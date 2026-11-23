Si alguien tenía dudas de que Podemos ha tocado fondo, el debate electoral de Huesca del pasado viernes se encargó de despejarlas.

El minuto de oro de Vicente Oliver Alexandre, cabeza de lista de la formación morada por la provincia, se ha convertido en momentazo más comentado de la campaña.

Y no precisamente por sus propuestas, sino por la evidente dificultad del candidato para leer el papel que llevaba preparado.

El clip, difundido por Aragón TV y Aragón Radio, acumula ya cientos de miles de visualizaciones y ha puesto de relieve el nivel de preparación con el que llega la formación de Irene Montero a estas elecciones.

Me sé de un sitio donde Podemos va a sacar cero patatero. ¡Vean y escuchen al 'lumbreras' de Vicente Oliver, candidato del partido de Irene Montero a las elecciones del 29-N! ¡Mátame camión! pic.twitter.com/r1u7JQlkcA — Luis Rioja (@miescano351) November 22, 2026

El contexto electoral

El contexto no pudo ser más elocuente. Huesca es una circunscripción pequeña, donde los escaños se deciden por pocos votos. Podemos, que concurre en solitario tras el fiasco de las negociaciones con el Frente Amplio, aspira a no quedar en la irrelevancia absoluta.

En el set de Aragón TV, se enfrentaron los candidatos del PP (Ana Alós), PSOE (Begoña Nasarre), VOX (Ester Blanco), CHA-Frente Amplio (José Luis Parra) y el propio Oliver. Mientras los demás intervenían con mayor o menor soltura, el minuto final de Oliver resultó especialmente penoso. Con la mirada clavada en las notas, nervioso y sin apenas levantar la vista, el candidato leyó un discurso que, según los espectadores, se le atragantaba. El contraste con el resto de participantes fue tan evidente que el vídeo se ha compartido masivamente como ejemplo de lo que no debe ser una intervención electoral.

Oliver no es un profesional de la política. Según él mismo declaró a medios locales, lleva años vinculado a Podemos pero esta es su primera campaña y las redes no le han perdonado, aunque haya gente como ‘analfatetas’ Sarah Santaolalla que haya salido en su defensa:

Hay gente que se ríe de este candidato porque lee un papel o porque se muestra nervioso. Lo que quizá no saben es que hay candidatos en provincias que se dedican a otros oficios, que compaginan la política con sus trabajos y que no viven de ella. Y lo más llamativo es que algunos de los que hoy se permiten dar lecciones llevan 20 años ocupando un escaño y leyendo, prácticamente palabra por palabra, los discursos que les escriben sus asesores. Un poco más de empatía con quienes no viven de la política y bastante más exigencia con quienes llevan 20 años contándonos siempre lo mismo. — Sarah Santaolalla. ♀ (@SarahPerezSanta) November 22, 2026

Pero lo cierto es que el meneo contra Oliver fue generalizado:

@miescano351 Ni leer saben!!! — Nota Bene (@MigueArcos57503) November 22, 2026

@miescano351 Madre mia. Como serían los demás para elegir a ese candidato. — Baxter. 🇪🇦 (@Baxter_2005) November 22, 2026

@IreneMontero Si es una persona trabajadora, ¿por qué le preparáis un discurso frío?, ¿Por qué le ponéis en una situación comprometida?, ¿No teníais a alguien mejor preparado para enfrentarse a esa situación? Vicente parece no desear estar ahí. — El inconformista (@difundimosideas) November 22, 2026