

Las encuestas suelen reflejar mejor la intención de voto que la intensidad con la que cada bloque se acercará a las urnas. Una baja participación podría beneficiar a los electores más movilizados, mientras que una campaña capaz de activar a los abstencionistas podría cerrar distancias en un breve periodo.

Entre los factores que pueden influir en el voto están los debates, los pactos autonómicos, la situación económica y la gestión de los asuntos territoriales. También, por supuesto, los tropiezos en campaña. A diez días de la cita electoral, todavía hay tiempo de sobra para que un comentario desafortunado resuene más que un programa completo.

Las proyecciones actuales coinciden en un aspecto relevante: VOX se establece como la tercera fuerza a nivel nacional. Su influencia será determinante para la mayoría en el Parlamento y condicionará cualquier negociación futura. La curiosidad matemática es evidente: el PP puede ganar con claridad, pero deberá estar atento a cuántos votos logra su aliado potencial y en qué lugares los obtiene. En el Congreso, la geografía tiene la última palabra.