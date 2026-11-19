Girona se ha convertido en uno de los territorios estratégicos para el Partido Popular en Cataluña. En una provincia donde el independentismo ha tenido históricamente un peso determinante, los populares aspiran a recuperar protagonismo político y conseguir una representación que consideran fundamental para influir en la política nacional.

Una de las caras de esa apuesta es Diana Moya, una joven de 31 años, graduada en Derecho y Ciencias Políticas y vecina del barrio de Montilivi, en Girona. Habilitada nacional y secretaria de los ayuntamientos de Llagostera y Matadepera, Moya ha decidido dar el salto a la primera línea política con el objetivo de trasladar al Congreso las preocupaciones de los ciudadanos de la provincia.

La vivienda, la inseguridad, el deterioro de los servicios públicos, las infraestructuras y la pérdida de poder adquisitivo de las familias son algunos de los asuntos que sitúa en el centro de su discurso. Frente a décadas de debate sobre la independencia, considera que Girona necesita volver a hablar de los problemas cotidianos.

En esta entrevista con Periodista Digital, Diana Moya analiza el papel de Pedro Sánchez, la influencia de Carles Puigdemont, la gestión de Salvador Illa, el crecimiento de Vox y las posibilidades del PP de convertirse en una alternativa real en Cataluña. También explica qué medidas impulsaría para mejorar la provincia y qué compromisos está dispuesta a asumir con sus votantes.

«Los partidos políticos de Girona han hablado demasiado de independencia y se han olvidado de todo lo demás»

¿Quién es Diana Moya y qué le ha llevado a dar el paso de convertirse en la voz del Partido Popular en una provincia históricamente dominada por el independentismo?

Soy una mujer de 31 años, vecina del barrio de Montilivi, en Girona. Graduada en Derecho y Ciencias Políticas, actualmente ejerzo como habilitada nacional, concretamente como secretaria de los ayuntamientos de Llagostera y Matadepera.

He dado este paso porque amo a mi país, pero hay demasiadas cosas que no funcionan. Como inquilina, veo que el mercado de la vivienda está imposible; como vecina, percibo la degradación de mi barrio y, como usuaria de servicios e infraestructuras, me indigna su estado. Además, me duele especialmente la pérdida de poder adquisitivo de la clase media y trabajadora, que está en peligro de extinción.

Precisamente, los partidos políticos con implantación en Girona se han dedicado demasiado tiempo a hablar de independencia y se han olvidado de todo lo demás. En la actualidad, los problemas son otros y quiero llegar al lugar donde se cambian las cosas para volver a poner los problemas reales de los gerundenses encima de la mesa y darles solución.

La provincia de Girona es la gran olvidada del sanchismo. Se nos ha prometido mucho, pero se nos ha dado muy poco. No nos podemos resignar y claudicar ante esta injusticia.

Girona ha sido uno de los grandes feudos del separatismo. ¿Se puede recuperar Cataluña sin conquistar primero provincias como Girona?

Girona es imprescindible y prioritaria. Ahora tenemos una gran oportunidad. Alberto Núñez Feijóo entiende más que nadie la cuestión identitaria catalana y cree en un Estado autonómico radial.

En las últimas elecciones nos quedamos a menos de 300 votos de obtener un diputado. Todos los diputados elegidos por la provincia de Girona, los seis de seis, votaron a favor de la investidura de Pedro Sánchez. Por eso somos la única alternativa al sanchismo.

Además, estamos convencidos de que el próximo presidente del Gobierno va a ser Alberto Núñez Feijóo y no podemos permitir que Girona se quede fuera del Gobierno de España. El diputado por la provincia de Girona es crucial para mantener una línea directa con el futuro presidente del Gobierno.

Sánchez, Puigdemont e Illa: las críticas de la candidata popular

¿Cree que Pedro Sánchez ha convertido a Cataluña en moneda de cambio para mantenerse en La Moncloa?

Totalmente, y peor aún: abandonó a los suyos. Abandonó el constitucionalismo y, junto con ello, a miles de socialistas catalanes que hoy no se sienten representados por el sanchismo.

Ha hecho lo que dijo que nunca haría, por ejemplo, aprobar la amnistía. Y lo hizo porque fue una compra de votos a cambio del poder.

Por otra parte, no ha hecho cosas que dijo que haría. En Girona, sin ir más lejos, llevamos años esperando el efectivo desdoblamiento de la N-II, el eje pirenaico, el archivo provincial, unos trenes que funcionen, informes sectoriales que permitan desbloquear el campus sanitario del Trueta y un largo etcétera de cosas.

Puigdemont sigue condicionando la política nacional desde Waterloo. ¿Considera una humillación para España que el presidente del Gobierno dependa de sus exigencias?

Es algo inaudito. Si solo fuera Puigdemont… Es que es todo. Estamos hablando de un presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que cedió ante Junts, Esquerra y Bildu, ¡Bildu!, para mantenerse en el poder a toda costa.

A día de hoy, aún me pregunto: ¿cuál es su proyecto de país?

El independentismo prometió una Cataluña más próspera. Sin embargo, siguen existiendo problemas de inseguridad, vivienda y servicios públicos. ¿Ha fracasado el modelo político que ha gobernado Cataluña durante décadas?

Es que el hecho de definirte como independentista no te transforma en un mejor gestor. Como bien apunta, lo que ha fracasado es el modelo en sí mismo. No se trata tanto de quién tiene las competencias, sino más bien de qué se hace con ellas.

Pero es que, además, hemos ido a peor. La inseguridad se ha agravado, la vivienda está más cara y los servicios públicos han empeorado. Eso son hechos.

Mientras el PSOE, Esquerra, Junts, Podemos, Sumar… sigan teniendo cotas elevadas de poder en nuestro país, no vamos a solucionar nada. Se han sumido en el wokismo absoluto, en la equidistancia, en la ambivalencia… No se atreven a llamar a las cosas por su nombre y el relato se acaba imponiendo por encima de la realidad.

Todos estos partidos que se identifican con la izquierda —Junts incluido— se han mostrado totalmente incapaces de hacer frente a los problemas cotidianos de la gente, como el acceso a la vivienda o la pérdida de poder adquisitivo de la clase trabajadora y media.

Pero donde suspenden rotundamente es en el tema del control de la inmigración y el mantenimiento de la inseguridad. Ahí cortocircuitan.

No es un tema de competencias, es un tema de incompetencia.

¿Cree que Salvador Illa está gobernando para todos los catalanes o continúa siendo rehén de los intereses del independentismo?

Creo que Illa está siendo Sánchez 2.0, pero en Cataluña. Por una parte, es rehén del presidente del Gobierno y de sus socios independentistas catalanes y vascos y, por otra, es evidente que Illa gobierna con un tripartito encubierto con ERC y Comuns.

«Cataluña no es mayoritariamente independentista»

El PP ha sido acusado durante años de no entender la realidad catalana. ¿Qué le diría a quienes consideran que su partido sigue siendo una formación ajena a Cataluña?

Es al revés, es el independentismo el que no ha entendido que hay una realidad más allá de la suya. Cataluña no es mayoritariamente independentista, eso para empezar.

Dicho esto, la entendemos perfectamente porque somos parte de esta realidad catalana, de esos catalanes orgullosos de ser catalanes y españoles, sin tapujos.

Teniendo esto claro, y recordando que cada vez que ha gobernado el PP en España ha sido provechoso para todos, yo solo quiero pedir que nos den nuevamente la oportunidad de gobernar, porque estaremos a la altura de las circunstancias.

Tenemos un excelente candidato a la Presidencia del Gobierno, que acredita solvencia porque previamente ha gobernado en Galicia durante 13 años, con mayorías absolutas. Feijóo entiende la cuestión identitaria catalana y respeta nuestro autogobierno al máximo. Es algo intrínseco a su naturaleza. Aspira a lograr un Estado radial.

Ha prometido llevar a Cataluña a la posición donde se merece y ponerla en el centro de su política. Y lo va a hacer. Es consciente de que pagamos más impuestos que nadie y tenemos servicios que no están a la altura.

Por eso se compromete a bajar los impuestos, impulsar la construcción de vivienda, controlar la inmigración irregular, endurecer las penas a los delincuentes, reforzar a la policía y desalojar a los okupas en 48 horas. Además, cumplirá con las inversiones en infraestructuras y rendirá cuentas cada tres meses.

Creo que todo esto es muchísimo más de lo que se nos ha dado nunca.

Vox está creciendo electoralmente y disputa al PP buena parte del electorado de derechas. ¿Está haciendo el Partido Popular lo suficiente para frenar ese crecimiento? ¿Qué responsabilidad tiene el PP en ese auge?

El Partido Popular propone sus políticas y Vox las suyas. Yo, de lo que le puedo hablar, es del PP y de todo lo que puede ofrecer: saber hacer, gestión y rigurosidad.

A la vez, somos contundentes con temas como la okupación y la inmigración ilegal. Podemos asegurar que haremos lo que decimos, porque ya lo hemos demostrado, por ejemplo, en Badalona y en Galicia.

La ocupación ilegal y la inseguridad preocupan especialmente a muchos vecinos de Cataluña. ¿Cree que la Generalitat ha perdido el control de determinados barrios y municipios?

Como he dicho, tanto monta, monta tanto. Sánchez o Illa, ambos son incapaces de solventar este problema; ambos forman parte del mismo problema.

Porque solventarlo pasa por dejar a un lado el relato y centrarse en la realidad. Y la realidad, lamentablemente, se impone siempre.

Se requiere un control de fronteras capaz de detectar al inmigrante ilegal y ejecutar las órdenes de expulsión, que se endurezcan las penas, que se aborde el estatuto penal del menor y decir alto y claro que todo español que delinca irá a la cárcel y todo inmigrante irregular será devuelto a su país.

Los pactos de Feijóo y el futuro de Cataluña

Feijóo ha abierto la puerta a posibles acuerdos con Junts. ¿Cómo puede el PP presentarse como alternativa al separatismo mientras contempla negociar con el partido de Puigdemont? ¿Dónde están las líneas rojas?

El Partido Popular solo ha establecido una línea roja infranqueable y esa es Bildu. No podemos pactar con partidos que han llevado en sus listas a condenados por terrorismo.

Lo que sí se puede llegar a alcanzar son, puntualmente, acuerdos parlamentarios y económicos con el resto de los partidos, siempre que se mantengan en el marco de la Constitución y no impliquen cesiones soberanistas o medidas fuera de la legalidad.

De todas maneras, como usted me ha preguntado por Junts, yo le digo que lo único que sé es que la señora Nogueras ya ha dejado claro que va a dar su apoyo al Partido Socialista, como ha venido haciendo desde 2023.

Si mañana tuviera delante a Carles Puigdemont, ¿qué le diría sin cámaras y sin discursos preparados?

No le preguntaría nada, no me genera curiosidad. Es un actor que ni siquiera está en el tablero de juego, y a mí me gusta mirar hacia el futuro.

¿Considera que el Gobierno de Sánchez está utilizando Cataluña para garantizarse la supervivencia política, aunque eso suponga perjudicar al resto de comunidades?

Sin duda alguna. No olvidemos que llegó a poner un relator internacional en Suiza para que le hiciera la hoja de ruta que está siguiendo con los separatistas.

Pero es que no solo ha utilizado Cataluña. En 2023 llegó a pactar una moción de censura en el Ayuntamiento de Pamplona para darle la alcaldía a Bildu. Nada de esto es por el interés general de los españoles.

Vivienda, seguridad e infraestructuras: las prioridades para Girona

¿Qué tres medidas impulsaría desde el Congreso para mejorar la vida de los ciudadanos de Girona y qué compromisos concretos puede asumir con sus votantes?

En primer lugar, intentaría mejorar el acceso a la vivienda de los ciudadanos, impulsando la construcción en nuestro territorio de un número de viviendas suficiente.

También garantizaría la seguridad con medidas de prevención —más policías, visibles y sin complejos— y de reacción —endurecimiento de penas y agilización de procesos judiciales—.

Por último, lucharía incansablemente por mejorar nuestras infraestructuras. De hecho, el presidente Núñez Feijóo ya ha asumido el compromiso de desdoblar la N-II en su tramo final, entre Pont de Molins y La Jonquera.

En lo que a mí concierne, he asumido el compromiso de comparecer públicamente y mensualmente ante todos los gerundenses para explicar qué se va a hacer y qué se va a dejar para más adelante. Qué se ha hecho, qué no se ha hecho y la razón.

Es decir, me comprometo a rendir cuentas reales con mi territorio.

¿Qué tiene que pasar para que un votante independentista, socialista o abstencionista decida confiar en el Partido Popular? ¿Puede Diana Moya convertirse en una alternativa real en Girona?

Yo les invitaría a hacer la siguiente reflexión: PSOE (2), Junts (2), ERC (1) y Sumar (1) tienen diputados en el Congreso. Algunos de ellos, desde hace varias legislaturas.

Y les preguntaría:

¿Han cumplido los compromisos que asumieron en 2023?

¿Qué han hecho por la provincia de Girona desde el Congreso? Y, respecto a lo que han hecho, ¿es lo máximo que pueden ofrecer?

Porque en Girona llevamos tiempo hablando de conectar el AVE al aeropuerto, de revisar las tasas aeroportuarias para que más vuelos lleguen a nuestro aeropuerto, de desdoblar la N-II, del mantenimiento de la N-260, del archivo provincial, de los espigones submarinos de Calonge, de la desaladora de Tordera, del corredor mediterráneo, etcétera.

No solo eso: ¿los autónomos en Girona se sienten respaldados? ¿Se ha logrado simplificar la PAC o facilitar el relevo generacional de las explotaciones de las comarcas? ¿Se han llevado a cabo iniciativas que incrementen la calidad y el gasto del turismo, a la vez que se hacía compatible con la calidad de vida de los vecinos de la Costa Brava? Y un sinfín de cosas.

Después de hacer esta reflexión, si algún gerundense se siente decepcionado, quiero que piense en el PP como opción política.

Les pediría que nos den otra vez su confianza y la oportunidad de demostrar que se pueden hacer las cosas de otra manera y que, como ya hemos demostrado cada vez que hemos gobernado, a los gerundenses siempre les ha ido mejor cuando ha gobernado el PP.