La indagación sobre la entrada masiva en Ceuta vuelve a colocar a la Guardia Civil en el ojo del huracán político. Según señala El Mundo, mandos intermedios de la Unidad Central Especial número 3 alertan que se paralizaron diligencias y se realizó un recorte considerable en el documento enviado a la Audiencia Nacional.

Este asunto no es baladí. Los agentes afirman que el informe original contenía indicios y líneas de investigación que sugerían una posible colaboración de autoridades marroquíes, pero que el texto final se limitó a cinco folios. A veces, en la política, un tijeretazo administrativo pesa más que un extenso archivo.

Un informe limitado y cuestiones abiertas

Los investigadores de la UCE-3 sostienen que solicitaron nuevas acciones para profundizar en la información recopilada tras el asalto fronterizo. No obstante, apuntan al general Luis Peláez, jefe de la Brigada de Información, quien supuestamente dio instrucciones verbales para evitar que se estableciesen vínculos entre lo sucedido y Marruecos.

Esta denuncia plantea dos interrogantes clave:

Si los agentes pudieron llevar a cabo todas las diligencias pertinentes.

Si la magistrada María Tardón recibió un panorama completo de la información recabada.

Los mandos describen una investigación con abundante documentación que terminó transformada en un texto «muy restringido». Por lo tanto, la discrepancia entre el material reunido y el documento entregado al juzgado no se limitaría a un simple asunto de extensión. Podría afectar al contenido mismo y al sentido de las pesquisas.

La Dirección General de la Guardia Civil no ha respondido a las preguntas planteadas sobre la supuesta intervención de Peláez ni sobre las acusaciones de los agentes. Esta falta de respuesta crea un espacio incómodo: cuando una institución armada se ve implicada en una investigación judicial sensible, el silencio no despeja las dudas, sino que las alimenta.

El contraste con la Policía Nacional

La controversia se acentúa al contrastar los informes de los distintos cuerpos del Estado. La Policía Nacional habría presentado a la juez un documento más extenso que incluía referencias a una planificación previa, el seguimiento de la masa migratoria y la posible participación de estructuras ligadas a Marruecos.

Por su parte, la Guardia Civil envió un texto de cinco páginas, centrado en responder a las preguntas específicas de la magistrada. Desde las altas instancias del Instituto Armado se sostiene que el documento cumplía con la función de policía judicial encomendada y que no debía convertirse en una investigación general sobre el origen del asalto.

La diferencia podría resumirse de la siguiente manera:

Elemento Versión atribuida a la UCE-3 Documento remitido al juzgado Extensión Mucho más amplio Cinco folios Diligencias Se solicitaron nuevas acciones Varias no se habrían llevado a cabo Hipótesis sobre Marruecos Línea principal de investigación Sin atribución directa Valoración del resultado Incompleta Ajustada al encargo judicial

El problema no radica únicamente en que un informe sea breve. Un documento conciso puede ser perfectamente sólido. La dificultad surge cuando quienes participaron en su elaboración aseguran que se eliminaron datos relevantes y se bloqueó el seguimiento de ciertas líneas de trabajo.

El antecedente de las alertas previas

La polémica se relaciona con otra discusión en curso: qué información recibió la Guardia Civil antes de la entrada masiva en Ceuta. La Jefatura de Información ha sostenido que no recibió una alerta formal que pudiera anticipar la magnitud de la crisis. Según esta versión, el contacto con el Centro Nacional de Inteligencia el 29 de julio fue un intercambio habitual entre analistas, a través de mensajes y una llamada telefónica.

Sin embargo, el CNI había trasladado información sobre un posible intento de entrada a nado y salto de la valla al día siguiente. La Policía y otros organismos manejaron documentos que apuntaban a una situación más grave. Además, existían avisos de inteligencia militar sobre el riesgo de una entrada masiva.

La causa judicial deberá discernir si esas comunicaciones fueron insuficientes, si se interpretaron de forma errónea o si, tras los hechos, se minimizó su importancia para proteger responsabilidades políticas y administrativas.

Una causa con impacto institucional

La juez Tardón ha solicitado documentación original a diversos organismos para verificar qué información existía y qué relato llegó finalmente al expediente. Esta labor de cotejo podría resultar determinante. El núcleo del caso ya no se limita a reconstruir lo que sucedió en la frontera, sino también a averiguar cómo circularon los datos dentro del Estado.

Las posibles consecuencias abarcan varios niveles:

Judicial: la aparición de nuevas pruebas podría llevar a diligencias adicionales.

la aparición de nuevas pruebas podría llevar a diligencias adicionales. Político: el Ministerio del Interior tendría que aclarar quién autorizó las limitaciones y bajo qué criterio.

el Ministerio del Interior tendría que aclarar quién autorizó las limitaciones y bajo qué criterio. Institucional: la confianza en los mecanismos de coordinación entre Guardia Civil, Policía, CNI y Defensa podría verse comprometida.

la confianza en los mecanismos de coordinación entre Guardia Civil, Policía, CNI y Defensa podría verse comprometida. Diplomático: cualquier indicio de colaboración o tolerancia por parte de Marruecos aumentaría la tensión con Rabat.

La clave radica en conocer el contenido del informe inicial, quién dio la orden de modificarlo y qué elementos fueron excluidos. Hasta que no se logre, la investigación mantiene una paradoja que resulta difícil de ignorar: cuanto más se restringe el documento, más amplio parece el expediente de preguntas pendientes.

Un informe de cinco folios ha terminado por convertirse en un elemento central de una causa que necesita precisamente lo opuesto: documentos completos, órdenes trazables y respuestas que no lleguen recortadas.