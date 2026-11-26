¡Qué genialidad!

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, recurrió a una auténtica maravilla de performance en un mitin del Partido Popular celebrado en la Caja Mágica de Madrid para ilustrar lo rápido que un gobierno de ese partido puede acabar con el régimen de Pedro Sánchez.

En el acto de apoyo a Alberto Núñez Feijóo, el regidor habló a toda velocidad durante poco más de medio minutos para dejar claro que el líder popular desmontaría el sanchismo aún más deprisa una vez en el poder.

La jugada ha captado la atención de miles de usuarios en X. Almeida subió un fragmento de su discurso con el mensaje:

Yo creo que se me ha entendido. #FeijóoPresidente.

En el vídeo se le ve en el atril, micrófonos en mano, soltando frases a ritmo vertiginoso sobre las elecciones del 29 de noviembre y la necesidad de que el PP vuelva a salvar España como en 1996 o 2011.

Yo creo que se me ha entendido. #FeijóoPresidente pic.twitter.com/m4skvrQbD0 — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) November 25, 2026

La intervención exprés

Durante su turno, el alcalde enlazó ideas sin apenas pausa:

No tengo demasiado tiempo, así que me permitiréis que hable rápido. Este domingo 29 de noviembre son las elecciones más importantes que tenemos en España desde que aprobamos la Constitución de 1978. Son las elecciones en las que nos jugamos un punto de ruptura. Son las elecciones en las que jugamos entre la democracia y el sanchismo. Son las elecciones en las que tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos en las que tenemos que asumir la responsabilidad como Partido Popular de volver a salvar a España como lo hizo Aznar en el 96, como lo hizo Rajoy en el 2011 y como lo va a hacer Alberto Núñez Feijóo en el 2026

Al terminar su acelerada alocución, preguntó al público:

¿Creéis que he hablado rápido?

Y remachó con mucha gracia: