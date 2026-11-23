Una imagen que desmonta por completo su relato.

El debate a ocho celebrado este lunes 23 de noviembre de 2026 en RTVE ofrece una clara representación de ese falso feminismo orquestado por la izquierda. Solo las formaciones de la derecha, habitualmente señaladas desde el otro, estarán representadas por mujeres.

En el lado opuesto, los partidos de izquierda, que hacen bandera con el feminismo, acudirán a la cita con representantes masculinos.

Hoy es el debate a 8 y los partidos de derecha y supuestamente ultramegaturbo machistas son los únicos representados por mujeres. Y así todo. https://t.co/1fpWu9SN7g — David C. (@inFocusDC) November 23, 2026

La composición del debate abre una paradoja política difícil de pasar por alto. Mientras la izquierda ha convertido el feminismo y la igualdad entre hombres y mujeres en algunos de sus principales ejes discursivos, ninguno de sus representantes en este encuentro será una mujer. Una circunstancia que contrasta con la presencia femenina en las candidaturas de la derecha.

Los partidos situados a la derecha del espectro ideológico, habitualmente objeto de críticas por parte de sus adversarios en materia de feminismo, serán precisamente los que cuenten con mujeres sobre el escenario.

De este modo, Ester Muñoz (PP), Pepa Rodríguez de Millán (Vox), Míriam Nogueras (Junts), y Maribel Vaquero (EAJ-PNV), confrontarán con los ‘señoros’ de izquierdas Patxi López (PSOE), Emilio Delgado (Frente Amplio), Gabriel Rufián (ERC) y Oskar Matute (EH Bildu).

La paradoja está servida: los partidos que más reivindican el feminismo acudirán al debate representados por hombres, mientras que las mujeres tendrán su espacio en las formaciones de derecha.

El debate a ocho servirá también para que las distintas formaciones expongan sus principales propuestas y confronten sus modelos políticos ante los electores. Sobre la mesa estarán previsiblemente cuestiones como la economía, el empleo, la vivienda, los servicios públicos y las políticas sociales, asuntos que marcarán buena parte del intercambio de argumentos entre los representantes de los diferentes partidos.

Más allá de las propuestas programáticas, el encuentro permitirá medir las diferencias entre los bloques ideológicos y comprobar cómo afronta cada formación los principales retos políticos. La igualdad, las políticas de género y el feminismo también forman parte del contexto de confrontación entre partidos, especialmente por el contraste que deja la composición de los participantes: la ausencia de mujeres entre los representantes de la izquierda frente a la presencia femenina en las formaciones de derecha.