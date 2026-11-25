No es ‘pro bono’.

El respaldo que han otorgado José Bono y varios exministros socialistas a Pedro Sánchez sitúa de nuevo al PSOE frente a un espejo inquietante: el de quienes apoyan al presidente, mientras mantienen abiertas rutas de escape. EsDiario presenta esta iniciativa como un acto político de apoyo, aunque también podría verse como un intento por salvaguardar influencia y expectativas.

La escena evoca la imagen de una reunión familiar justo antes de una acalorada discusión. Se encuentran antiguos líderes con un bagaje histórico innegable, pero distanciados del poder ejecutivo y atentos a los vaivenes dentro del partido. La intención es transmitir una imagen de unidad; no obstante, el trasfondo sugiere un anhelo de supervivencia política.

Un apoyo con historia y estrategia

La firma de Bono, que fue ministro de Defensa y también presidente del Congreso, otorga al documento un valor simbólico indiscutible. Su trayectoria le confiere autoridad para hablar en nombre de una tradición socialista anterior al sanchismo, aunque su apoyo a Sánchez podría leerse también como un intento de preservar el espacio político del que depende gran parte de su proyección pública.

Junto a él, otros exministros y antiguos miembros del PSOE se han sumado. Sus trayectorias suelen seguir un patrón conocido: tras dejar el Gobierno, muchos de estos dirigentes se mantienen activos en consejos asesores, instituciones públicas, fundaciones, organismos internacionales o entidades vinculadas, directa o indirectamente, a la Administración. No todos reciben remuneración, ni todos actúan guiados por intereses económicos, pero la puerta giratoria es un elemento habitual en el panorama político español.

Aquí radica la principal controversia. Un manifiesto puede ser la manifestación genuina de unas convicciones, pero también puede servir como una póliza de seguridad. En el ámbito político, las lealtades se gritan a los cuatro vientos mientras que las oportunidades se contemplan en privado. Y la diferencia entre ambos aspectos suele hallarse en la fecha del calendario.

La defensa del presidente como comunicación interna

Este respaldo no solo está dirigido a los votantes. También se orienta hacia la organización socialista. En un partido que enfrenta tensiones territoriales, investigaciones judiciales y un desgaste parlamentario, la aparición de exministros aspira a reforzar una idea: Sánchez es el único líder capaz de garantizar la continuidad del proyecto.

El reto es que la adhesión de figuras asociadas a épocas anteriores puede tener un efecto contrario al deseado. En vez de ampliar la base de apoyo, puede generar la impresión de que el aparato histórico del PSOE busca proteger sus propios intereses. El ciudadano observa nombres conocidos, cargos pasados y empleos posteriores, y se cuestiona si la firma refleja principios genuinos o si, por el contrario, es una movida política de cara al futuro.

Elemento Lectura favorable Lectura crítica Firma de exministros Experiencia y autoridad política Defensa de intereses y privilegios Apoyo a Sánchez Unidad frente a la derecha Cierre de filas ante el desgaste Manifiesto público Participación en el debate Operación de imagen Referentes históricos Continuidad del PSOE Distancia respecto a la militancia actual

La política española ha visto muchas veces pronunciamientos de este tipo. Ante una etapa complicada, las adhesiones de antiguos liderazgos pretenden mostrar que la crisis no afecta al núcleo del partido. Sin embargo, cuanto más extensa es la lista de veteranos, más se hace evidente la falta de una renovación generacional capaz de presentar el proyecto con argumentos propios.

El costo de las puertas abiertas

La acusación de que estos dirigentes firman «por dinero» puede simplificar una realidad más compleja, pero no surge de la nada. Las trayectorias políticas forjan redes de contactos, reputación y acceso a ámbitos profesionales que no desaparecen al dejar el cargo. La influencia acumulada puede materializarse en asesorías, conferencias, consejos de administración o roles institucionales.

No existe una prueba fehaciente de que una firma en particular se motive por una promesa de empleo. Afirmarlo sin pruebas sería tan poco riguroso como considerar el manifiesto una muestra desinteresada de patriotismo partidista. Sin embargo, lo que se puede analizar son los incentivos: mantener la conexión con la dirección del PSOE facilita seguir siendo opción para futuras responsabilidades, especialmente en momentos de cambios de gobierno y repartos de organismos y empresas públicas.

Este sistema influye en la confianza ciudadana. La percepción de que los antiguos ministros compiten por una colocación digna de un buen salario mina la credibilidad de cualquier defensa política. Aunque el argumento sea legítimo, queda enturbiado por la sombra de un interés personal.

Una disputa más allá del manifiesto

El documento también se inserta en una contienda más amplia por el relato sobre el socialismo. Por un lado, se busca presentar a Sánchez como el heredero de la tradición progresista y un dirigente capaz de mantener cohesionado al partido. Por otro lado, sus críticos argumentan que el PSOE histórico ha degenerado en una estructura al servicio de las necesidades parlamentarias del presidente.

El resultado depende, en gran medida, del impacto que cause en la opinión pública. Si el manifiesto logra movilizar a la militancia, podrá fortalecer al líder. Si, en cambio, se interpreta como un gesto de antiguos cargos preocupados por conservar privilegios, puede transformarse en munición para sus opositores. En política, una fotografía de unidad puede terminar funcionando también como un inventario de antiguas influencias.

Entre los datos más significativos destaca precisamente la combinación de generaciones y períodos: dirigentes de la tradición de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero se agrupan junto a una dirección identificada con Sánchez. Esta alianza intenta exhibir continuidad, pero también plantea una pregunta inquietante: ¿cuánto queda de convicción ideológica y cuánto de cálculo cuando el poder comienza a repartir espacios?