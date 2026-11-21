El Tribunal Supremo ha determinado que los 163.355 nacionalizados a través de la ley de nietos no podrán ser considerados electores en las elecciones generales del 29 de noviembre. Esta decisión obliga a la Junta Electoral Central y a la Oficina del Censo Electoral a aplicar la suspensión tanto a quienes residen en el extranjero como a quienes viven en España.

Sin embargo, existe una excepción muy específica: podrán votar las 901 personas que ya han presentado una certificación consular que valide su condición de descendientes de exiliados, así como aquellos que logren presentar dicho documento antes de la jornada electoral. En la política española, pocas veces un simple papel ha cobrado tal relevancia en tan corto periodo.

Una cautelar con repercusión nacional

La providencia emitida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo amplía de manera expresa el alcance de las medidas cautelares dictadas en septiembre. Hasta este momento, el debate se había centrado, principalmente, en el Censo Electoral de Residentes Ausentes, conocido como CERA. La nueva orden ahora incluye también el censo de españoles residentes en el país, el CER.

El Supremo requiere que ninguna de las personas que figuran en el listado inicial aparezca como votante en cualquiera de los dos registros. Esta decisión no anula sus nacionalizaciones ni cuestiona, de forma definitiva, su ciudadanía española. Lo que hace es suspender temporalmente el derecho al sufragio activo mientras se resuelve el litigio principal.

La distinción es relevante. Tener nacionalidad española y ejercer el derecho a voto son derechos interrelacionados, pero no idénticos en el procedimiento del tribunal. La nacionalidad se mantiene; sin embargo, el voto queda condicionado a una prueba documental que demuestre el vínculo familiar.

El origen del conflicto

Todo este enredo surge de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, conocida coloquialmente como ley de nietos. Esta normativa permitió a los descendientes de españoles que fueron exiliados, represaliados o que se vieron forzados a abandonar el país por motivos políticos, ideológicos o de orientación e identidad sexual, solicitar la nacionalidad española.

El problema jurídico se presentó cuando una instrucción administrativa dejó lugar a interpretaciones amplias de algunos supuestos. Varias partes argumentaron que se había ampliado el acceso a personas que no demostraban de manera suficiente la condición de exiliado de sus antepasados. Ante esto, el Supremo decidió suspender cautelarmente su derecho al voto.

La resolución tiene impacto en las elecciones del 29 de noviembre, aunque el trasfondo político es más amplio. En juego hay tanto el alcance de la memoria democrática como la capacidad de la Administración para interpretar una ley, además de los límites de la actuación judicial durante un proceso electoral.

Una cifra controvertida

El número de afectados tampoco ha estado exento de debate. El listado inicial que manejaba el tribunal ascendía a 163.355 personas. Sin embargo, el Instituto Nacional de Estadística indicó que, tras un análisis de los datos, la cifra real podría verse reducida a 113.326.

La discrepancia se debe a la existencia de menores, duplicados y a personas que ya figuraban previamente en el censo de residentes ausentes. También se encontraron casos de ciudadanos que podrían no encajar perfectamente en el grupo objeto de las medidas cautelares.

Dato Cifra Personas incluidas inicialmente en la medida 163.355 Electores que el INE estima como afectados reales 113.326 Personas con certificación consular presentada 901 Fecha de las elecciones 29 de noviembre

A pesar de esta revisión estadística, el Supremo considera como referencia jurídica el listado de 163.355 individuos. La Sala sostiene que esta nueva cifra complicaría la modificación de una orden que ya ha sido comunicada a los organismos electorales, especialmente con el calendario electoral en marcha.

El impacto político y administrativo

La resolución coloca a la Junta Electoral Central ante una tarea delicada: limpiar los censos en un periodo muy breve y evitar que una persona excluida pueda votar por estar inscrita en otro registro. La orden afecta tanto a aquellos que residen en el extranjero como a los ciudadanos españoles que viven dentro del país, lo que eleva la complejidad del asunto.

Esto también abre un frente político. Los partidos que impulsaron las acciones legales ven en esta decisión una defensa de la legalidad electoral. Por otro lado, quienes critican la suspensión advierten que miles de ciudadanos con nacionalidad española quedan excluidos de votar debido a un debate sobre la documentación de sus antepasados.

La controversia puede cobrar especial relevancia en países donde reside una importante comunidad de descendientes de españoles, como Argentina, Cuba, México o Venezuela. En esos lugares, la ley de nietos tuvo un impacto notable y generó miles de solicitudes de nacionalidad.

Existe, además, un aspecto familiar singular: los hijos de quienes obtuvieron la nacionalidad por esta vía sí podrán votar, según la decisión que se conoció esta semana, aunque sus padres no podrán hacerlo si no acreditan el vínculo con el exilio. Por tanto, dentro de una misma familia, la edad no será la única distinción entre quien deposita una papeleta y quien queda excluido del censo.

El último margen queda en manos de la documentación consular. Aquellos que logren presentar la certificación antes del día de la votación recuperarán su derecho a ser considerados electores; para el resto, el 29 de noviembre traerá consigo una paradoja difícil de resumir en una sola frase: españoles reconocidos como tales, pero temporalmente apartados de las urnas.