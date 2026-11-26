¡Tremendo espantajo!

El feminismo del Ejecutivo de Pedro Sánchez no es una política de Estado. Es una pandereta: ruido de tambor, cánticos de colegio y saltitos de manifestación que cubren con estruendo la realidad de un poder que ha convertido la igualdad en propaganda electoral mientras sus principales actores se mueve en el fango.

De José Luis Ábalos, el exministro que se repartía mujeres con su asesor Koldo García, a Begoña Gómez coreando «un bote, dos botes, machista el que no bote» en la cabecera de una marcha del 25-N, el arco es tan corto como obsceno.

Qué vergüenza ajena. Que llegue ya el domingo pic.twitter.com/FOPUMcMgvi — Lupe Sánchez (@Proserpinasb) November 25, 2026

El contraste en imágenes

Ábalos fue durante años el número dos de Sánchez, el hombre de confianza que ocupó el Ministerio de Transportes y se presentó en público como feminista de manual. En 2020 participó en campañas del PSOE donde presumía de ser feminista porque eras socialista. En televisión aseguró que la prostitución le producía «asco» y que no había necesitado recurrir a ella. Hoy, los audios grabados por el propio Koldo lo desmienten con crudeza: «la Carlota se enrolla que te cagas», conversaciones en las que dos hombres del Gobierno trataban a las mujeres como cromos intercambiables.

Hay más: grabaciones de encuentros sexuales en pisos de Madrid, pagos de cientos de euros y una doble vida que las militantes socialistas calificaron de «vomitiva» cuando saltó a la luz. Ábalos, ya fuera del partido y envuelto en la causa de corrupción del caso Koldo, se reivindica ahora como el hombre que «promovió a muchas mujeres a puestos de responsabilidad». El feminismo de pandereta no exige coherencia: basta con haber nombrado a alguna directora de empresa pública mientras se organiza el fin de semana con las «nuevas» y las «recién».

En el otro extremo del arco está Begoña Gómez. A cuatro días de las elecciones del 29-N, la esposa del presidente encabezó la manifestación del 25-N en Madrid junto a ministros y cargos del PSOE. Cogió el micrófono y animó a la gente a saltar:

Se nota, se siente, las mujeres están presentes. Un bote, dos botes, machista el que no bote. Esta es la fuerza de las mujeres.

Las imágenes, retransmitidas en directo, mostraron a una Begoña eufórica, con la chaqueta roja, coreando consignas mientras detrás se veía el cartel ‘La fuerza de las mujeres PSOE’. El mismo día, la marcha pedía la abolición de la prostitución.

La ironía no es menor: su padre, Sabiniano Gómez, estuvo vinculado a negocios de saunas que el PP no ha dejado de recordar, y ella misma arrastra una causa judicial por tráfico de influencias y malversación relacionada con una cátedra en la Universidad Complutense. El juez Peinado la envió a juicio con jurado. Mientras espera la fecha, el PSOE la saca a la primera línea como símbolo de «la España de las mujere»”.

El contraste no es anecdótico. Es el método. El Gobierno se autodenominó el «más feminista de la historia» y aprobó la ley del solo sí es sí, que acabó rebajando penas a condenados por delitos sexuales y obligó a una reforma de urgencia.

Los datos oficiales muestran un aumento significativo de los delitos sexuales y de las violaciones durante estos años. Las pulseras antimaltrato, otro símbolo de la política de igualdad, están bajo investigación de la Fiscalía Europea por posibles irregularidades en un contrato de más de 40 millones. Y mientras tanto, el entorno de Moncloa acumula escándalos de trato a las mujeres: Ábalos, Koldo, denuncias internas de acoso en el PSOE, y la propia Begoña convertida en figura de campaña precisamente cuando su caso judicial avanza.