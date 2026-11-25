Alberto Núñez Feijóo llegó a Alicante con la intención de transformar la euforia en votos. En un recinto lleno a rebosar, se estima que más de 2.500 personas se dieron cita en los jardines del Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) para mostrar su apoyo al dirigente del Partido Popular, a solo cinco días de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

El mitin resonó con un marcado ritmo: corrupción, desgaste institucional y un llamado a la movilización. Feijóo resumió su ofensiva en una frase que aspira a convertirse en un titular impactante: «Mientras Sánchez baila, el clan de los Rochos ha cantado». Esta afirmación va más allá de un simple golpe de efecto, ya que el mensaje busca dejar clara una idea: el Gobierno intenta cambiar de conversación ante la acumulación de problemas políticos y judiciales.

Una campaña convertida en plebiscito sobre Sánchez

Feijóo enmarcó este acto electoral como una confrontación entre el modelo de gestión del PP y lo que él define como «la estrategia del sanchismo». Durante su discurso, enumeró varios temas que, a su juicio, el Ejecutivo busca diluir: Urda, Adamuz, la invasión de Ceuta, la presión migratoria en El Hierro, el apagón y la pérdida de poder adquisitivo.

Esta lista tiene un propósito electoral claro. El PP intenta agrupar bajo un mismo diagnóstico diversas cuestiones: seguridad, inmigración, energía, economía y el funcionamiento de las instituciones. Así, se ha conformado una campaña que plantea un examen general al presidente del Gobierno. No solo se tiene que votar una papeleta, sostiene Feijóo, sino una forma de gobernar.

El líder popular subrayó también el deterioro económico que muchos hogares están sintiendo. «Pagas más que nunca y vives peor que nunca» fue una de las expresiones que utilizó para conectar con un malestar cotidiano que no necesita grandes explicaciones. El costo de la vida, la vivienda y las facturas del hogar sirven como traductores del discurso político hacia la ciudadanía.

El caso Rochos eleva el tono

La mención al denominado clan de los Rochos llevó el mitin a un terreno más delicado. Feijóo hizo referencia al supuesto intento por apartar a la juez que indagaba sobre un familiar de Pedro Sánchez y lanzó una pregunta contundente: «¿Quién dio la orden de acabar con la juez?».

Es necesario diferenciar entre la acusación política y las responsabilidades que deben determinarse en los tribunales. No obstante, en plena campaña, esa línea suele verse sometida a una intensa presión. El PP aprovecha este episodio para vincular al entorno del presidente con una imagen de poder sin controles, mientras que el PSOE se ve obligado a dar explicaciones sobre un asunto que amenaza con eclipsar cualquier mensaje económico.

La estrategia popular se apoya en una serie de nombres y escándalos. Feijóo mencionó a Ábalos, Koldo García y Paco Salazar como supuestos referentes de un Gobierno, según él, carente de autoridad moral. El tono que empleó fue a propósito sarcástico, buscando ridiculizar el discurso feminista del Ejecutivo al confrontarlo con las controversias que afectan a ex miembros o colaboradores socialistas.

Alicante, una provincia decisiva

La movilización en el MARQ no fue un hecho menor. Alicante se erige como una de las circunscripciones más relevantes demográficamente, aportando 12 representantes al Congreso. En una elección reñida, cada escaño puede convertirse en una pieza clave para la formación de una mayoría.

Los sondeos que han estado en circulación durante la campaña sitúan al PP como la primera fuerza provincial, con un promedio del 32,9 % de los votos y cuatro diputados. Tanto el PSOE como Vox se disputan los siguientes puestos, con tres escaños cada uno según las proyecciones anunciadas. La lucha por el último representante podría depender de una diferencia mínima.

Clave electoral Efecto político Peso demográfico de Alicante Transforma la provincia en un territorio primordial Avance del PP en los sondeos Refuerza la expectativa de cambio Competencia entre PSOE y Vox Fragmenta el voto opositor al Partido Popular Últimos días de campaña Aumenta la relevancia de la movilización

Los dirigentes locales aprovecharon el acto para expresar lo que consideran un trato injusto hacia la provincia. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, contrapuso el «desgobierno de Sánchez» con el proyecto de Feijóo. Por su parte, la candidata popular Macarena Montesinos denunció que el Ejecutivo castiga a Alicante en términos de financiación, agua y vivienda.

Entre las reivindicaciones, volvió a surgir el trasvase Tajo-Segura, un tema de gran sensibilidad en la Comunidad Valenciana. También se lanzaron críticas hacia la política de vivienda y se hizo una promesa contundente: si Feijóo logra llegar a La Moncloa, los okupas serán desalojados en un plazo de 48 horas. Este eslogan tiene un fuerte potencial electoral, aunque su implementación requeriría ajustes legales y el cumplimiento de los procedimientos judiciales establecidos.

El PSOE responde con confrontación

El socialismo valenciano ha optado por una estrategia de confrontación. La ministra Diana Morant arremetió contra Feijóo y el PP valenciano con un lenguaje mordaz, mientras el PSOE intenta movilizar a su electorado apelando al miedo a una derecha influenciada por Vox.

Este choque revela la existencia de dos campañas paralelas. El PP se centra en corrupción, economía y un cambio de Gobierno. El PSOE, por su parte, busca presentar las elecciones como una elección entre progreso y retroceso. Ambas formaciones coinciden en una certeza: la abstención podría ser más decisiva que cualquier discurso.

La Comunidad Valenciana se ha transformado en un escenario de alta tensión. Feijóo ya llenó la plaza de toros de Valencia con una movilización masiva, mientras que Vox ha demostrado igualmente su capacidad para convocar a sus seguidores. Por su lado, Pedro Sánchez no participará en un mitin en la región durante esta fase final, una ausencia que el PP está aprovechando como una señal de abandono político.

Se acercan los días decisivos y sobran las metáforas. En Alicante, la política ha vuelto a mezclarse con el teatro, aunque en esta ocasión, nadie parece dispuesto a quedarse en las gradas. El MARQ, habituado a preservar piezas del pasado, servirá como telón de fondo para una campaña que pretende decidir el futuro inmediato del Congreso.