Hay momentos en los que la hipocresía política alcanza niveles de auténtica desvergüenza.

El de este 25-N fue uno de ellos. Ana Redondo, ministra de Igualdad, se plantó en el acto institucional del Ministerio, se colocó frente al atril y, con la voz entrecortada y los ojos vidriosos, leyó uno a uno los nombres de las 47 mujeres asesinadas en 2026 por sus parejas o exparejas. «Estas son las mujeres asesinadas este año por violencia de género. Yo creo que se merecen nuestro reconocimiento», dijo, al borde del llanto, mientras el público aplaudía.

El gesto, perfectamente calculado para la galería y para las cámaras, llega justo cuando su gestión está bajo el escrutinio más duro de los últimos meses. No hace ni diez días que la Fiscalía Europea, con el apoyo de la UCO de la Guardia Civil, irrumpió en el Ministerio de Igualdad para investigar un posible fraude en la gestión de los fondos europeos destinados a las pulseras antimaltrato. El contrato investigado, el de la etapa de Irene Montero, arrastraba fallos graves: problemas de geolocalización, dispositivos que se podían quitar con facilidad, fallos de batería, interrupciones del servicio y, lo más grave, 123 requerimientos judiciales que no pudieron atenderse por problemas de acceso a la información histórica. Esos fallos provocaron sobreseimientos y absoluciones.

Redondo lleva meses negando la mayor. Ha repetido hasta la saciedad que «ninguna mujer con el dispositivo puesto y conectado ha sido asesinada», que los protocolos «jamás han fallado» y que el debate está «trufado de bulos y mentiras».

Cuando ‘ABC‘ publicó un audio de una reunión privada de mayo de 2025 en la que ella misma reconocía que “el sistema de geolocalización falla en la esencia, cosa que no fallaba hace cuatro años o tres años”, la ministra no lo reconoció. Dijo que «probablemente está manipulado» y amenazó con emprender acciones legales.

Mientras tanto, jueces, Fiscalía, sindicatos policiales y la propia expresidenta del Observatorio contra la Violencia de Género del CGPJ han documentado los fallos. El apodo de ‘pulseras AliExpress’ o ‘pulseras fake se ha popularizado precisamente por la sensación de que se adquirieron dispositivos de baja calidad. Ella lo niega rotundamente y amenaza a quien lo diga.

El contraste es obsceno. Mientras las víctimas reales denunciaban que el aparato “pitaba como un loco” o que se sentían desprotegidas, la ministra sostenía en público que todo funcionaba. Ahora, a menos de una semana de las elecciones del 29-N y con la investigación europea encima, se emociona leyendo los nombres de las asesinadas. Las lágrimas de cocodrilo, como las ha calificado ya más de uno en redes, llegan tarde y huelen a campaña. No son las lágrimas de quien asume responsabilidades; son las de quien pretende que el público se olvide del audio, de la UCO y de los fallos documentados.

¡Qué nadie se olvide de esta intervención de @MARIAGRANADA de la @LaVolaeraGR cuando se encaró con la ministra de Igualdad, Ana Redondo, echándole en cara su chapucera gestión con las pulseras antimaltratadores! Un año después, la Fiscalía Europea y la UCO entran en el ministerio para ver qué se ha hcho con los fondos comunitarios para ese sistema de protección. — Luis Rioja (@miescano351) November 13, 2026

El acto del 25-N no es un foro de debate sobre la gestión del Ministerio. Es un homenaje. Pero cuando la responsable política del sistema de protección se sube al estrado a sollozar, el gesto se convierte en una provocación. Especialmente porque Redondo sigue defendiendo que el nuevo contrato (el de las tobilleras, más caro, de 45 a 111 millones) ha solucionado todo y que el 90 % de las usuarias habla bien de los dispositivos. Los datos de la Fiscalía y del Tribunal de Cuentas cuentan otra historia: fallos estructurales que comprometieron la efectividad del servicio durante meses.

El feminismo institucional del que Redondo es la cara visible lleva años convirtiendo el 25-N en una liturgia de emoción y consignas. «No cabe la equidistancia entre la víctima y el verdugo», repetió este año. Lo que no dijo es que la equidistancia que sí ha practicado su Ministerio es la de minimizar los fallos técnicos cuando los denuncian jueces y policía, y maximizar el relato emocional cuando conviene políticamente. Las 47 asesinadas de 2026 no son un número abstracto para que una ministra se emocione. Son el resultado de un sistema que, a pesar de los millonarios presupuestos de Igualdad, sigue fallando en lo más básico: proteger de verdad a las que ya han denunciado y tienen una orden de alejamiento.

Que Redondo llore leyendo nombres no borra el audio. No borra la investigación de la Fiscalía Europea. No borra las denuncias de las propias víctimas que devolvieron las pulseras porque no se fiaban. Tampoco borra el hecho de que, mientras ella se emocionaba en el acto, la UCO seguía recabando documentación sobre cómo se gastaron los fondos europeos. La caradura tiene un límite. El de esta ministra parece no tenerlo.

El 25-N debería servir para exigir eficacia, no para fabricar lágrimas de cara a las urnas. Las mujeres asesinadas se merecen algo más que un sollozo ministerial: se merecen un sistema que funcione. Y eso, de momento, no lo está garantizando Ana Redondo.