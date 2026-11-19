Produce sonrojo, vergüenza ajena.

Y salta a 10 nd´ñias de las elecciones del 29-N y a horas de que Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo libren en TV su primer cara a cara electoral.

Carles Puigdemont ha convertido la negociación de la investidura entre Junts y el PSOE en un ajuste de cuentas político.

En una entrevista exclusiva con el periodista Esteban Urreiztieta de EL MUNDO, el líder independentista asegura que se aprovechó de la “ambición desmedida” de Sánchez para infligir a España derrotas que, reconoce, su partido no habría podido alcanzar de otro modo.

Esta afirmación no es un mero capricho.

Resume una estrategia clara: tensar la cuerda, evaluar hasta dónde estaba dispuesto a llegar el Gobierno y convertir cada concesión en una nueva exigencia.

Puigdemont relata que en Junts llegaron a solicitar “de todo”, y que la respuesta del PSOE fue afirmativa con tal frecuencia que, según sus propias palabras, sorprendió incluso a sus interlocutores.

El relato de fugado golpista sitúa al marido de Begoña ante el espejo de su obra: el amo del PSOE puso a la nación en almoneda e instrumentalizó las altas instituciones del Estado, desde la Fiscalía al Tribunal Constitucional, para continuar en el poder

Por eso el líder del proceso independentista ilegal que en 2017 huyó para refugiarse en Bélgica puede jactarse hoy de las «derrotas» que, gracias al PSOE, ha infligido a España.

El precio pagado por los siete votos de Junts ha sido la desestabilización de las instituciones democráticas, forzadas a entregarse a la supervivencia política y personal de un presidente rodeado de oscuras tramas de corrupción orgánica. Por el camino también se han quebrado la convivencia ciudadana y la idea de España como proyecto compartido.

A lo largo de aquella veintena de opacas reuniones que se tradujeron en cesiones tan injustificables como la amnistía, este periódico fue informando de su contenido y de sus avances. Hoy es uno de sus protagonistas, el artífice y el liquidador de la legislatura desde su condición como prófugo de la Justicia, quien aporta por primera vez su relato de los hechos.

Lo que van a leer y revela Puigdemont subraya la dimensión de la encrucijada del 29-M: España necesita un gobierno que mire por el interés general, no uno que siga sacrificándolo sin pudor en el altar de los intereses propios, cueste lo que cueste.

Las 20 declaraciones y revelaciones más contundentes

1. «Nos hemos aprovechado de la ambición de Sánchez para derrotar a España». La confesión políticamente más explosiva.

La confesión políticamente más explosiva. 2. «Pedro Sánchez para mí es una persona amoral y con una ambición desmedida». Un ataque frontal a su integridad personal.

Un ataque frontal a su integridad personal. 3. «Aceptaron bastante fácil la amnistía». Puigdemont reconoce su sorpresa por la facilidad de la concesión.

Puigdemont reconoce su sorpresa por la facilidad de la concesión. 4. «Pensaba que lo lucharían un poco más». Presenta al PSOE como un negociador que ofreció escasa resistencia.

Presenta al PSOE como un negociador que ofreció escasa resistencia. 5. «Fueron ellos los que llamaron a la puerta». Sostiene que la iniciativa de buscar el pacto partió de los socialistas.

Sostiene que la iniciativa de buscar el pacto partió de los socialistas. 6. «Nosotros no teníamos interés de ir a buscarles». Subraya la posición de fuerza que, según él, tenía Junts.

Subraya la posición de fuerza que, según él, tenía Junts. 7. «Han demostrado que son capaces de esto y más». Alude a la distancia entre las negativas iniciales a la amnistía y su posterior aprobación.

Alude a la distancia entre las negativas iniciales a la amnistía y su posterior aprobación. 8. «A veces teníamos la sensación de una cierta caradura». Una acusación directa sobre el comportamiento negociador socialista.

Una acusación directa sobre el comportamiento negociador socialista. 9. «No podíamos ampliar el contrato a alguien que no te está cumpliendo el contrato». Justifica la ruptura por los incumplimientos que atribuye al PSOE.

Justifica la ruptura por los incumplimientos que atribuye al PSOE. 10. «¿De quién depende la Fiscalía?». Recupera la polémica frase de Sánchez para exigir coherencia en la aplicación de la amnistía.

Recupera la polémica frase de Sánchez para exigir coherencia en la aplicación de la amnistía. 11. La ambición de Sánchez permitió a Junts conseguir lo que antes parecía imposible. Puigdemont presenta el deseo de mantenerse en el poder como la principal debilidad negociadora del presidente.

Puigdemont presenta el deseo de mantenerse en el poder como la principal debilidad negociadora del presidente. 12. El PSOE aceptó negociar cuestiones de soberanía y reconocimiento nacional de Cataluña. Según Puigdemont, no se trataba únicamente de transferencias administrativas.

Según Puigdemont, no se trataba únicamente de transferencias administrativas. 13. Junts tuvo una participación importante en la redacción técnica de la amnistía. Reivindica la influencia independentista sobre una ley decisiva para la investidura.

Reivindica la influencia independentista sobre una ley decisiva para la investidura. 14. Sánchez e Illa habían rechazado públicamente la amnistía antes de aceptarla. Puigdemont destaca ese cambio de posición.

Puigdemont destaca ese cambio de posición. 15. El PSOE aceptó celebrar negociaciones en Suiza con mediación internacional. Una fórmula que Puigdemont asegura que inicialmente parecía improbable.

Una fórmula que Puigdemont asegura que inicialmente parecía improbable. 16. Junts rechazó comprometerse a apoyar toda la legislatura. Puigdemont explica que prefirió negociar paso a paso.

Puigdemont explica que prefirió negociar paso a paso. 17. El Gobierno recibió exigencias sobre inmigración y controles fronterizos. Puigdemont relata que algunas concesiones llegaron en el último momento.

Puigdemont relata que algunas concesiones llegaron en el último momento. 18. Junts rechazó una solución personal basada en el indulto. Según su relato, recibió tres visitas de un emisario con esa propuesta.

Según su relato, recibió tres visitas de un emisario con esa propuesta. 19. Puigdemont consideró que plantear un ultimátum sobre el referéndum habría dado una salida política a Sánchez. Sostiene que habría permitido al presidente justificarse ante sus votantes más contrarios a las concesiones.

Sostiene que habría permitido al presidente justificarse ante sus votantes más contrarios a las concesiones. 20. El precio de la investidura ya estaba pagado y Junts exigía el cumplimiento de lo pactado. Puigdemont presenta el acuerdo como un intercambio de compromisos, no como un apoyo incondicional al Gobierno.

Una negociación concebida como una prueba de resistencia

El expresidente de la Generalitat califica a Sánchez como una persona “amoral” y dominada por el anhelo de poder. Más allá del insulto, el interés político de su testimonio radica en que presenta el acuerdo de Bruselas como una prueba meticulosamente calculada. Junts no solo buscó facilitar una investidura, sino también medir la capacidad de resistencia del Estado.

La secuencia es sencilla de seguir:

El PSOE requería los siete votos de Junts.

Puigdemont transformó esos votos en una lista de peticiones.

Las concesiones fueron modificando los límites que el propio PSOE había defendido durante la campaña.

La amnistía se convirtió en el símbolo principal del cambio de postura.

El contraste con las promesas anteriores resulta especialmente dañino para el Gobierno. Puigdemont recuerda que Salvador Illa afirmó en dos ocasiones que no habría amnistía. También destaca que otros líderes socialistas habían rechazado públicamente cualquier salida similar. El mensaje que lanza el líder de Junts es contundente: lo que se presentó como imposible terminó incorporándose al pacto cuando la aritmética parlamentaria lo hizo necesario.

La amnistía como trofeo y como precedente

La ley de amnistía no aparece en el relato de Puigdemont como una mera concesión técnica destinada a normalizar la convivencia. La presenta como un triunfo político del independentismo. Esta distinción es relevante. El Gobierno ha defendido la medida como un instrumento para cerrar un capítulo de conflicto; en cambio, Junts la interpreta como un reconocimiento de que el Estado necesitaba negociar con quienes habían desafiado su autoridad.

La controversia genera tres efectos inmediatos:

Desgasta la credibilidad del PSOE, ya que sus promesas anteriores quedan supeditadas a la supervivencia parlamentaria. Potencia a Junts, que puede mostrar a su electorado que la presión es efectiva. Alimenta el discurso de la oposición, que percibe en el acuerdo una subasta de instituciones y principios.

El editorial de EL MUNDO ha descrito esta dinámica como una oferta en venta del Estado. Aunque eso sea un juicio editorial, la entrevista proporciona munición para tal interpretación: Puigdemont mismo sostiene que su partido buscó presionar al Gobierno para comprobar lo que estaba dispuesto a aceptar.

El regreso, otra pieza del tablero

Puigdemont también se refiere a su posible retorno a Cataluña. No desea regresar en plena campaña electoral ni quedar atrapado en el bullicio partidista. Está considerando hacerlo en diciembre, cuando el calendario político y judicial se haya despejado. Su intención, según explica, es preservar la imagen de presidente en el exilio que ha mantenido durante nueve años.

Esta planificación sugiere que el regreso no es concebido como un simple trámite personal. Tiene una dimensión escénica y política. La fecha, el lugar y el contexto formarán parte del mensaje. Para Junts, su vuelta puede presentarse como el clímax de una resistencia; para sus oponentes, como la consecuencia directa de una amnistía pactada a cambio de votos.

El aspecto judicial sigue siendo primordial. Puigdemont aguarda el último fleco relacionado con la implementación de la amnistía y tiene las maletas listas. En la política española, incluso el equipaje puede transformarse en un argumento electoral.

Sánchez, entre la supervivencia y el desgaste

El presidente del Gobierno debe enfrentar ahora un desafío que va más allá de la crítica habitual de la oposición. El relato de Puigdemont pone en peligro la instalación de una idea incómoda: que el Ejecutivo no fue arrastrado por las circunstancias, sino que aceptó el método porque necesitaba mantenerse en el poder.

Sánchez puede argumentar que toda democracia parlamentaria demanda acuerdos y que la política consiste precisamente en sumar apoyos. Sin embargo, el testimonio de su antiguo socio complica esa defensa. Puigdemont no se refiere a una transacción entre pares ni a una reconciliación nacional. Habla de aprovechar la ambición ajena para beneficiarse.

La distinción entre ambas narrativas será crucial en las elecciones del 29 de noviembre. El PSOE intentará presentar el pacto como un camino hacia la estabilidad y la convivencia. El PP y Vox lo emplearán como prueba de dependencia. Junts, por su parte, hará todo lo posible por demostrar que sus siete escaños valen más que muchos discursos solemnes pronunciados desde la tribuna del Congreso.

Un detalle revelador en la entrevista: Puigdemont no manifiesta arrepentimiento por haber presionado al Gobierno. Al contrario, reivindica el resultado con satisfacción. Su forma de expresarse convierte la investidura en un episodio de fuerza y no de consenso. El independentismo, al menos en su versión más pragmática, ha descubierto que puede perder un referéndum y ganar en la negociación.

La paradoja más destacada radica precisamente en ese punto: el procés fracasó en 2017 porque el Estado de derecho impidió la ruptura unilateral, pero años después, sus dirigentes han conseguido que el Gobierno central acepte condiciones que antes consideraba inaceptables. Puigdemont no lo presenta como una rectificación; lo narra como una victoria. Y ahí radica el verdadero dilema político para Sánchez: que su socio no solo le exija el precio, sino que además se sienta orgulloso de haberlo cobrado.