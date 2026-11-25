El proceso electoral del 29-N se encuentra en su fase decisiva y, para sorpresa de muchos, ha surgido una controversia: las cajas de cartón ubicadas en consulados españoles para recoger la documentación de los descendientes de españoles cuyos derechos de voto están suspendidos de forma cautelar. Según Libertad Digital, expertos de ámbito jurídico advierten que este método conlleva un riesgo significativo para la transparencia del escrutinio.

La acusación más seria que se ha formulado sostiene que el Gobierno ha creado un ambiente de confusión para poder recurrir los resultados en caso de que el PSOE resulte derrotado. Sin embargo, no hay una resolución que respalde la existencia de una operación de este tipo. Lo que sí se puede observar es un claro problema político: cuando una urna se asemeja a una simple caja de embalaje, la confianza del público no se ve precisamente reforzada.

Un procedimiento excepcional bajo sospecha

El trasfondo de esta polémica se encuentra en la aplicación de la llamada Ley de Nietos, que ha permitido a muchos descendientes de españoles hacer solicitudes de nacionalidad. Algunos de estos solicitantes deseaban participar en las elecciones, pero el Tribunal Supremo ha suspendido cautelarmente su derecho al voto mientras se resuelve el asunto de fondo.

En algunos consulados se ha implementado el procedimiento de recibir las papeletas y mantenerlas en custodia separadas. Estas papeletas no deberían entrar en el recuento ordinario a menos que una resolución judicial indique lo contrario. Para diferenciarlas, se han utilizado cajas específicas, algunas de cartón, que llevan referencias al procedimiento judicial en cuestión.

El problema no radica únicamente en lo material. También incide en la cadena de custodia, la información que se proporciona a los votantes y la claridad en las instrucciones. La oposición ha denunciado que este sistema puede llevar a confusiones y exige garantías adicionales, mientras que desde el Gobierno se argumenta que es una solución administrativa para conservar la documentación.

La situación se puede resumir en los siguientes puntos:

Las papeletas en cuestión se recogen de manera diferenciada.

Su inclusión en el escrutinio está suspendida por decisión cautelar.

El Tribunal Supremo debe decidir sobre el conflicto jurídico.

La falta de explicaciones uniformes alimenta las dudas existentes.

El impacto político de 160.000 votos

El peso electoral de este asunto explica la intensidad del enfrentamiento. Según las últimas informaciones, hay más de 160.000 votos vinculados a ciudadanos nacionalizados o a descendientes envueltos en esta polémica. En unas elecciones reñidas, un bloque de votos de tal magnitud puede convertirse en un arma de campaña, aunque no se pueda sumar automáticamente al resultado oficial.

El Partido Popular ha manifestado su preocupación por este procedimiento. Alberto Núñez Feijóo ha criticado el uso de urnas de cartón y ha exigido que los consulados aseguren una vigilancia adecuada. Por otro lado, el PSOE señala que la derecha está intentando sembrar dudas sobre el sistema electoral antes de que se conozcan los resultados.

Esta contienda comunicativa sigue una lógica conocida. Cada partido busca presentarse como el garante de la limpieza del proceso electoral, mientras intenta atribuir al rival la intención de desacreditar el resultado. El inconveniente es que el debate se traslada de las propuestas políticas a la desconfianza mutua. Las papeletas dejan de ser simples papeletas y se convierten en munición en un enfrentamiento partidista.

Qué puede ocurrir después del 29-N

El mecanismo de impugnación no permite cambiar un resultado solo por denuncias públicas. En las elecciones generales, los recursos contencioso-electorales deben dirigirse a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Posteriormente, algunos recursos de amparo podrían llegar al Tribunal Constitucional.

El calendario también juega un papel clave en cualquier reclamación. Las impugnaciones contra la proclamación de candidatos electos podrán presentarse entre el 17 de diciembre y el 8 de enero de 2027, según se ha informado sobre el proceso. Para entonces, las Cortes ya podrían estar constituidas y el nuevo Gobierno en plena fase de negociación o incluso ya establecido.

Las posibles consecuencias son tres:

Recuento sin cambios, si los tribunales consideran que las papeletas no deben ser contabilizadas. Litigio sobre garantías, si algún partido demuestra fallos específicos en la custodia o en la documentación. Crisis política, incluso si no se modifica el resultado, si la controversia se utiliza para poner en tela de juicio la legitimidad del vencedor.

La opinión del magistrado Fernando Portillo, citada en la cobertura de Libertad Digital, añade un dato esencial: mantener esas papeletas por separado no permitiría alterar el resultado una vez que se hayan efectuado los comicios. En ese caso, los afectados podrían reclamar por los daños sufridos, pero no transformar automáticamente esas papeletas en votos válidos.

La custodia, el verdadero punto débil

La cuestión central no es si una caja es de cartón o de metacrilato. Lo realmente relevante es si existen controles verificables desde que el elector entrega la documentación hasta que ésta queda sellada, registrada y enviada a la autoridad correspondiente. La apariencia puede ser atractiva, pero la seguridad se sustenta en los protocolos establecidos.

En este sentido, el Gobierno debería ofrecer información clara y coherente sobre:

Quién se encarga de recibir las papeletas.

Cómo se precintan y documentan.

Dónde se guardan.

Quién supervisa su traslado.

Qué organismo decide su destino final.

Sin esos detalles, cualquier explicación se quedará atrapada entre la propaganda y la desconfianza. Y en una campaña donde las acusaciones de fraude son moneda corriente, basta una imagen de una caja sin vigilancia visible para que las redes sociales hagan el resto.

Lo curioso es que un mecanismo diseñado para salvaguardar votos pendientes de decisión judicial se ha convertido en uno de los temas más candentes de la campaña. En el panorama político español, a veces no es el volumen de votos lo que marca la crisis, sino el tamaño de la caja que los contiene.