Era de esperar.

Miguel Bernad, secretario general del Sindicato Manos Limpias, acaba de presentar ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo una denuncia contra Pedro Sánchez por un delito de prevaricación funcionarial o de autoridad, tal y como está tipificado en el artículo 404.4 del Código Penal; un delito de cohecho, tipificado en el artículo 419 Código Penal y un delito de tráfico de influencias a tenor de lo descrito en el artículo 428 del Código Penal.

La presente denuncia se basa en el terremoto producido en la publicación en el diario ‘El Mundo‘, de fecha 19 noviembre de 2026, de una entrevista del periodista Esteban Urreiztieta a Carles Puigdemont.

Recuerda el secretario general de Manos Limpias que:

La Ley de Amnistía se cocina en Waterloo (Bélgica) entre emisarios del denunciado, entre otros, Santos Cerdan y José Luis Rodríguez Zapatero y Carles Puigdemont. Esta ‘ley a la carta’, elaborada en un borrador por Carles Puigdemon,t se presenta en el Congreso de los Diputados para su aprobación.

Añadió que él se dirigió a la presidenta de la Cámara Baja para subrayarle la ilegalidad que iba a cometer:

El denunciante, en nombre de Manos Limpias, se dirige a la Presidente del Congreso de los Diputados tres días antes de su aprobación, advirtiéndole de que los diputados de que ERC y Junts no podían votar, de acuerdo con el reglamento de la Cámara, por tratarse de una Ley elaborada a la carta y beneficiar únicamente a los referidos diputados de ERC y de Junts. De hecho, la Ley deviene nula de pleno derecho pues se aprobó con una infracción inequívoca al aprobarse con los votos de ERC y Junts sin los cuales no se habría podido aprobar. La sentencia del Tribunal Supremo que ya decretó en su momento que era contraria a derecho y que posteriormente fue revocada ilegalmente por el Tribunal Constitucional.

Cero sorpresas, pero la cara de @sanchezcastejon debe ser hoy un poema tras conocer las incendiarias declaraciones del golpista @KRLS a @eurreiztieta @elmundoes. El problema es que aprovecharse de la debilidad del líder del @PSOE para que siguiera en La Moncloa nos ha costado una ruina económica a los españoles. Ya lo dijo Lucho el Patriota: «¡Sánchez, por siete votos tienes el culo roto!» — Luis Rioja (@miescano351) November 19, 2026

Para Bernad, la entrevista con Puigdemont es una prueba de cargo:

Lo que supone una evidencia en la entrevista a Carles Puigdemont, es el reconocimiento que el denunciado se doblegó por un puñado de votos a aprobar esa ‘ley a la Carta’ para poder ser nombrado presidente del gobierno. La presente denuncia no se basa en simples recortes de prensa, es un testimonio grabado, y no obstante es necesario el testimonio en sede judicial del periodista que efectuó la entrevista, Esteban Urreiztieta y el del entrevistado, Carles Puigdemont.

El secretario general de Manos Limpias recalcó que Sánchez logró ser investido otra vez presidente a cambio de una ilegalidad: