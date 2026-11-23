La campaña electoral se adentra este lunes en una de sus noches más complejas. Ocho representantes, agrupados en tres bloques, tendrán noventa minutos para persuadir a un electorado que ya ha sido testigo del primer cara a cara y pide más que simples consignas.

El debate comenzará a las 22:00 horas en Prado del Rey, en Madrid, y estará moderado por Xabier Fortes. Se podrá seguir en La 1, el Canal 24 Horas, Radio Nacional de España, RTVE.es y RTVE Play.

Un reparto plural, con intereses muy distintos

En la mesa estarán Ester Muñoz, en representación del Partido Popular; Patxi López, por el PSOE; Pepa Millán, por Vox; Emilio Delgado, por Frente Amplio; Gabriel Rufián, por ERC; Míriam Nogueras, por Junts; Oskar Matute, por EH Bildu, y Maribel Vaquero, por el PNV.

El formato del debate tiene una clara particularidad política: combina a los grandes partidos nacionales con formaciones territoriales imprescindibles para cualquier mayoría parlamentaria. Esto no se limitará a un enfrentamiento entre Gobierno y oposición; también habrá una lucha por el relato sobre Cataluña, el País Vasco, la financiación autonómica y el futuro de las alianzas.

Con ocho participantes, el control del tiempo será casi tan crucial como los argumentos expuestos. El orden en el que se abrirán y cerrarán los bloques se ha establecido mediante sorteo, una estrategia diseñada para minimizar las ventajas tácticas y evitar que el último turno se convierta en una especie de premio electoral.

Tres asuntos capaces de cambiar el voto

El debate estará estructurado en tres bloques:

Vivienda y Estado del bienestar

Economía, empleo e infraestructuras

Clima sociopolítico y pactos

La vivienda se perfila como uno de los asuntos con mayor potencial para movilizar a los electores. Los elevados precios de los alquileres, la escasez de oferta y las dificultades que enfrentan los jóvenes para independizarse son cuestiones que obligarán a los partidos a ser concretos. Es probable que la discusión choque entre las propuestas que apuestan por la regulación y aquellas que exigen más construcción, incentivos fiscales y colaboración entre el sector público y privado.

En lo tocante a economía, empleo e infraestructuras, aflorarán otros temas conflictivos: los salarios, los impuestos, los servicios públicos, el transporte y la ejecución de proyectos. En este contexto, el PP y el PSOE intentarán posicionarse como las alternativas más competentes en gestión, mientras que Vox intentará llevar la conversación hacia la presión fiscal y el tamaño del Estado.

El tercer bloque será el más político de todos. Los pactos pueden convertir cada intervención en un anticipo de lo que ocurrirá en la noche electoral. ERC, Junts, EH Bildu y PNV expondrán sus prioridades territoriales, mientras que los partidos nacionales intentarán aclarar qué alianzas estarían dispuestos a aceptar y cuáles consideran que son incompatibles con su programa.

El minuto de oro, la última oportunidad

Cada representante concluirá su intervención con un minuto de oro en el que podrá solicitar directamente el voto. Ese breve momento puede ser crucial para quienes busquen marcar la diferencia en un debate en el que el tiempo para exponer propuestas es limitado.

La atracción del formato radica precisamente en su complejidad. Ocho voces exigen resumir, atacar y responder de forma ágil. La televisión hace valer la claridad, pero también penaliza los silencios y los excesos. En política, al igual que en una comunidad de vecinos, todos desean hablar sobre las obras; la cuestión es quién logra que su propuesta perdure en la memoria una vez terminado el encuentro.

Además, este debate se produce en una semana especialmente intensa en el contexto electoral, después del cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo y justo antes de los próximos encuentros entre candidatos. RTVE ha anunciado que proporcionará gratuitamente la señal a los medios e instituciones que lo requieran.

El aspecto más notable del 23-N no solo radica en sus tres bloques temáticos, sino en cómo ocho representantes deberán explicar, en un único plató, las mayorías que podrían regir España a partir del 29 de noviembre.