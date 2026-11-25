El voto exterior se encuentra en una situación complicada para el 29-N, marcado por retrasos, incertidumbres censales y problemas de logística.

Máxima preocupación en los dos principales partidos de la derecha española ante los preocupantes episodios de caos electoral con el voto exterior que estamos conociendo en las embajadas y consulados de Iberoamérica.

Urnas de cartón, larguísimas colas para ir a votar, desorden burocrático, intentos de comprar votos y las tarjetas censales de fallecidos han encendido las alarmas en el Partido Popular y VOX.

Existe un temor real a un “pucherazo” del voto CERA el próximo domingo 29 de noviembre, un escenario ante el que Feijóo y Abascal toman posición.

El bloque de centroderecha contactará de forma permanente con los cónsules encargados de velar por la cadena de custodia de las papeletas emitidas por los nacionalizados para garantizar “que el proceso sea lo más limpio posible”.

En Chicago, varios ciudadanos españoles expresan que solicitaron la documentación en octubre, pero a día de hoy aún no han recibido la papeleta, según reporta El Debate.

La escena parece sacada de una comedia de enredos administrativos: mientras algunos cumplen los plazos, revisan el correo y visitan el consulado, no logran encontrar el documento esencial para ejercer su derecho al voto.

La papeleta, ese simple trozo de papel que puede definir elecciones, se ha convertido en un símbolo involuntario de una crisis que mezcla burocracia, decisiones judiciales y políticas.

Un problema que trasciende Chicago

El caso de la ciudad estadounidense se enmarca dentro de un conflicto más amplio. El voto CERA —censo de españoles residentes ausentes— ha arrastrado durante años una serie de dificultades en su gestión: datos incorrectos, devoluciones sin éxito, falta de seguimiento y elevados costos. Un informe interno de los departamentos de Interior y Exteriores, junto con la Oficina del Censo Electoral, calificó al sistema como «difícil de manejar» y «ineficaz».

La propia Administración ha identificado diversas fallas, pero la reforma se ha quedado en el aire. Así, las elecciones generales se presentan con el mismo modelo que ya había cosechado críticas. Entre los problemas que continúan presentes, destacan los siguientes:

Devoluciones de sobres por errores en las direcciones.

Falta de un seguimiento fiable de los envíos en ciertos países.

Tardanzas en la entrega de la documentación.

Dependencia de consulados con recursos desiguales.

Dificultades para identificar correctamente a todos los votantes.

El resultado es una inequidad palpable. El español que vota en Madrid recibe su documentación sin problemas y se presenta en su colegio electoral. Sin embargo, aquel que reside en Chicago, Buenos Aires o París puede verse atrapado en una maraña de burocracia entre un consulado, una empresa de mensajería y un censo que parece tener más agujeros que un queso suizo.

La ley de nietos complica aún más la situación

A las deficiencias logísticas se suma el debate generado por la Ley de Memoria Democrática, popularmente conocida como ley de nietos. El Tribunal Supremo suspendió cautelarmente los efectos electorales de algunas de estas nacionalizaciones mientras analizaba si se habían cumplido correctamente los requisitos establecidos por la legislación.

Esta decisión impacta a un proceso que permitió que descendientes de españoles exiliados y emigrantes solicitaran la nacionalidad. El problema surge cuando la Administración debe separar entre aquellos que cumplen las condiciones y quienes no pueden justificar, de manera adecuada, su supuesta situación de exilio.

Durante la tramitación judicial, se reveló que 163.355 personas estaban en el centro de la controversia. De ellas, solo 901 podían demostrar el exilio en determinados registros, mientras que los hijos de otros nacionalizados, en principio, conservarían su derecho a votar.

Ahora el censo se convierte en un asunto litigioso. La cuestión ya no es solamente cuántos españoles residen fuera, sino quiénes tienen derecho a participar en las elecciones y con qué tipo de documentación. En el ámbito político, cuando el padrón electoral se convierte en un laberinto, la confianza se desdibuja al mismo ritmo que las papeletas.

Contratos de urgencia y explicaciones insuficientes

Después de que el Supremo permitiera votar a los hijos de ciertos nacionalizados, el Gobierno aprobó de manera acelerada un contrato valorado en 80.226,63 euros para la recepción, clasificación y envío de sobres y papeletas a las representaciones españolas en el extranjero.

Esta medida tuvo como objetivo asegurar la disponibilidad del material electoral en los consulados durante los días de votación presencial. Sin embargo, una compra de emergencia no soluciona por sí sola los problemas previos: ni las solicitudes mal gestionadas, ni los envíos extraviados, ni la angustia de quienes aún no saben si están correctamente inscritos en el censo.

El Ministerio de Asuntos Exteriores también emitió instrucciones sobre el voto exterior. A pesar de esto, no todas las oficinas consulares comunicaron de forma clara las resoluciones judiciales que afectaban a los nuevos electores. Un rastreo realizado por El Debate reveló que solo 13 de 172 oficinas habían compartido estas advertencias en sus canales oficiales.

Esta falta de una comunicación homogénea agrava la situación. Un elector que está bien informado puede corregir un error o acercarse al consulado en busca de ayuda. Por el contrario, otro puede descubrir demasiado tarde que le falta un permiso, un certificado o esa papeleta que nunca llegó.

El riesgo para las instituciones

La oposición considera que estos errores evidencian una falta de atención y sospecha que el Gobierno se ha podido beneficiarse políticamente de la expansión del censo exterior. Aunque estas acusaciones requieren pruebas concretas y no pueden sustituir una necesaria investigación administrativa, la falta de transparencia alimenta un caldo de cultivo ideal para el nacimiento de teorías sobre un posible fraude.

Es conveniente distinguir tres niveles:

Plano Problema Administrativo Retrasos en los envíos, direcciones incorrectas y consulados sobrecargados. Judicial Suspensión o revisión del derecho al voto de ciertos grupos. Político Dudas sobre el impacto de la ampliación del voto exterior.

El derecho al voto exterior no debe ser visto como una concesión diplomática ni como un simple trámite burocrático. Es un derecho constitucional. Si un ciudadano cumple con los requisitos y solicita votar en el tiempo estipulado, el Estado está obligado a facilitarle los medios para hacerlo. Cuando esos medios fallan, el daño no se distribuye de manera equitativa: quienes sufren más son aquellos que viven lejos, los que tienen menos información o aquellos que no pueden visitar el consulado en múltiples ocasiones.

El caso de Chicago ilustra la paradoja de estas elecciones. España ha digitalizado numerosos trámites, ha multiplicado formularios y ha puesto en marcha campañas informativas, pero aún depende de que un sobre llegue a su destino a miles de kilómetros de distancia. El 29-N dejará un registro político, pero también revelará otra cifra menos perceptible: cuántos españoles deseaban votar y no pudieron hacerlo porque la papeleta jamás apareció.