Hay palabras que retratan a quienes las pronuncian.

Las afirmaciones de Hana Jalloul (PSOE) acaban de transformar una contienda electoral en un debate incómodo sobre inmigración, nacionalizaciones y estrategias políticas.

La dirigente socialista, en el canal de YouTube de Berto Coral, expresó su descontento al ver que venezolanos acogidos en España están poniendo su apoyo en partidos de derechas.

La controversia no radicó únicamente en el contenido de sus declaraciones, sino también en la lógica que subyace en ellas. Si el Estado otorga derechos por razones humanitarias, debería priorizar la protección de individuos vulnerables, sin esperar nada a cambio —ni siquiera una papeleta de voto—.

La intervención de Jalloul proporcionó argumentos a quienes critican al Gobierno por abordar las políticas migratorias con una calculadora electoral en la mano.

Aunque nos riamos de Margarita Robles y su chaqueta estilo Top Gun, esta es otra pájara de la que tenemos que librarnos el próximo 29-N. https://t.co/ivqIAqDQEY — Gran Capitán General de los Tercios (@capTercio) November 25, 2026

Una queja con olor a estrategia

Jalloul, secretaria de Política Internacional y Cooperación al Desarrollo del PSOE, afirmó que el partido está llevando a cabo una campaña dirigida a distintos colectivos migrantes. En este contexto, mostró su sorpresa ante el hecho de que personas beneficiadas por decisiones administrativas del Ejecutivo se inclinen luego por votar a la derecha en lugar de a la izquierda.

La dirigente centró su atención en los venezolanos. A su juicio, España ha concedido residencia por motivos humanitarios a más de 250.000 ciudadanos de ese país. Sin embargo, muchos de ellos tienden a votar por la derecha debido a que identifican a los gobiernos progresistas latinoamericanos con la izquierda europea. El argumento de Jalloul radica en reivindicar la sanidad pública, la educación pública y el Estado del bienestar como logros políticos históricos de la izquierda.

¡Esto es muy grave! El PSOE, a través de su eurodiputada Hana Jalloul, reconoce que el Gobierno Sánchez está procediendo a nacionalizar extranjeros para poder consguir que voten a su partido, pero el plan no le ha salido bien a La Moncloa porque, dice, estos acaban por votar a «una derecha que no les da nada». Y aún hay quien piensa que el 29-N no habrá pucherazo. ¡Dios guarde a esas almas cándidas! — Luis Rioja (@miescano351) November 26, 2026

A Jalloul solo le faltó decir que los venezolanos eran unos desagradecidos por no votar PSOE en las elecciones:

Nosotros hemos dado la residencia por razones humanitarias a más de 250.000 venezolanos, que luego vienen a España y solo votan a la derecha. Nunca les han dado derechos a los venezolanos. O sea, nunca. Y eso sí lo podéis ver en las comparativas con las residencias que dieron durante la época de Rajoy, ¿no?, del Partido Popular.

Y siguió con la cantinela: