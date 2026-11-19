El Tribunal Supremo ha ratificado que 189.678 descendientes de nacionalizados mediante la conocida ley de nietos podrán ejercer su derecho al voto el 29 de noviembre, a pesar de las dudas que rodean la regularidad de algunas inscripciones en el censo exterior. Esta decisión se produce en un momento en el que el calendario electoral no permite un replanteamiento del proceso con las garantías necesarias.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo no imputa formalmente al Gobierno la manipulación de las elecciones, aunque sí intensifica su crítica institucional. La Administración, resalta, no ha actuado «con la celeridad requerida» para suministrar la información ni para depurar a tiempo el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). En la política española, dos meses pueden parecer un periodo prolongado; sin embargo, en un proceso electoral, a menudo son apenas el tiempo justo para que se agoten las posibilidades de actuación.

Un censo revisado a contrarreloj

La raíz del conflicto se encuentra en la implementación de la Ley de Memoria Democrática y en una instrucción emitida por el Ministerio de Justicia en 2022. Esta normativa permitió la otorgación de la nacionalidad a descendientes de españoles, incluidos aquellos que afirmaban ser hijos o nietos de personas que habían tenido que exiliarse. El Supremo consideró que no bastaba una presunción general, por lo que exigió la verificación individual de ciertos vínculos familiares y circunstancias del exilio.

El tribunal suspendió cautelarmente los efectos electorales de miles de inscripciones. Aunque esta medida no invalidaba nacionalidades, sí impedía votar a quienes no pudieran demostrar el cumplimiento de los requisitos legales. La cifra inicial de afectados se situaba alrededor de 163.000 personas, aunque posteriores ajustes alteraron este recuento.

La Oficina del Censo Electoral procedió a excluir del proceso del 29-N a 113.326 inscritos. Esta depuración afectó a personas cuya documentación no hacía posible confirmar la condición exigida, además de excluir a varios grupos:

Descendientes de exiliados cuya situación fue verificada.

2.195 inscripciones consideradas duplicadas.

1.473 personas que habían sido nacionalizadas antes de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática.

35.925 nombres que no pudieron ser localizados en el CERA.

De los 901 descendientes inicialmente catalogados como beneficiarios directos de la protección contemplada en la ley, 729 permanecen en el censo tras obtener la certificación consular, de acuerdo con los datos que se recogen en la resolución judicial.

La crítica al Gobierno gana intensidad

El Supremo sostiene que la Administración tuvo tiempo suficiente para facilitar los datos y llevar a cabo las comprobaciones. No obstante, la documentación fue entregada de forma tardía y escalonada. Para los magistrados, este retraso imposibilitó abrir un nuevo procedimiento de revisión que hubiese permitido localizar a los afectados, escuchar sus alegaciones y resolver antes de la votación.

El reto no solo consistía en identificar a los descendientes de los exiliados reconocidos. También era necesario localizar a los 113.326 inscritos apartados del censo, notificarles del procedimiento y garantizarles su derecho a defenderse. Todo esto implica una serie de notificaciones, plazos y una resolución firme. La burocracia, que por lo general avanza con la solemnidad de un desfile militar, no puede apresurarse cuando faltan menos de dos semanas para que se celebre la votación.

El tribunal destaca que el censo debe estar cerrado con la antelación suficiente. La corrección de la lista electoral tiene un alcance colectivo: no solo influye en quien quiere votar, sino también en la credibilidad del resultado global. Por ello, el Supremo mantiene una cautela que, en la práctica, deja sin revisión inmediata a otros 189.678 electores.

La batalla política por el voto exterior

Vox, que impulsó el recurso, argumentaba que debía suspenderse cautelarmente el derecho al voto de todos los inscritos afectados por esta controversia. Considera que la tardanza de la Administración ha permitido que en el censo permanezcan cientos de miles de electores cuya legalidad aún no ha sido clarificada.

Sin embargo, el Supremo ha desestimado tal solicitud. La Sala concluye que ya no hay tiempo material para revisar las inscripciones de forma adecuada, y que una decisión apresurada podría acarrear problemas mayores. También admitió que podría haber considerado antes la suspensión del voto de los llamados bisnietos si la solicitud se hubiese presentado en una fase anterior del proceso.

La resolución deja tres escenarios abiertos:

Ámbito Situación antes del 29-N 113.326 inscritos Sin derecho de voto cautelarmente 189.678 inscritos Podrán votar Descendientes con certificación consular Mantienen el derecho al sufragio

El Tribunal Constitucional ya había decidido no intervenir antes de las elecciones al considerar prematuro el recurso presentado por el Defensor del Pueblo. La competencia se mantiene en el Supremo y en la Administración electoral, mientras prosigue el procedimiento principal.

Un precedente con recorrido posterior

La decisión no pone fin al debate jurídico. El Supremo aún debe dictar sentencia sobre el fondo de la cuestión: si la instrucción administrativa utilizada para gestionar las nacionalizaciones se ajustó a la normativa. Si concluyera que hubo inscripciones irregulares, podrían surgir nuevas reclamaciones en relación a responsabilidades administrativas, la validez de los trámites y sus efectos electorales.

El caso plantea también una incómoda cuestión política: ¿quién debe asumir el coste de una revisión que comenzó tarde y terminó chocando con el calendario? El Gobierno puede argumentar que aplicó la orden judicial según sus posibilidades, mientras que la oposición responderá que estas posibilidades se agotaron debido a una gestión tardía. Así, el 29-N se celebrará con un censo exterior parcialmente excluido y con una parte significativa de sus nuevas inscripciones aún bajo escrutinio.

El dato más destacado es la notable disparidad entre las cifras: 113.326 ciudadanos excluidos cautelarmente frente a 189.678 que sí podrán ejercer su derecho al voto. Las elecciones se acercan, pero la discusión sobre quién debía estar en las urnas continuará mucho después de que se cuenten los votos.