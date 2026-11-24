Más claro no se puede decir.

El expresidente del Gobierno Felipe González volvió a dejar claro que ya no guarda silencio ante las directrices que llegan desde la actual dirección del PSOE.

El histórico socialista desmonta las presiones para que respalde al partido en las próximas votaciones del 29-N y acusa directamente a Pedro Sánchez y a José Bono de arrastrar a la formación hacia el descrédito.

El expresidente Felipe González, un histórico del PSOE, se harta de las 'tutelas' de Pedro Sánchez y José Bono instándole a votar por el partido de Ferraz este 29-N y acaba acusando a ambos de estar mandado a la formación a un auténtico "basurato". pic.twitter.com/9QgJ3xcPSQ — Luis Rioja (@miescano351) November 24, 2026

Las palabras que han encendido el debate

La andanada, lanzada durante unas jornadas sobre la Transición en la Universidad de Extremadura, llega en plena recta final de la campaña de las elecciones generales del 29-N y confirma la fractura abierta entre el histórico líder socialista y la dirección actual del partido.

González, que hace meses anunció que votaría en blanco si Sánchez seguía al frente del PSOE, respondió con dureza a la interpelación pública que Bono le dirigió el sábado en un mitin en Alcázar de San Juan (Ciudad Real). El exministro de Defensa y expresidente de Castilla-La Mancha y del Congreso le había pedido “no hacer el tonto” y le había recordado que “el PSOE te debe mucho a ti, pero tú más al PSOE”. Lejos de recular, el expresidente contestó con ironía y con una advertencia cargada de amenaza electoral.

🔴 Felipe González sobre José Bono tras pedirle que «no haga el tonto» por no votar a Sánchez: «¿Qué me lo piense yo? ¡Que se lo piense él! Es mi partido el que nos está llevando a esta basura». https://t.co/Uv1ubxa2vr — REVOL 🇪🇦 (@revol_es) November 23, 2026

«No sabe cómo se lo agradezco. Yo sé que él lo hace ‘pro bono’. Por tanto, no hay ningún problema. Se lo agradezco muchísimo», ironizó González a su llegada al acto, en alusión al latín que significa trabajo sin contraprestación.

Acto seguido dejó claro que ya había votado y que es «una persona seria, no como otros». Pero el fondo del mensaje fue demoledor: «Si yo explico públicamente por qué no puedo votar a este Gobierno, perderán millones de votos más».

El expresidente fue más allá y devolvió el reproche a Bono y a quienes le rodean:

Bono dice que me lo vuelva a pensar. Que se lo vuelva a pensar él. Y que por favor lo haga en serio y mire lo que ha sido su responsabilidad como ministro de Defensa. Que mire para Bildu, por favor; que mire para una amnistía autoconcedida y señalada después de decir que no.

La referencia a los pactos con la formación abertzale y a la ley de amnistía —aprobada después de que el propio PSOE la descartara— sitúa el desencuentro en el corazón de la estrategia de Sánchez para mantenerse en el poder.

González advirtió a sus antiguos compañeros que no le tiraran más de la lengua en la última semana de campaña:

Que se lo piensen, y si no se lo van a pensar, que se callen, y si no se quieren callar, que no me hagan hablar porque no quiero entrar en campaña en la última semana. No quiero porque es mi partido, el mío, el que nos está llevando a este basurato.

El expresidente también cuestionó la gestión parlamentaria del Gobierno de coalición al preguntarse «cómo es posible que un Gobierno de una democracia europea occidental se pase cuatro años sin presupuestos». Y, en otro momento de la jornada, dejó caer que «el liderazgo de un país no puede ser mercenario», en una crítica que apunta directamente al estilo de Sánchez y a la dependencia de apoyos externos para sostener la legislatura.

La intervención de González se produjo en un contexto de visible aislamiento dentro de su propia familia política. Mientras él mantiene su rechazo a votar al actual PSOE, un grupo de exministros de sus Gobiernos, Javier Solana, Narcís Serra, Carlos Solchaga, Joaquín Almunia y otros, firmaron un manifiesto en ‘El País‘ pidiendo el voto para Sánchez y alertando de una posible «involución» si gana la derecha. Bono, por su parte, ha actuado como uno de los más activos en intentar cerrar filas en torno al candidato socialista.

La respuesta de González no ha sido un simple desplante personal. Al insistir en que explicar sus razones podría costar «millones de votos» y al identificar al propio partido como el responsable del «basurato», el expresidente está señalando que la deriva del PSOE bajo Sánchez no es un accidente, sino el resultado de decisiones conscientes: la amnistía, los acuerdos con Bildu, la renuncia a aprobar presupuestos y una forma de gobernar que él considera incompatible con los principios que históricamente defendió la socialdemocracia española.