No hay cura posible.

Diana Morant, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, demostró una vez más que la contención verbal no forma parte de su repertorio.

En un mitin en Onteniente (Valencia), a los pocos días del cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, la valenciana soltó sin el más mínimo pudor esta bestialidad:

Compañeros y compañeras, yo sé que a todos os hubiera gustado que el presidente le hubiera pegado cuatro bofetadas bien dadas.

El ‘presidente’ era Sánchez; el receptor de esas hipotéticas bofetadas, Feijóo.

Este nuevo episodio llegó en un momento de alta tensión política y confirma un patrón en el estilo de la ministra. Morant no se limita a exponer argumentos; opta por frases directas y cargadas que buscan conectar con su público pero que, para muchos, cruzan la línea del respeto institucional.

El vídeo del acto muestra a la socialista con un tono exaltado, repitiendo ideas que ya habían aparecido en intervenciones previas y que ahora se interpretan como parte de una estrategia de confrontación constante.

¿Qué sustancias se mete la ministra de Ciencia y Universidades, la valenciana Diana Morant (PSOE)? Lo de soltar que todos esperaban que Sánchez le hubiese pegado cuatro bofetadas a Feijóo en el cara a cara es de un nivel macarra superior. pic.twitter.com/KHPnsKu4qG — Luis Rioja (@miescano351) November 22, 2026

La frase no fue un lapsus. Morant la enmarcó en una diatriba en la que calificó al líder del PP de «energúmeno, mentiroso y rabioso», y lo comparó con quien arrastra a una piara para forzar al adversario al barro.

«El perro no entra en la piara», añadió, elevando el tono hasta convertir el mitin en un espectáculo de confrontación.

El PP exigió de inmediato una rectificación pública por banalizar la violencia. Morant, lejos de rectificar, se aferró a la coartada de la «metáfora», acusó al PP de no entenderla y reclamó disculpas a su vez. El círculo de la irresponsabilidad se cerró solo.

Este episodio no es aislado. Forma parte de un patrón que Morant ha convertido en marca personal. Semanas antes, en un mitin en Valencia junto a Pedro Sánchez, protagonizó una de las escenas más esperpénticas de la campaña. Tras la dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes —provocada por los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda, este último con 69 muertos—, Morant se desgañitó defendiendo al dimitido. A voz en grito, ante un auditorio que respondió coreando «Óscar, Óscar», proclamó:

¡Gracias Óscar, por la dignidad que has demostrado en política en los momentos en que hace falta dignidad, en que hace falta empatizar con el dolor, en que nos tenemos que hacer cargo del dolor de la gente, claro que sí!

Mientras las familias de las víctimas seguían enterrando a los suyos y el propio Sánchez eludía profundizar en las responsabilidades de su ministro, Morant elevó el tono hasta niveles que muchos describieron como histéricos.