Valencia volvió a demostrar este sábado la capacidad de convocatoria del Partido Popular. Más de 12.000 personas, según las cifras facilitadas por la formación, llenaron la Plaza de Toros de la capital valenciana para arropar a Alberto Núñez Feijóo en el acto central de campaña de las elecciones del próximo 29 de noviembre. Una imagen de respaldo y movilización que convirtió el recinto en el gran escenario político de los populares durante esta jornada.

La convocatoria reunió a los principales representantes del PP valenciano y nacional: la alcaldesa de Valencia y candidata al Congreso, María José Catalá; el presidente provincial del partido, Vicent Mompó; el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y el líder nacional de la formación, Alberto Núñez Feijóo.

La respuesta de los asistentes fue tal que tuvieron que habilitarse espacios adicionales para acoger a quienes se acercaron al recinto. Banderas, aplausos y constantes muestras de apoyo acompañaron una jornada en la que el PP quiso exhibir su fortaleza organizativa y su implantación en la Comunidad Valenciana.

FEIJÓO LLAMA A MOVILIZARSE PARA LLEVAR EL CAMBIO A LAS URNAS

El momento central llegó con la intervención de Alberto Núñez Feijóo, que aprovechó el respaldo de los miles de asistentes para lanzar un mensaje de confianza en el proyecto popular, aunque sin dar por conseguido ningún objetivo antes de la votación.

El presidente del PP pidió mantener la intensidad durante los últimos días de campaña y reclamó a sus simpatizantes que no se conformen con el ambiente favorable que se respira en los actos electorales.

«Ni una sonrisa de más, ni un minuto de relajación», advirtió Feijóo, insistiendo en que el verdadero resultado se decidirá el 29 de noviembre.

Su llamamiento fue claro: convertir la movilización ciudadana en participación electoral y llenar las urnas.

El dirigente popular también reivindicó su proyecto político para España y aseguró que tiene la determinación necesaria para impulsar una nueva etapa de cambios. «¡Vamos a cambiar nuestro país, vamos a cambiar España!», proclamó ante una plaza entregada.

Durante su discurso, Feijóo volvió a referirse al debate mantenido con Pedro Sánchez, en el que defendió haber planteado los problemas cotidianos de millones de ciudadanos. Entre ellos citó la situación de los autónomos, la presión fiscal, las dificultades de los valencianos y la política migratoria.

VIVIENDA Y SEGURIDAD, ENTRE LOS COMPROMISOS MÁS APLAUDIDOS

Las propuestas económicas y sociales ocuparon un lugar destacado en el discurso del líder popular. Una de las iniciativas que mayor respaldo despertó entre el público fue la Ley Antiokupas, seguida de sus compromisos en materia de vivienda.

Feijóo anunció su intención de impulsar la construcción de un millón de viviendas para facilitar el acceso al mercado inmobiliario, especialmente entre los jóvenes y quienes todavía no han podido independizarse.

El presidente del PP defendió su experiencia de gestión y aseguró que su formación cuenta con un programa orientado a ofrecer soluciones concretas a los problemas de los ciudadanos.

También quiso marcar diferencias en materia de igualdad, reivindicando el feminismo y cuestionando la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez en este ámbito.

VALENCIA RESPONDE Y EL PP REIVINDICA SU FUERZA POLÍTICA

La Plaza de Toros de Valencia tiene un significado especial para los populares. El partido ha convertido este recinto en uno de sus escenarios electorales más representativos, con grandes convocatorias que precedieron a las victorias de José María Aznar en 1996 y Mariano Rajoy en 2011.

La imagen de este sábado vuelve a situar a Valencia en el centro de la estrategia electoral del PP y permite a sus dirigentes mostrar una importante capacidad de movilización en una comunidad clave para la formación.

Vicent Mompó fue uno de los encargados de poner voz a la satisfacción del partido por la respuesta ciudadana. El presidente provincial destacó la imagen de una plaza repleta y reivindicó el papel del PP valenciano en esta campaña.

La concentración también sirvió para proyectar una imagen de cohesión entre las diferentes estructuras del partido, con sus representantes provinciales, autonómicos y nacionales compartiendo escenario.

PÉREZ LLORCA DEFIENDE LA RECUPERACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

Juanfran Pérez Llorca aprovechó su intervención para reivindicar la gestión de la Generalitat y trasladar un mensaje de recuperación y estabilidad institucional.

El presidente autonómico aseguró que la Comunidad Valenciana ha recuperado la normalidad y defendió el trabajo realizado desde su llegada al Gobierno valenciano, después de la salida de Carlos Mazón.

Su presencia junto a Feijóo y Catalá reforzó la imagen de coordinación entre las principales instituciones gobernadas por el Partido Popular en la comunidad.

CATALÁ SITÚA LA RECONSTRUCCIÓN DE VALENCIA ENTRE LAS PRIORIDADES

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, puso el acento en los compromisos de Feijóo con la ciudad y con el conjunto de la Comunidad Valenciana.

Catalá destacó especialmente el Plan Valencia, una propuesta que contempla una inversión de 12.000 millones de euros para infraestructuras y actuaciones de reconstrucción tras la DANA.

La dirigente popular defendió que la Comunidad Valenciana necesita inversiones y compromisos concretos para afrontar sus necesidades y avanzar en su recuperación.

También tuvo palabras de recuerdo para Rita Barberá, coincidiendo con el décimo aniversario de su fallecimiento, que se cumplirá el próximo lunes. Catalá reivindicó la trayectoria de quien fuera una de las figuras más representativas del PP valenciano y una de las protagonistas de las grandes convocatorias populares en la Plaza de Toros.

UNA IMAGEN DE MOVILIZACIÓN EN LA RECTA FINAL DE CAMPAÑA

El multitudinario encuentro terminó con Feijóo insistiendo en la importancia de mantener el esfuerzo hasta el último día. El PP sale de esta convocatoria con una imagen de gran participación, respaldo de sus bases y presencia conjunta de sus principales dirigentes.

La formación quiere ahora trasladar esa movilización a las urnas del 29 de noviembre. El mensaje lanzado desde Valencia resume la estrategia de los populares para el cierre de campaña: unidad, participación y una llamada a respaldar su proyecto político.