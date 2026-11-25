Pedro Sánchez ha vuelto a demostrar su impostura y su hipocresía un evento electoral en una escena cargada de significado. En Barcelona, el presidente del Gobierno levantó la bandera catalana y eludió repetir el gesto realizado en Alcorcón, donde sí había mostrado la enseña nacional.

Durante el mitin en Barcelona, el entorno estuvo dominado por las banderas de Cataluña y del PSC. Entre los presentes se pudo observar incluso una bandera de la Segunda República y otra argentina. Por el contrario, la enseña española no tuvo el mismo protagonismo que alcanzó en el acto de Alcorcón, cuyo gesto quitando la rojigualda a un ‘feligrés’ para agitarla como el más patriota no dejó indiferente a nadie.

La secuencia deja en evidencia lo impostado que es el marido de Begoña en todo momento y que así coge una bandera como la pisotea.

Un cálculo electoral con demasiados colores

Ferraz lleva años intentando navegar en una posición intermedia en el debate territorial. En Cataluña, el PSC busca mostrarse como una fuerza que defiende el autogobierno a la vez que mantiene la conexión con el resto de España. Sin embargo, cada gesto puede ser interpretado de formas dispares.

Por lo que sea, en el mitin de hoy del PSOE en Barcelona no se ha visto ni una sola bandera de España. https://t.co/IiO2FsF29m — Pablo Sarrión López (@PabloSarrion) November 24, 2026

Para quienes son más cercanos al catalanismo, la bandera autonómica representa cercanía y reconocimiento institucional. Mientras, para los votantes constitucionalistas, la falta de la bandera española puede resultar una renuncia innecesaria. Los partidos independentistas, por su parte, verán la acción del socialista como insuficiente, aunque se exhiba con entusiasmo.

La comunicación política a menudo se vale de atajos. No es necesario leer un programa de cientos de páginas; una fotografía de escasos segundos puede resumirlo todo.

Un gesto pensado para la fotografía

La escena además tiene un componente comparativo. Sánchez no se halla rodeado de cualquier símbolo: escoge uno específico. El contraste entre banderas murcianas, andaluzas y la catalana sugiere un intento de apropiarse de un concepto de España diverso, donde cada región ostenta su propio lugar.

El problema radica en que esa diversidad no se interpreta de la misma forma en todas partes. En Andalucía o Murcia, una bandera autonómica puede fortalecer la identificación regional sin provocar un enfrentamiento constitucional inmediato.

En Cataluña, en cambio, la enseña está asociada a décadas de conflicto político, en una lucha entre constitucionalismo e independentismo que posee una sensibilidad mucho más intensa. En especial cuando no se arropa con la bandera de España e, incluso, se oculta.

Por eso, el gesto suscita reacciones inmediatas. La elección de una bandera no modifica leyes ni cambia negociaciones, pero puede impactar en la percepción de millones de ciudadanos. En el marco de una campaña, esa percepción es donde se libra la verdadera batalla.