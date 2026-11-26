El Tribunal Supremo ha confirmado la suspensión del derecho al voto para 163.355 personas que adquirieron la nacionalidad española gracias a la conocida como ley de nietos. Esta decisión deja a este colectivo sin la posibilidad de participar en las elecciones, a menos que puedan probar de manera fehaciente su vínculo con el exilio político español.

El último intento del Gobierno por revertir esta medida no ha tenido éxito. La Sala de lo Contencioso-Administrativo desestimó el recurso presentado por la Abogacía del Estado, sentenciando que no procede ningún recurso adicional contra esta resolución. Esta problemática ya no es solo una cuestión cautelar; se ha convertido en un desafío institucional significativo: la ciudadanía, el censo y las garantías electorales se entrelazan en un mismo ámbito.

Un filtro documental para entrar en las urnas

El Supremo ha determinado que solo podrán votar inicialmente las 901 personas que ya presentaron la certificación consular que acredita su condición de descendientes de exiliados. También tendrán esa oportunidad aquellos que presenten la documentación requerida antes de la fecha de la votación, siempre que cumplan con las condiciones establecidas por la Sala.

Esta resolución afecta tanto al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) como al censo de ciudadanos en el país. El tribunal ordena que quienes estén en el anexo de la orden del 25 de octubre de 2022 no sean considerados electores, salvo en los casos autorizados. Por lo tanto, esto no implica una retirada de la nacionalidad, sino la suspensión del derecho al sufragio hasta que se demuestre el supuesto legal correspondiente.

La distinción es crucial. La Ley de Memoria Democrática permite recuperar la nacionalidad española de origen para algunos descendientes de españoles que se exiliaron durante el franquismo por motivos políticos, ideológicos o por su orientación sexual. Aquí surge el conflicto: la administración asume esa condición de manera amplia, mientras el tribunal demanda una prueba individualizada.

Situación Efecto electoral Descendiente con certificación consular aceptada Puede votar Nacionalizado en el listado cuestionado No puede ser elector Afectado que aporte la documentación requerida antes de la votación Puede solicitar su inclusión Hijo mayor de edad de un nacionalizado Sujeto a revisión judicial específica

La controversia se origina en una instrucción administrativa de octubre de 2022 que facilitó la interpretación de los requisitos estipulados en la norma. Los detractores argumentan que esta aplicación amplió el número de beneficiarios sin exigir siempre pruebas suficientes del exilio. A su vez, el Gobierno ha defendido la validez de este procedimiento y buscó proteger los derechos electorales de aquellos que ya habían obtenido la nacionalidad.

Censo, circunscripciones y sospechas políticas

El aspecto jurídico se ha transformado rápidamente en una batalla política. Vox e Iustitia Europa pidieron que se revisaran las inscripciones, argumentando que podían alterar de manera significativa el censo, especialmente entre ciudadanos que residen afuera y que nunca habían vivido en España.

El Tribunal Supremo mostró dudas sobre la regularidad de ciertas incorporaciones y planteó la necesidad de controles adicionales. La Junta Electoral Central ha endurecido los criterios para justificar la relación entre el elector y la circunscripción elegida. Aquellos que no han vivido en España deberán detallar, mediante documentos, las razones por las que desean votar en un municipio específico.

La inquietud no es solamente numérica. En varios municipios, el número de electores ausentes llegó a adquirir un peso notable frente a la población residente. En el ámbito electoral, unos pocos cientos de votos pueden ser irrelevantes en provincias grandes, pero resultan decisivos en localidades más pequeñas. El censo, ese documento que a menudo queda en el olvido, se ha convertido en el centro de atención, generando más titulares que algunos candidatos.

El Gobierno tiene por delante varias responsabilidades:

Deberá coordinar con la Oficina del Censo Electoral y la Junta Electoral la depuración de las listas.

Tendrá que informar a los afectados sobre qué documentos son válidos para acreditar el derecho al sufragio.

Se arriesga a nuevas reclamaciones de quienes consideren que la suspensión es excesiva.

Asumirá el coste político de que una medida concebida para reparar una injusticia histórica termine envuelta en sospechas electorales.

Una herida histórica con efectos contemporáneos

La ley de nietos fue creada con el propósito de reparar las secuelas de la Guerra Civil, el franquismo y el exilio. Durante años, miles de familias fueron separadas de la nacionalidad española por decisiones políticas, desplazamientos forzados o complicaciones burocráticas. El objetivo de esta norma era brindar una vía de reparación para sus descendientes.

El problema no radica en el reconocimiento de ese vínculo familiar, sino en cómo debe ser comprobado y cómo se refleja en el censo. La nacionalidad y el derecho al voto están interrelacionados, pero no son lo mismo. Ser español habilita el ejercicio de los derechos políticos, aunque la inscripción electoral debe acatar las normas de identificación, residencia y adscripción territorial.

El Supremo ha decidido optar por una solución restrictiva: mantener la suspensión para el grupo cuestionado, permitiendo excepciones únicamente cuando se presente una acreditación documental. Este enfoque evita una exclusión total, pero genera una carrera contrarreloj para aquellos que necesiten obtener certificaciones consulares, reconstruir expedientes familiares o probar que sus antepasados experimentaron un exilio por razones contempladas por la ley.

La paradoja es innegable: una norma que se diseñó con el fin de restituir derechos históricos ha terminado por desencadenar un conflicto sobre quién puede usufructuarlos en la actualidad. En el epicentro hay una cifra contundente —163.355 personas— y, en oposición, un dato infinitamente menor pero de gran relevancia jurídica: las 901 que ya lograron demostrar su condición de descendientes de exiliados.