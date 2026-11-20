El panorama electoral entra en su fase decisiva y se torna favorable para Alberto Núñez Feijóo.

Según un seguimiento publicado por OKDIARIO, el Partido Popular se sitúa por encima del PSOE y esboza una mayoría absoluta junto a Vox, aunque los resultados aún no incluyen el impacto del debate de este jueves.

La encuesta diaria de DATA10 otorga al PP 129 escaños y el 31,5 % de los votos. Por su parte, Vox alcanzaría 66 representantes y el 19,4 %, mientras que el PSOE se quedaría con 112 asientos y el 26,9 %. La suma de ambas formaciones de la derecha alcanzaría los 195 escaños, superando con creces la mayoría absoluta en el Congreso.

Este dato tiene implicaciones políticas claras: Pedro Sánchez podría seguir siendo competitivo en términos de voto, pero no contaría con la aritmética necesaria para reeditar su coalición. La izquierda alternativa, representada aquí por el Frente Amplio de Ada Colau, quedaría limitada a nueve escaños y un 6,5 %.

Y todo esto sin tener en cuenta, por falta de tiempo aún, el careo de este jueves entre Sánchez y Feijóo que dejó al socialista absolutamente noqueado.

Una ventaja que va más allá del debate

La distancia entre PP y PSOE se establece en 4,6 puntos, de acuerdo con el seguimiento. Esta no es solo una cifra demoscópica: es un reflejo de una tendencia sostenida en la que el PP se mantiene como la fuerza más votada, mientras que Vox muestra unas expectativas de crecimiento. En el ámbito electoral, la imagen cuenta, pero no hay que subestimar el contexto más amplio. Y el contexto que esta serie diaria presenta es el de un cambio de ciclo cada vez más palpable.

Sin embargo, hay que tener en cuenta el momento en que se recogieron los datos. La estimación no contempla la reacción del público al debatirse entre Feijóo y Sánchez. Este margen podría modificar expectativas, estimular a los abstencionistas o consolidar a los votantes ya convencidos, aunque resulta complicado que un únicamente debate transforme drásticamente una campaña, sobre todo cuando las tendencias previas son tan claras.

En este sentido, la evolución presenta tres aspectos clave:

El PP sigue siendo la fuerza más votada.

Vox mantiene expectativas de un resultado récord.

El bloque de centroderecha amplía su margen en el Parlamento.

Por su parte, el PSOE ha logrado recuperar algo de terreno en los primeros días de campaña, pero este avance no es suficiente para alcanzar al PP ni para confeccionar una mayoría alternativa. La paradoja es conocida: avanzar puede no ser suficiente si el rival crece más rápidamente y el sistema electoral penaliza la fragmentación del voto.

Vox, de socio necesario a pieza decisiva

Los 66 escaños que se asignan a Vox le conferirían una posición de notable influencia en la próxima legislatura. El partido liderado por Santiago Abascal no se presentaría como un actor secundario, sino como la formación que podría transformar la victoria del PP en un Gobierno estable. La suma proyectada brinda una mayoría absoluta, aunque los pactos entre ambas fuerzas seguirían planteando desafíos políticos y de gestión.

Para Feijóo, este resultado traería consigo una doble lectura. Por un lado, permitiría gobernar sin depender de partidos nacionalistas o independentistas. Por el otro, exigiría manejar una relación con Vox que, previsiblemente, requeriría acuerdos programáticos, reparto de poder territorial y una estrategia común en cuestiones delicadas como la inmigración, fiscalidad, educación o memoria democrática.

La mayoría absoluta facilitaría la investidura, pero no eliminaría las diferencias internas. De hecho, podría trasladar los desacuerdos al Consejo de Ministros, a las comunidades autónomas y a la agenda parlamentaria. El éxito electoral del bloque no asegura una convivencia armoniosa entre sus miembros.

El PSOE busca resistir con una aritmética complicada

Los 112 diputados que obtendría el PSOE darían a Sánchez una base sólida, pero insuficiente para seguir en La Moncloa con sus aliados habituales. La debilidad de la izquierda alternativa empeora la situación: con solo nueve escaños para el Frente Amplio, hay poco margen para compensar la distancia con los populares.

Por lo tanto, la campaña socialista requiere dos movimientos simultáneos: reducir la ventaja del PP y contener el crecimiento de Vox. No es una tarea sencilla. La polarización estimula la movilización de los electores más leales, pero también puede empujar a los votantes moderados hacia opciones que consideren más efectivas para gobernar.

La cita electoral del 29 de noviembre convierte cada día en una lucha por captar a los indecisos. En este contexto, el debate podría actuar como un acelerador, aunque no necesariamente como un punto de inflexión. Los sondeos son más bien una brújula, que a veces guía el rumbo y otras solo revelan quién está navegando con más viento.

El aspecto más llamativo de esta proyección no radica únicamente en la ventaja del PP, sino en la magnitud de la suma con Vox: 195 escaños. Si esta imagen se confirmara, el próximo Congreso tendría una mayoría de centroderecha de dimensiones poco habituales y dejaría el resultado del debate como un elemento más dentro de un cambio político que las encuestas ya anticipan con fuerza.