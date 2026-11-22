Sánchez luce una chapa reivindicando a su imputada mujer en el mitin de Las Palmas.

Queda una semana. En política, siete días pueden ser una eternidad o el tiempo justo para que un eslogan cambie de dueño.

Pero a estas alturas de la campaña hay una impresión que comparten demoscópicos, estrategas y tertulianos: el voto está muy solidificado.

En los dos bloques.

Quien iba a votar a Alberto Núñez Feijóo o a Santiago Abascal lo tiene decidido, y quien iba a votar a Pedro Sánchez también. Todo apunta a que no habrá vuelcos.

Y, sin embargo, en muchas conversaciones de bar, de oficina y de grupo familiar de WhatsApp asoma una inquietud que no recogen las encuestas.

Son muchos los españoles que, escocidos por las artimañas y los golpes de efecto que han marcado estos años de sanchismo, temen una jugarreta de última hora.

Puede ser una trampa tecnológica, una maniobra sucia o un giro inesperado que arrebate a Feijóo y a Abascal una victoria que hoy parece al alcance de la mano. Entre ellos, al marido de Begoña se le considera capaz de cualquier cosa, y la sospecha circula con insistencia.

Antes tocábamos a un “tonto del pueblo” por lugar , ahora tocamos a más, muchos más y multiplicándose. https://t.co/ClR7Gg4Ed7 — Patricia (@PatMed2020) November 20, 2026

El miedo y las garantías

Ese recelo tiene raíces. La memoria colectiva española guarda el recuerdo del 11-M, el brutal atentado que golpeó Madrid tres días antes de las elecciones de 2004 y cambió el clima político de un día para otro.

Desde entonces, la idea de que «algo puede pasar» en la última semana forma parte del paisaje de cualquier campaña.

Conviene, no obstante, separar el temor de los hechos.

No hay ninguna prueba de que se esté preparando nada. Y el sistema electoral español es más resistente de lo que muchos creen.

El voto es en papel. El recuento se hace a mano en cada mesa, delante de los interventores y apoderados de todos los partidos, que se llevan copia del acta. El recuento informático de la noche electoral es solo provisional. El resultado oficial lo fija días después el escrutinio general de las juntas electorales, a partir de esas actas firmadas.

Dicho de otro modo: la mejor vacuna contra cualquier trampa es que PP y VOX cubran todas las mesas con interventores y que sus votantes acudan en masa a las urnas. Cuanto mayor sea la diferencia, menor será el margen para cualquier sorpresa.

Jajajajajajajajaja pero qué pedazo de subnormal 😂😂😂😂😂😂 https://t.co/X2zcqRu2K4 — Brutilovah (@brutilovah) November 20, 2026

Un Gobierno que juega a la defensiva

Sánchez ha acudido en la tarde del sábado a Las Palmas de Gran Canaria donde, acompañado de su ministro Ángel Víctor Torres y de su exministra y alcaldesa de la población, Carolina Darias, se ha enfundado como acostumbra la camiseta roja de los actos electorales de esta campaña para los comicios generales del próximo 29 de noviembre.

La novedad no ha sido el baile, sino la chapa que lucía reivindicadndo a su mujer, actualmente imputada por tráfico de influencias y malversación.

Dos encuestas publicadas este domingo son claras respecto a lo más importante: la derecha tendrá una holgada mayoría, a partir de ahí hay divergencias: según el de GAD3 para ABC el PSOE está subiendo y se acerca al PP, aunque no tiene posibilidades de formar gobierno.

El de Hamalgama Métrica para VozPópuli marca un movimiento en sentido contrario: el PSOE habría bajado desde octubre y la mayoría de la derecha podría ser espectacular.

Mientras tanto, la campaña avanza hacia su fase decisiva con Sánchez achicando agua por varios frentes.

Un episodio no menor es que este martes, 24 de noviembre, a solo cinco días de las urnas del 29-N, la Audiencia Nacional vuelve a situar en el centro del foco uno de los episodios más graves de las cloacas del PSOE.

Declara como testigo Cintia Rocho, matriarca del clan de los Rocho de Badajoz, el grupo de narcotráfico al que, según su propio relato ante la UCO y las investigaciones del caso Cloacas que instruye el juez Pedraz, se le propuso “eliminar” a la magistrada Beatriz Biedma.

No se trata de un asunto menor ni de una filtración rutinaria.

Y a eso se suman más cosas.

Un análisis publicado por El Debate enumera cinco vías de agua que se han vuelto especialmente peligrosas para el PSOE: la inmigración, la crisis ferroviaria, el efecto BILDU, el regreso de Carles Puigdemont y los escándalos de corrupción.

Los socialistas mantienen el control de las instituciones y una enorme capacidad de altavoz.

Pero el desgaste acumulado convierte cada respuesta del Gobierno en una defensa.

El Ejecutivo quiere plantear el 29-N como un choque entre bloques. El PP, como un juicio a la gestión de Sánchez.

El cara a cara televisivo inclinó la balanza hacia la segunda lectura.

Las crónicas coinciden en que Feijóo salió reforzado e impuso sus temas: impuestos, vivienda, inmigración y seguridad. Sánchez optó por atarle a Abascal, una estrategia pensada para movilizar a la izquierda que, a la vez, transmitió la sensación de que el PSOE no tiene un balance propio que defender con convicción.

Cabrera es el amo. Punto. — Miquel Giménez (@MiquelGimenezG1) November 21, 2026

Inmigración: los datos contra las imágenes

El primer frente es el migratorio. La llegada de más de 12.000 inmigrantes a Canarias solo en noviembre, según la información difundida durante la campaña, ha devuelto el asunto al primer plano. La mayoría habría desembarcado en El Hierro, una isla convertida en símbolo de unos recursos desbordados ante una emergencia que mezcla control fronterizo, atención humanitaria y tensiones territoriales.

A Moncloa no le preocupan solo las cifras. También le pesa la regularización extraordinaria impulsada durante la legislatura. Las primeras estimaciones hablaban de unos 500.000 beneficiarios, pero las solicitudes rondaron los 1,2 millones. La oposición acusa al Gobierno de haber calculado mal y de haber provocado un efecto llamada. El PSOE responde con argumentos humanitarios y laborales, pero es una batalla en la que los datos compiten con imágenes muy difíciles de contrarrestar.

Trenes, huelgas y la política del andén

El segundo frente es especialmente incómodo, porque lo sufre cualquiera, siga o no la actualidad. Retrasos, cancelaciones y averías en Cercanías y Rodalies han convertido el transporte en una experiencia política diaria, como si cada megafonía de estación anunciara el resultado de un sondeo.

Ni la dimisión de Óscar Puente ni los relevos en las cúpulas de Adif y Renfe han cerrado la crisis. La huelga de maquinistas y el incumplimiento de los servicios mínimos han empeorado las cosas en plena campaña. Para el Gobierno, cada incidencia obliga a dar explicaciones. Para el PP, es la prueba palpable de que el deterioro institucional no es un eslogan.

BILDU y Puigdemont vuelven a escena

El tercer frente está en el País Vasco. El incidente que sufrió Jon Echeverría, candidato del PP por Guipúzcoa, ha reabierto el debate sobre la convivencia. Los populares denuncian que una parte de la sociedad vasca sigue soportando insultos, amenazas y presión. BILDU, por su parte, carga con las palabras de Oskar Matute, que evitó llamar a ETA banda terrorista y la definió como un «estorbo».

La consecuencia electoral es evidente: el PSOE tiene que justificar sus pactos con una formación cuya relación con el pasado terrorista sigue provocando rechazo. La oposición lo resume en una pregunta sencilla: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar Sánchez para seguir en La Moncloa?

El cuarto frente lo ha abierto Puigdemont. Su entrevista en plena campaña recordó que la amnistía fue, en buena medida, el precio de la investidura, y que el asunto no está cerrado. Sus palabras sobre la «ambición desmedida» de Sánchez sitúan al independentismo como actor clave justo cuando el presidente necesita convencer de que sus pactos responden al interés general.

La corrupción, la sombra que no se va

El quinto frente acompaña a Sánchez desde hace tiempo. Los procedimientos judiciales siguen su curso pese a las denuncias socialistas de politización. La investigación sobre Begoña Gómez y las ramificaciones del caso Ábalos mantienen la corrupción en el centro del debate. Al sacar él mismo a relucir a su esposa, el presidente ha colocado el asunto en primer plano, con el riesgo de que la polémica defensiva tape su mensaje electoral.

El desgaste no afecta igual a todos. Refuerza a quienes ya rechazan al Gobierno, pero también puede movilizar a votantes de izquierdas que ven en las acusaciones una ofensiva partidista. Es la última baza del PSOE: atraer a quienes no están contentos con Sánchez, pero temen más un Gobierno del PP con VOX.

Una semana para confirmar la tendencia

Los indicios apuntan a una clara ventaja del centroderecha. La campaña no está cerrada y el PSOE conserva una base electoral importante, pero el reloj ya no corre a su favor. El 29-N tiene una particularidad: las grandes preguntas no dependerán de un nuevo anuncio, sino de si los votantes creen que las explicaciones de estos años han sido suficientes.

La política española ha demostrado que en una semana cabe de todo: una amnistía, una huelga, un desembarco migratorio y varios titulares judiciales. Por eso, más que en las encuestas, la llave está en la participación y en la vigilancia de cada mesa electoral. Al menos el calendario electoral, a diferencia de los trenes, no admite servicios mínimos.