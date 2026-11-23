Los tribunales han marcado la agenda política durante la última legislatura de Pedro Sánchez.

Y lo seguirán haciendo hasta el día de las elecciones.

La última semana de campaña coincide con importantes citaciones en los juzgados que amenazan con volver a poner al PSOE y a La Moncloa contra las cuerdas.

La más relevante, por la gravedad de los hechos, tendrá lugar este mismo martes en la Audiencia Nacional.

Cintia Rocho, líder del clan de narcotraficantes Los Rochos, está citada a declarar ante el juez Santiago Pedraz.

Pedraz investiga el encargo de las cloacas del PSOE, a través del exjuez Luis Sáenz de Tejada, para «eliminar» a la magistrada Beatriz Biedma cuando instruía el caso del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez.

Basta con enunciarlo para medir el tamaño del escándalo.

Un clan de narcos, un exjuez como intermediario, una jueza en el punto de mira y, al fondo, el apellido del presidente.

Ni el guionista más audaz de una serie de televisión se habría atrevido a tanto. La propia líder del clan, según el mismo diario, ha pedido protección policial porque teme por su vida.

Tres frentes más

Lo de la Audiencia Nacional es solo el aperitivo. Según un análisis de EsDiario, la última semana de campaña se le complica a Sánchez por otros tres frentes: Air Europa, Leire Díez y Ceuta. Los tres amenazan con robar protagonismo a los mítines y devolver al Gobierno a un terreno que conoce demasiado bien: el de las explicaciones, las sospechas y las preguntas incómodas.

El problema para La Moncloa no es cada asunto por separado, sino la acumulación. Cuando una campaña debería girar en torno a propuestas, la conversación pública se va hacia rescates, intermediarios, sumarios y fronteras. La política española tiene la curiosa costumbre de convertir cualquier calendario electoral en una maratón judicial.

Air Europa, el rescate que sigue en el aire

El caso Air Europa sigue siendo especialmente delicado, porque mezcla dinero público, decisiones tomadas en plena pandemia y conexiones políticas. La aerolínea recibió ayudas estatales en un momento de emergencia económica, cuando el Gobierno defendía la necesidad de salvar empresas estratégicas y proteger el empleo.

Aquello se presentó como una medida excepcional. Pero el tiempo no ha disipado las dudas sobre el contexto político y empresarial que rodeó el rescate. Las relaciones de personas del entorno del poder con varios actores del caso han alimentado una polémica que no desaparece por mucho que cambie el escenario.

El Ejecutivo tiene que aclarar tres cosas: si las ayudas fueron legales, si salvar la compañía era viable económicamente y qué vínculos personales o políticos había alrededor del expediente. Mezclarlo todo da titulares contundentes, pero dificulta la explicación. La oposición tiene un motivo evidente para mantenerlo vivo, porque cada aparición de Sánchez es una oportunidad para exigir documentos y responsabilidades.

En política, además, el desgaste no depende solo de que haya una irregularidad probada. La percepción de privilegio, favoritismo u opacidad puede hacer más daño que cualquier informe técnico sobre balances y avales.

Leire Díez, la fontanera incómoda

El nombre de Leire Díez añade una segunda capa de tensión, y conecta directamente con el caso que se ve el martes en la Audiencia Nacional. Su protagonismo en las informaciones sobre presuntas gestiones, negociaciones y maniobras relacionadas con investigaciones judiciales ha desatado una auténtica batalla por el relato.

El Gobierno tiene que decidir si responde con detalle, descalifica las acusaciones o intenta que el asunto se apague solo. Ninguna opción sale gratis. Una respuesta exhaustiva le da más vuelo al caso. El silencio parece incomodidad. Y una descalificación genérica corre el riesgo de quedarse corta si aparecen nuevos documentos, audios o testimonios.

La polémica afecta, además, a la credibilidad de las instituciones. Cuando se habla de presuntas maniobras para influir en causas judiciales o dañar a adversarios, el asunto deja de ser una pelea partidista. Los ciudadanos quieren saber quién actuó, con qué fin y quién debe responder.

La oposición lo presentará como ejemplo de la degradación del sanchismo. El PSOE intentará reducirlo a una campaña de insinuaciones sin base. Entre ambos extremos está lo que de verdad decide el impacto de una polémica: los hechos verificables y las respuestas comprensibles.

Ceuta, la frontera que no admite improvisaciones

El tercer frente está en Ceuta, donde cada palabra tiene consecuencias diplomáticas y de seguridad. La ciudad autónoma atraviesa un momento especialmente delicado por su cercanía a Marruecos, la presión migratoria y la necesidad de una respuesta coordinada, nacional y europea.

Para el Gobierno, Ceuta exige un equilibrio muy fino. Tiene que proteger la integridad territorial, mantener la cooperación con Rabat y garantizar recursos suficientes a las fuerzas de seguridad y a los servicios públicos. Una frase desafortunada puede enredar la relación exterior. Una respuesta tibia puede interpretarse como debilidad.

Los riesgos políticos se acumulan en varios niveles. En la frontera, las críticas por falta de medios y de previsión. Con Marruecos, la tensión diplomática y la presión migratoria. En la ciudad, la sensación de abandono de unos servicios públicos desbordados. Y en Bruselas, la exigencia de un mayor apoyo comunitario. Ceuta funciona así como termómetro de la política exterior, de la gestión migratoria y de la cohesión territorial. Cualquier incidente en la frontera puede eclipsar en minutos una agenda electoral diseñada al milímetro.

Una semana a la defensiva

Los cuatro asuntos son muy distintos, pero comparten una consecuencia: obligan a Sánchez a defenderse. El caso de Los Rochos y Leire Díez remite a la presunta utilización de cloacas contra jueces y adversarios. Air Europa remite a la gestión del dinero público y a la transparencia. Ceuta, a la seguridad y la política exterior.

El PSOE intentará recuperar la iniciativa con anuncios económicos, actos por todo el territorio y llamamientos a la movilización. Sus adversarios intentarán que cada jornada vuelva a esos nombres. La estrategia está clara: convertir la acumulación de problemas en un patrón, y ese patrón en una acusación sobre la forma de gobernar.

La última palabra no se dirá solo en los mítines. También influirán los documentos que salgan a la luz, las decisiones judiciales, las explicaciones que se den y la habilidad de cada partido para no tropezar con sus propias versiones. Y la primera prueba llega este martes, en la Audiencia Nacional, con una declaración que puede marcar el tono del resto de la semana.