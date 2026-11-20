El próximo 29 de noviembre, muchos ciudadanos que en otras ocasiones hubieran optado por el voto por correo decidirán acudir a las urnas de manera presencial.

Los datos publicados por El Debate apuntan a una disminución cercana al 60% en las solicitudes para votar por correo en comparación con las elecciones generales de 2023.

El número es significativo: hasta el cierre del plazo, el 19 de noviembre, se habían registrado 1.036.217 peticiones, en contraste con las 2.505.492 obtenidas en el mismo periodo de los anteriores comicios.

Esta modalidad de voto quedaría así en torno al 3% del censo de residentes, una cifra que se alinea más con la tendencia histórica, aunque está cargada de desconfianza política.

Un descenso con múltiples interpretaciones

La primera explicación es bastante clara. En 2023, las elecciones generales se llevaron a cabo el 23 de julio, en pleno periodo vacacional. En aquel momento, miles de personas estaban fuera de su domicilio habitual y necesitaban votar a distancia. Ahora, el 29-N se presenta en un domingo de finales de noviembre, con menor movilidad y una mejor disposición para acudir a las mesas electorales.

Por otro lado, atribuir todo esto simplemente al calendario sería un análisis demasiado simplista. En las últimas semanas, el voto por correo ha vuelto a situarse en el centro del debate político, actuando como símbolo de las dudas que ciertos partidos y sectores de la sociedad proyectan sobre el sistema electoral. La palabra «pucherazo» ha cobrado fuerza en tertulias y redes sociales, aunque es importante aclarar que una acusación política no implica, por sí misma, la existencia de un fraude.

Este matiz es crucial. El descenso en las solicitudes refleja un cambio en el comportamiento de los electores, pero no prueba que haya manipulación electoral. Puede ser una señal de desconfianza, de precaución o, simplemente, una preferencia de los ciudadanos por votar de manera presencial cuando no enfrentan restricciones.

Elecciones Solicitudes admitidas en el periodo comparable Generales de 2023 2.505.492 Generales del 29-N 1.036.217 Variación aproximada -60%

Es esencial leer esta comparación con precaución. Las circunstancias de cada convocatoria son diferentes y el voto por correo no mide la participación final ni anticipa cómo votarán los diferentes partidos. Además, no se puede concluir que quienes eligen no usar esta opción estén inclinados a respaldar a un partido específico.

La controversia en torno a las garantías

El proceso exige solicitar el certificado de inscripción censal, recibir la documentación electoral en la dirección indicada y luego depositar el sobre en una oficina de Correos. La identidad del elector se verifica mediante el DNI, el pasaporte o el permiso de conducir, y por vía telemática, se puede utilizar un certificado digital o un DNI electrónico.

La documentación está dotada de mecanismos que permiten identificar y seguir el voto. Este se transporta hasta la mesa electoral correspondiente y se suma al recuento junto al resto de sufragios. Sin embargo, la posibilidad de que alguien sustituya la papeleta de un elector durante el trayecto no es vista como el principal peligro del sistema, según las explicaciones que han emergido en el debate público.

La discusión ha cambiado de enfoque: ahora se habla del uso de información censal, la identificación de quienes suelen abstenerse y la posible presión sobre ciertos votantes. Un exempleado de Correos, citado por El Debate, ha argumentado que el problema teórico se relaciona más con el control de datos que con un cambio físico de los sobres. También ha admitido que no hay evidencias de que algo similar esté ocurriendo.

Aquí es donde se marca la línea entre la alerta y la alarma. Denunciar vulnerabilidades puede ser útil para fortalecer los controles; pero presentar suposiciones como hechos constatados socava la confianza en el sistema, sin ofrecer pruebas que las respalden. En una democracia, la desconfianza se difunde rápidamente, pero necesita algo más que eso para transformarse en información concreta.

El legado de 2023 influye en la campaña

La memoria de las investigaciones sobre supuesta compra de votos en las elecciones municipales de mayo de 2023 también ha dejado su huella en el ambiente. El caso de Melilla, donde las solicitudes de voto por correo superaron ampliamente la media nacional, convirtió este tema en un asunto delicado.

Desde entonces, las demandas de identificación y custodia del voto han cobrado mayor relevancia. La experiencia dejó una lección incómoda: el fraude electoral no necesita alterar miles de papeletas para causar un daño institucional significativo; basta con que la ciudadanía sienta que las reglas no son las mismas para todos.

De cara al 29-N, aquellos que ya han solicitado su voto deben asegurarse de depositarlo dentro del plazo establecido, hasta el 25 de noviembre. El resto de electores podrá votar de forma presencial el día de las elecciones. La Junta Electoral Central, la Oficina del Censo Electoral, Correos y las mesas electorales ahora se enfrentan a la parte menos visible, pero crucial: garantizar que cada sobre llegue a su destino y que cada incidencia pueda ser verificada.

La paradoja es clara: a medida que se reduce el uso del voto por correo, disminuye el volumen a gestionar, aunque la desconfianza generada por el debate persiste. El 29-N nos ofrecerá una imagen singular: una mayor afluencia de votantes en los colegios electorales y una modalidad postal recortada a niveles próximos al 3% del censo, un dato que habla tanto de la fecha elegida como del clima político que la rodea.