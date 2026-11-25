No tienen entrañas.

Ni a estas alturas parece que eso les pueda importar a los prebostes del PSOE.

La campaña electoral acaba de encontrar un nuevo escenario de disputa política: los vestíbulos de la estación de Cercanías de Sol, en Madrid.

José Luis Martínez-Almeida lanzó una dura crítica contra el vídeo del PSOE en el que se les puede ver bailando a varios dirigentes socialistas, entre los que se encuentran Reyes Maroto y Fernando Grande-Marlaska.

El alcalde de la capital no cuestiona que un partido utilice recursos audiovisuales para hacer campaña. Sin embargo, su crítica se centra en el lugar y el momento elegidos. Durante el Pleno del Ayuntamiento, Almeida recordó que 115 personas han perdido la vida en accidentes ferroviarios en los últimos diez meses y cuestionó la conveniencia de organizar una coreografía en una estación después de las tragedias acaecidas en Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo).

Una escena que convierte el escenario en protagonista

El propósito del vídeo era transmitir energía electoral y cercanía. No obstante, la elección de la estación de Cercanías de la Puerta del Sol desvió el mensaje político original.

Las imágenes exhibieron a representantes del PSOE bailando en uno de los nodos de transporte más importantes de Madrid, un espacio irremediablemente vinculado al tren y a los desplazamientos diarios de miles de ciudadanos.

Qué bonito está el corazón de Madrid estos días. ¡Todo al rojo desde la Puerta del Sol! La fuerza de la gente va a llenar las urnas este 29N ¡A ganar!✊🌹 https://t.co/Zw1UZiWLvR — PSOE Madrid (@psoe_m) November 21, 2026

Solo porque hoy tengas derechos no quiere decir que los vayas a tener mañana. Desde Sol hasta la Moncloa. Vota con toda tu alma ❤️ https://t.co/0HMLgRM2x3 — PSOE Madrid (@psoe_m) November 21, 2026

La reacción de Almeida se fundamentó en una ironía mordaz. El regidor se preguntó que quién tuvo la idea de proponer esa performance:

¿Quién tuvo la idea, señora Maroto? ¿A quién se le ocurrió en un momento dado levantar la mano y decir, tengo una idea cojonuda? Vamos a hacer un baile en una estación de tren. Vamos a bailar en la estación de cercanías. Usted estuvo, estuvo Fernando Grande-Marlaska, estuvo el señor Barrero, estuvo el señor Donaire. Ninguno tuvo dos dedos, no de cabeza, sino de corazón, para entender que bailar es una muy mala idea, en una estación de tren, después de 115 muertos en los últimos 10 meses.

El regidor madrileño sentenció que los socialistas carecieron de toda empatía: