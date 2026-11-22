Las encuestas le pronostican a VOX un resultado excelente.

Pero en el cuartel general del partido de Santiago Abascal cada vez se convencen más de que la noche del 29-N puede ser todavía mejor.

El viento sopla a favor, la campaña ha entrado en su recta final y queda una cita que puede cambiarlo todo: el debate a cuatro de este jueves.

En ese plató, Abascal volverá a dirigirse al gran público, y su mensaje está bien ensayado.

VOX quiere presentarse como el partido del sentido común, el lema de su programa.

Y quiere reforzar su perfil con tres conceptos que ha colocado en el centro de su discurso: la prioridad nacional para los españoles, el rechazo frontal a la regularización masiva de inmigrantes y la reemigración. Son las ideas que mejor movilizan a su electorado y las que más incomodan a sus rivales.

En ese clima previo al duelo televisivo llega la última encuesta de Vozpópuli, y llega con titular.

🇪🇸 Santiago Abascal defiende en Alicante 🇪🇸 💪🏼💪🏼 https://t.co/BmG78FgyoH — LorenC (@LorenzoCaballer) November 22, 2026

210 escaños y un PSOE en apuros

Según el sondeo, PP y VOX sumarían 210 escaños. Es una cifra que supera con mucha holgura los 176 de la mayoría absoluta y deja a la oposición en disposición de investir a Alberto Núñez Feijóo sin depender de la complicada aritmética que hoy sostiene al Gobierno. Sobrarían 34 diputados.

Pero lo más llamativo no es la distancia, sino la velocidad del cambio.

VOX supera por primera vez el 20 % de los votos y alcanza los 80 diputados. El PP consolida su posición como primera fuerza con unos 130. La derecha ha dejado de ser una alternativa sobre el papel para empezar a parecer una mayoría real.

Para el PSOE, el panorama es inquietante. La encuesta frena en seco el llamado espíritu de remontada con el que Ferraz intentaba animar a los suyos.

La diferencia está en los detalles. 🤝👀

Abascal: se levanta, mira a los ojos y saluda de igual a igual. Respeto y educación. 🇪🇸✅ Sánchez: sigue sentado y deja que la periodista se curve hacia él. Arrogancia de inquilino de Moncloa. 🤡🪑

Un líder se juzga en los detalles, y la casta ni siquiera sabe dar la mano en pie.

El 29N, vota a quien te trata como español, no como súbdito. ¡VOTA VOX! 🦁🗳️🔥

¿De pie o sentado? Tú decides 👇

#29N #Vox #Abascal #Sánchez #EspejoPúblico #España #Educación #EsSentidoComún — Jesús Vazquez 🇪🇦💚🇪🇦💚 (@jesusvazquezb) November 22, 2026

Los dos crecen a la vez

Durante años se discutió si el crecimiento de uno de los dos partidos de la derecha se hacía necesariamente a costa del otro. Esta encuesta apunta en otra dirección: PP y VOX pueden crecer a la vez. Y lo hacen.

El avance de VOX confirma una tendencia que se viene observando desde hace tiempo. Una parte del electorado, que antes se quedaba en casa o votaba al PP con la nariz tapada, encuentra ahora en Abascal una propuesta más clara y más convincente. Muchos de esos votantes son jóvenes, trabajadores y vecinos de barrios donde la inmigración, la inseguridad y el precio de la vivienda han dejado de ser asuntos de tertulia para convertirse en problemas de cada día.

Por qué VOX puede ir a más

Hay motivos para pensar que el 20 % no es un techo, sino un suelo. El primero es el impulso: los partidos que llegan a la última semana en ascenso suelen terminar de rematar su crecimiento en las urnas. El segundo es el voto discreto, el de quienes prefieren no decirle a un encuestador por teléfono a quién van a votar.

El tercero es el propio debate a cuatro, un escenario en el que Abascal suele sentirse cómodo cuando puede hablar directamente al votante sin intermediarios.

Si el líder de VOX consigue colocar su mensaje en esos minutos de máxima audiencia, el resultado del domingo podría superar incluso las previsiones más optimistas.

Con 80 diputados, otra dimensión

Superar el 20 % es un hito político y simbólico de primer orden. VOX deja de ser la fuerza mediana de la derecha para convertirse en una pieza decisiva de cualquier Gobierno que no encabece el PSOE.

Con 80 escaños, Abascal podría marcar la agenda y poner condiciones en una hipotética coalición.

Sus prioridades no son ningún secreto. Quiere control de fronteras y una política migratoria firme.

Pide mano dura en seguridad y orden público. Pretende revisar las leyes de igualdad y de memoria democrática, bajar impuestos y recortar el gasto que considera superfluo. Y defiende una recentralización que devuelva al Estado competencias hoy en manos de las comunidades autónomas.

Eso plantea también un reto para el PP. Feijóo necesita atraer al votante moderado sin decepcionar a quienes piden firmeza en los asuntos culturales y territoriales. En un mitin, el equilibrio parece sencillo. Sentado a la mesa para redactar un programa de Gobierno, lo es bastante menos.

El PSOE, entre la resistencia y el desgaste

El PSOE se enfrenta a una doble dificultad. Por un lado, tiene que defender la gestión del Ejecutivo ante una oposición que ha encontrado un discurso común sobre inmigración, seguridad, impuestos y los pactos parlamentarios del sanchismo. Por otro, necesita movilizar a un electorado de izquierdas que no siempre muestra entusiasmo por las alianzas actuales.

El partido de Pedro Sánchez mantiene una base electoral sólida, pero el avance del bloque opositor le impide convertir una recuperación modesta en una alternativa de Gobierno. En política española, ganar unos puntos y perder la posibilidad de gobernar no es una remontada. Es, simplemente, cambiar de problema.

A ello se suma la fragmentación de la izquierda. La competencia entre PSOE, SUMAR y las fuerzas regionales divide el voto progresista y complica su traducción en escaños. El sistema electoral premia la concentración y castiga la dispersión, sobre todo en las provincias que reparten pocos diputados.

Una foto, no un veredicto

Conviene leer las cifras como lo que son: una instantánea, no una sentencia. Toda encuesta tiene márgenes de error y no puede prever del todo la participación, los últimos días de campaña ni los acuerdos posteriores. Además, la política española ha demostrado que una mayoría en las urnas no siempre se traduce en un Gobierno estable. Las diferencias entre socios pueden aflorar tras la investidura, sobre todo si uno de ellos exige cumplir sus compromisos esenciales desde el primer año.

Aun así, el contraste entre los dos bloques es evidente. PP y VOX negociarían desde una posición dominante. El PSOE, en cambio, tendría que reconstruir alianzas, evitar la fuga hacia la abstención y lograr que sus socios no conviertan cada votación en una prueba de supervivencia.

El jueves, en el debate a cuatro, Abascal tendrá la oportunidad de demostrar que el 20 % es solo el principio. Feijóo, de que el crecimiento de su socio no le resta protagonismo. Y Sánchez, de que todavía le queda alguna carta en la manga. El domingo, las urnas dirán quién acertó.