Puede parecer Inteligencia Artificial.

Pero ni mucho menos lo es.

En plena campaña hacia las elecciones del 29 de noviembre de 2026, el PSOE de Madrid difundió un vídeo protagonizado por la ministra de Defensa y número dos de la lista por Madrid, Margarita Robles, que dejó un regusto de espectáculo de baja estofa.

Sentada en la calle, con la revista ‘Lecturas’ en las manos y la portada de Pedro Sánchez a la vista, Robles se prestó a una pieza de campaña en la que defiende los avances para las mujeres bajo gobiernos socialistas, carga contra PP y VOX por representar «la involución» y advierte de que «lo que viene y vemos en algunos países, asusta».

El remate llegó al final, cuando mira la foto del presidente y suelta, con una sonrisa:

La verdad que está guapo, menudo pájaro.

¡Para lo que ha quedado Margarita Robles! La "pájara" demuestra que ha perdido toda su dignidad babeando con la entrevista que le hicieron a Pedro Sánchez en Lecturas. Es lo que tiene agradecer que el sátrapa de La Moncloa te ponga de 2 en las listas al Congreso de los Diputados… pic.twitter.com/PZ4zPXd3Eb — Luis Rioja (@miescano351) November 23, 2026

La frase no fue inocente. Es un guiño deliberado a los mensajes privados de 2020 entre Sánchez y José Luis Ábalos que se filtraron en 2025. En aquella conversación, el jefe del Ejecutivo y el entonces ministro de Fomento se burlaban de Robles por su tono conciliador hacia Isabel Díaz Ayuso durante la gestión de la pandemia.

Sánchez la llamó «pájara» y comentó que «se acuesta con el uniforme», un comentario que Robles calificó entonces de «un poco machista» cuando salió a la luz. Ahora, convertida en candidata y agradecida por el puesto en la lista, convierte el agravio en chiste de campaña mientras sostiene la revista del corazón en la que Sánchez se ha mostrado como «ser humano que tiene familia», «guapo» y «comprometido con España».

El contraste es difícil de ignorar. Hace apenas unos días, en Villafranca de Córdoba, la propia Robles defendía la entrevista de ‘Lecturas’ insistiendo en que «los que estamos en política somos también seres humanos» y que a Ayuso le molesta que Sánchez sea guapo.

El vídeo del PSOE Madrid lleva esa idea al terreno del puro marketing electoral:

El presidente no conquista a las mujeres con las revistas del corazón, lo que hace es darles derechos.

Mientras lo dice, sostiene la portada de ‘Lecturas’ y termina babeando con el “menudo pájaro”. Es el mismo Sánchez que, en los chats con Ábalos —condenado a 24 años por el caso de las mascarillas—, se refería a ella con desprecio por no sumarse a la confrontación con Ayuso. Aquella Robles que pedía acabar con los insultos en el Parlamento es la misma que ahora ironiza con el insulto que le dedicaron para cerrar un spot de campaña.

Para quien recuerde la trayectoria de Margarita Robles, el espectáculo resulta especialmente chirriante. Llegó al Ministerio de Defensa con fama de independiente y de patrimonio nacional incluso para algunos adversarios. Durante años cultivó un perfil técnico y de cierta equidistancia. Hoy es la número dos del PSOE por Madrid, colocada por el mismo Sánchez que en privado la llamaba pájara, y se presta a un vídeo en el que el agravio se convierte en punchline mientras se humaniza al presidente con la revista del corazón.