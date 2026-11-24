Tiene la cara de hormigón.

Y encima pretendió vender la trampa como un simple despiste.

Las cámaras de Aragón TV cazaron in fraganti a Begoña Nasarre, cabeza de lista del PSOE al Congreso de los Diputados por Huesca, haciendo trampas en pleno debate electoral. Durante la grabación del cara a cara entre los candidatos de la provincia, la socialista sacó el teléfono móvil del atril, tecleó y deslizó el dedo por la pantalla mientras intervenían el resto de participantes, saltándose de forma flagrante las normas que todos los partidos habían firmado.

Begoña Nasarre, candidata del PSOE por Huesca, utiliza el teléfono móvil durante un debate televisivo Las imágenes muestran a la candidata recurriendo a su dispositivo móvil durante el desarrollo del debate, una circunstancia que plantea dudas sobre las normas de participación… pic.twitter.com/tit4Q80Yla — HOY ARAGÓN (@hoy_aragon) November 23, 2026

El reglamento del debate en la cadena autonómica es claro y conocido por todos: uso exclusivo de documentación en papel y prohibición absoluta de cualquier dispositivo de comunicación con el exterior. Nasarre lo ignoró. El incidente se produjo en el primer bloque. Los técnicos de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV) observaron visualmente el manejo del móvil y ordenaron la interrupción inmediata. El protocolo obliga a repetir el bloque desde el principio para garantizar las mismas condiciones a todos los candidatos. No hubo fallo técnico alguno, como aclaró después la propia cadena.

Las imágenes que han circulado muestran a la candidata socialista mirando el teléfono con total naturalidad, en un intento de disimulo tan torpe como evidente.

El PP de Aragón lo calificó de «intento de hacer trampas» y de «extrema gravedad». «Han querido hacer trampas y les han pillado», sentenciaron.

Jorge Azcón, presidente del PP aragonés, fue más allá y lo definió como «una metáfora del Partido Sanchista: hacer trampas y, cuando te cogen, mentir para intentar justificar lo que estás haciendo». Para el líder popular, «representar a la provincia de Huesca es absolutamente incompatible con ser una tramposa».

La reacción de Nasarre y del PSOE ha seguido el manual habitual. La candidata habló de «error humano y de descuido». Aseguró que se había olvidado de dejar el móvil en el bolso y negó rotundamente haberlo utilizado. Según su versión, el parón se debió a “unas interferencias” provocadas por el terminal. Aragón TV desmintió esa explicación de forma categórica. Más tarde, Nasarre insistió en la frase “torpeza toda, mala fe ninguna” y llegó a contraatacar recordando que el portavoz del PP, Borja Sémper, se había pasado de tiempo en el posdebate del cara a cara entre Sánchez y Feijóo. Nada que ver con el incumplimiento de una norma firmada por todos los partidos.

El episodio no es menor en plena recta final de la campaña hacia las elecciones generales del 29-N. El debate de Huesca se grabó el 20 de noviembre y se emitió en diferido. La aparición del vídeo ha reavivado la polémica justo cuando faltan días para las urnas. Para la oposición, el caso ilustra una forma de hacer política: saltarse las reglas cuando conviene y, una vez pillados, recurrir a la excusa del «error humano», las interferencias inexistentes o el ataque al rival. Azcón y el PP han pedido que se visionen las imágenes completas en la próxima reunión de la ponencia electoral que supervisa el Plan de Cobertura.

Nasarre, que encabeza la lista del PSOE en una provincia donde los socialistas aspiran a mantener representación, quedó expuesta ante las cámaras en un momento en el que se supone que debe demostrar solvencia y respeto a las normas. El móvil, prohibido para evitar exactamente lo que parece que estaba haciendo —consultar información o recibir indicaciones externas—, ha convertido un debate rutinario en un símbolo de la campaña. Las imágenes no dejaron margen a la interpretación: la candidata estaba manipulando el teléfono mientras hablaban los demás.

En el PSOE de Huesca han preferido minimizar el asunto y hablar de torpeza. La oposición, en cambio, lo eleva a categoría de metáfora. A pocos días del 29-N, la pillada de Begoña Nasarre ha servido para recordar que, en los debates electorales, como en la política, las reglas están para cumplirlas. Y cuando se saltan a la vista de todos, las excusas posteriores no borran lo que las cámaras ya han grabado.