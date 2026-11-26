La campaña socialista ha traído de vuelta a una figura que parecía reservada para los archivos de la Transición: José Bono. Según informa Vozpópuli, su regreso habría sido impulsado por José Luis Rodríguez Zapatero, con la aprobación de Pedro Sánchez, con el fin de fortalecer la candidatura y criticar a Felipe González.

Este movimiento parece mezclar estrategia política con un toque de teatro. Cuando el mensaje oficial requiere apoyo, el PSOE recurre a figuras veteranas que pueden captar la atención de los medios, aunque su pasado político pueda generar cierta controversia. Bono ha aceptado ejercer de punta de lanza en una confrontación entre el socialismo en el poder y una de sus más importantes figuras históricas.

La frase que se le atribuye a Zapatero deja claro el encargo: «Ya que yo no puedo salir, debes hacerlo tú». El expresidente, que enfrenta una investigación judicial según la información publicada, considera que el exministro de Defensa puede llenar un vacío mediático que otros líderes socialistas prefieren evitar. Esta operación busca proteger al núcleo de Sánchez mientras desplaza la atención hacia un enfrentamiento candente con González.

Una estrategia con múltiples destinatarios

La intervención de Bono trasciende el mero apoyo al candidato. Su objetivo principal parece ser desafiar a Felipe González, un personaje que aún atesora influencia entre viejos líderes y votantes socialistas, pese a su creciente distanciamiento con la actual dirección.

Vicente Vallés: “Sanchez necesita agitar a la tropa y han llamado a José Bono porque ni Zapatero ni Oscar Puente están disponibles”. https://t.co/ApG0vRsXj4 — Pedro Pineda Celis (@pedropcelis) November 26, 2026

El cálculo es claro:

Presentar a Bono como un defensor del proyecto de Sánchez.

Responder a las críticas de González sobre la dirección actual del PSOE.

Transformar una disputa interna en un episodio de campaña.

Desviar la atención de los asuntos que más inquietan al Gobierno.

Sin embargo, el ataque también podría tener efectos no deseados. González no necesita un cargo para mantener su autoridad simbólica. Sus intervenciones son vistas como la voz de una generación de líderes que observa con inquietud el rumbo del partido. Confrontar a González puede movilizar a la militancia más leal a Sánchez, pero también puede recordar al electorado moderado la fractura existente entre diferentes etapas del PSOE.

Para algunos sectores del socialismo, esta maniobra es especialmente arriesgada, ya que Bono no es un recién llegado. Su recorrido, sus negocios y su conexión con diversos sectores del partido han sido objeto de discusión durante años. Cada palabra que pronuncia podría servir tanto para defender al candidato como para revivir cuestiones que el PSOE preferiría mantener al margen de la campaña.

El papel de Zapatero y la salvaguarda del entorno

Esta operación sitúa a Zapatero en una posición clave. Aunque no posee una responsabilidad formal en la dirección del PSOE, sigue actuando como uno de los principales apoyos externos de Sánchez. Su habilidad para generar discursos, participar en debates internacionales y mantener nexos dentro del partido le permite influir sin verse involucrado en el desgaste diario de la gestión.

De acuerdo con las fuentes citadas por el diario, esta estrategia se encuentra bajo la supervisión de un núcleo formado por Óscar López, José Blanco, Bono y Zapatero, con Sánchez como principal favorecido. La idea es desarrollar una campaña que refuerce al presidente y mantenga unida a una mayoría compuesta por dirigentes institucionales, antiguos cargos y aliados territoriales.

El inconveniente es que la política de protección puede desembocar en una política de exposición. Cada vez que un veterano sale a respaldar al presidente, el debate vuelve a centrarse en las relaciones internas del PSOE. El votante recibe menos información acerca de empleo, vivienda o servicios públicos y más escenas de un ajuste de cuentas entre familias socialistas. La campaña termina pareciendo una reunión de antiguos alumnos, pero con asesores, focos y encuestas.

La respuesta de Felipe González

González ha respondido con ironía a los ataques de Bono. Su réplica sugiere que el exministro no solo defiende a Sánchez, sino también intereses personales relacionados con su vida empresarial en España y la República Dominicana.

Este señalamiento introduce un aspecto delicado. La disputa ya no es únicamente una diferencia de ideas, sino que impacta en la credibilidad de quienes hablan en nombre del socialismo. En una campaña marcada por la desconfianza hacia las élites políticas, cualquier insinuación sobre favores, protección o negocios privados puede resonar más que un mitin cuidadosamente orquestado.

El enfrentamiento también pone de manifiesto una transformación del PSOE. El partido que durante años se enorgulleció de una dirección disciplinada ahora presenta múltiples voces compitiendo por definir qué significa ser socialista. La contienda enfrenta, al menos, a cuatro sensibilidades:

Sector Mensaje principal Riesgo político Sánchez Cierre de filas en torno al Gobierno Consolidar al partido en una única figura Zapatero Defensa del ciclo político actual Asumir el desgaste de esta estrategia Bono Ataque a los críticos internos Reabrir polémicas personales González Crítica desde la autoridad histórica Ser utilizado como símbolo por la oposición

Como consecuencia inmediata, el PSOE vuelve a hablar de sí mismo. Esto puede ser útil para movilizar a los convencidos, pero resulta poco efectivo si la prioridad es persuadir a quienes dudan. La lucha interna proporciona titulares, aunque no necesariamente se traduce en votos.

Una campaña entre lealtades y cuentas sin saldar

La llegada de Bono es una clara apuesta por la memoria política. Sánchez intenta apoyarse en figuras reconocibles para transmitir experiencia y autoridad, mientras que sus rivales presentan este movimiento como un signo de agotamiento. El debate no se centra solo en quién tiene la razón, sino en quién controla la narrativa del socialismo español.

Este episodio también confirma que las viejas corrientes aún siguen vigentes. Aunque los nombres, equipos y canales de comunicación han cambiado, las lealtades, desconfianzas y cuentas pendientes permanecen. La novedad es que hoy todo se desarrolla a una velocidad propia de las redes sociales, donde una declaración de un antiguo ministro puede eclipsar rápidamente la agenda completa de un día electoral.

Un detalle revelador: el supuesto “último conejo de la chistera” no es un desconocido ni una figura innovadora, sino un exministro que sabe desde dentro cómo funcionan las reglas del partido. En el PSOE, al menos por el momento, la renovación parece consistir en volver a llamar a la puerta de quienes ya formaron parte de su historia.