Cayetana Álvarez de Toledo en 101TV y Pedro Sánchez en un acto de campaña

La portavoz adjunta del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, no se ha cortado un pelo. En una entrevista concedida a 101TV en Málaga y reforzada este lunes con un tuit demoledor, ha destrozado la imagen de Pedro Sánchez tras el cara a cara electoral del pasado jueves.

“Sánchez va ahora de corderito. Pero no cuela. Es el político más sucio de la democracia”, escribió Álvarez de Toledo en X, acompañando un fragmento de la conversación en la que analiza el debate con Alberto Núñez Feijóo.

Sánchez va ahora de corderito. Pero no cuela. Es el político más sucio de la democracia. ——

Sobre el cara a cara.

En @101tvandalucia https://t.co/7v2a21XF05 — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) November 23, 2026

En la entrevista, la dirigente popular es aún más contundente. Asegura que Feijóo salió “muy reforzado” y que toda España pudo ver “la ausencia de calidad moral y política del presidente del Gobierno”, al que describe como “un presidente póstumo, un hombre que ya está derrotado de salida”.

Pero advierte: “Faltan las urnas y Pedro Sánchez tiene estrategias muy peligrosas: fraude, miedo, odio, violencia”.

Sobre la actitud del presidente en el debate, Álvarez de Toledo no deja lugar a dudas: “Le dijeron que tenía que ir de corderito, cuando por naturaleza no lo es. Le gusta el combate sucio”. Y carga especialmente contra una de las frases de Sánchez: “Cuando dijo que su gobierno había sido de los más limpios de la democracia, lo entendí como la última mentira en el ataúd sanchista. Su gobierno va a ser recordado como el más sucio de la democracia”.

Recuerda además el momento en que Feijóo le preguntó quién le pagó las primarias: “Se quedó callado. No fue ni siquiera capaz de mentir”.

La portavoz adjunta del PP insiste en que el país necesita “pasar página de esta era de la indecencia” y responde con contundencia a quienes predicen que las calles arderán si hay cambio de gobierno: “No se preocupen, apagaremos el fuego, reconstruiremos el país”.

Con este mensaje, Cayetana Álvarez de Toledo deja claro que, para ella, la imagen de víctima o de “corderito” que intenta proyectar Sánchez es pura farsa. Y lo dice sin ambages: el político más sucio de la democracia española.