A solo seis días de las elecciones del 29-N, el sondeo de El Español muestra una carrera favorable para Alberto Núñez Feijóo, aunque la situación aún no está completamente decidida. El PP logra un 31,7 % de los votos y 132 escaños, lo que lo posiciona tres puntos y veinte diputados por encima del PSOE de Pedro Sánchez, que alcanza el 28,7 % y 114 representantes.

La imagen más significativa se encuentra en el bloque parlamentario. PP, Vox y UPN sumarían 197 diputados, superando en veintiuno la mayoría absoluta, que se establece en 176 escaños. De este modo, la oposición mantiene una posición cómoda, aunque la caída de Vox y la ligera mejora del PSOE subrayan que las encuestas son solo un retrato en movimiento, no un resultado definitivo.

Una ventaja popular amplia, pero con matices

El PP se mantiene a la cabeza y mejora su proyección respecto a entregas anteriores del seguimiento. Sus 132 escaños podrían incrementarse a 134 al contabilizar los dos representantes de UPN en la alianza electoral navarra. Vox, por su parte, se sitúa en 63 diputados y un 18,4 % de los sufragios.

La evolución semanal ofrece una perspectiva menos triunfalista para la derecha. Mientras el PP sostiene sus 132 escaños, el PSOE crece de 113 a 114. Vox, en cambio, se deja cuatro diputados respecto a la estimación previa, en la que alcanzaba 67. El resultado global del bloque desciende de 199 a 197 escaños, manteniendo aún un margen considerable, aunque más ajustado.

Este reparto también ilustra la distinta naturaleza de las campañas. Feijóo está al frente, pero necesita que Vox mantenga una fuerza suficiente para evitar depender de pactos posteriores. Por su parte, Sánchez logra reducir ligeramente la distancia gracias a un incremento modesto que aún no altera el orden de llegada.

El bloque de investidura pierde capacidad

La suma de los partidos que respaldaron la investidura socialista en 2023 se quedaría en 150 escaños, según la estimación. Esta cifra dejaría al actual presidente en funciones con una mayoría alternativa y le obligaría a buscar apoyos entre partidos regionales y fuerzas situadas a su izquierda.

Este escenario explica gran parte de la tensión de la última semana. El PSOE podría mejorar sin acercarse realmente al Gobierno si el resto de sus aliados retroceden. En política parlamentaria, un diputado socialista tiene poco valor si desaparecen los socios necesarios para convertirlo en mayoría; las matemáticas del Congreso parecen tener la costumbre de desbaratar los discursos más optimistas.

El Frente Amplio sería uno de los principales perjudicados, con apenas cuatro representantes. También se espera que varios partidos nacionalistas y regionalistas obtengan resultados reducidos, aunque el sistema electoral puede generar diferencias notables entre el porcentaje de voto y el número de escaños, especialmente en provincias pequeñas.

La batalla decisiva se libra dentro de la derecha

El sondeo publicado por El Debate confirma la fortaleza del bloque conservador, aunque presenta una horquilla más amplia: PP y Vox oscilarían entre 186 y 194 diputados. El PP podría crecer hasta situarse entre 127 y 131 escaños, mientras Vox descendería a un rango de entre 59 y 63.

Las discrepancias entre ambos estudios no invalidan la tendencia general: la derecha aparece en una posición superior a la mayoría absoluta. Sin embargo, plantea una cuestión política central. No es lo mismo una victoria del PP con Vox cerca de 60 diputados que con el partido de Santiago Abascal acercándose a los 70. Este resultado influirá en la negociación, en el programa y en el margen de maniobra de Feijóo.

La participación también es un aspecto a tener en cuenta. El sondeo de Target Point señala un aumento del interés electoral, atribuyendo parte de esta subida del PP al debate televisado entre Sánchez y Feijóo. En esta fase final, los indecisos pueden inclinarse hacia los partidos con más opciones de gobernar, pero también activar a votantes que, hasta ahora, pensaban en la abstención.

El trabajo de SocioMétrica ha acumulado un total de 7.266 entrevistas realizadas a través de un panel en línea desde el 1 de septiembre. La muestra se ha equilibrado teniendo en cuenta sexo, edad, provincia y recuerdo de voto. Al no ser un muestreo probabilístico, el estudio mismo advierte que no se puede aplicar un margen de error convencional, aunque estima un error de equilibrio de alrededor del 3 %.

Con seis días por delante, quedan varias incógnitas: si el PSOE alcanzará a convertir su leve recuperación en una tendencia, si Vox logrará detener su descenso y cuánto impacto tendrá la participación en las circunscripciones más ajustadas. En 2023, PP y Vox sumaron 170 diputados; ahora, el mismo bloque se proyecta con 195, o 197 si añadimos a UPN. La diferencia es significativa en una legislatura, pero también podría desvanecerse en una noche electoral que promete ser más emocionante que una votación de investidura.