El reciente debate electoral dejó una imagen poco favorable para Pedro Sánchez. Su intento de enmarcar a PP y Vox como un solo bloque terminó evidenciando la sinergia entre ambos. Un análisis de Vozpópuli resalta una idea clara: Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal se repartieron los papeles de manera efectiva, mientras el presidente se quedó atrapado entre la defensa de su gestión y los ataques de sus opositores.

El formato a cuatro, pensado como la última gran oportunidad para movilizar a los votantes, terminó funcionando como un diagnóstico de los bloques políticos. Sánchez intentó recuperar terreno en temas sociales como vivienda, servicios públicos y memoria democrática. Feijóo enfocó su intervención en la gestión, impuestos y corrupción. Abascal, por su parte, subió la apuesta en cuestiones de inmigración y seguridad. Ada Colau trató de disputarle a Sánchez el liderazgo de la izquierda, aunque su estrategia no generó el impacto esperado.

Una pinza que no terminó de consolidarse

La principal estrategia de Sánchez fue agrupar a PP y Vox en el mismo “saco de la involución”. Esa maniobra forma parte de su táctica habitual: transformar las elecciones en un plebiscito entre un Gobierno progresista y una alternativa de derechas, presentada como un peligro común. Sin embargo, el debate dejó un resultado paradójico. Cada ataque dirigido a Feijóo y Abascal les permitió responder desde posturas distintas pero complementarias.

El líder del PP adoptó un enfoque más institucional. Presentó propuestas sobre inflación, presión fiscal y el funcionamiento de los servicios públicos. Abascal asumió el papel de duro, con intervenciones agudas sobre inmigración, corrupción y seguridad. Esta combinación evitó que ambos compitieran por el mismo terreno durante gran parte del programa.

El reparto de roles no fue del todo perfecto. Abascal recurrió a expresiones particularmente agresivas y Feijóo vivió un momento polémico al pedir a Colau que estuviera “calladita”, una frase que luego intentó matizar. Aun así, el incidente no alteró la percepción general: el candidato popular se mostró como un gestor, mientras que el líder de Vox actuó como provocador del debate. La política española, siempre inclinada hacia parejas inesperadas, encontró su dúo televisivo del momento.

Sánchez, entre la defensa y el desgaste

El presidente trató de recuperar la iniciativa mediante un discurso más moderado. Buscó evitar una confrontación directa constante y presentarse como una garantía frente a una derecha supuestamente unificada. El inconveniente fue que esa moderación no siempre se tradujo en autoridad. Feijóo le demandó explicaciones sobre la corrupción y la gestión de su Gobierno; Abascal incidió en asuntos delicados como el apagón, la DANA y la seguridad.

Uno de los momentos que más comentarios suscitó fue cuando Sánchez afirmó que “el dolor se acompaña, no se hace campaña con él”. La frase tenía la intención de reprochar a sus rivales por utilizar políticamente tragedias y crisis, pero también sugirió otra lectura: la de un candidato que responde con una premisa moral cuando sus adversarios le exigen respuestas concretas.

Sánchez también se vio acorralado en torno a la cuestión de José Luis Rodríguez Zapatero y la comisión vinculada al rescate de Plus Ultra. Feijóo planteó que el expresidente devolviera el dinero, y Sánchez no ofreció una respuesta que cerrara la controversia. En un debate tan centrado en la credibilidad, el silencio puede pesar tanto como las respuestas.

Colau no consigue posicionarse como alternativa

Ada Colau llegó al plató con una misión doble. Tenía que atacar a la derecha y, a la vez, marcar distancias con Sánchez para atraer al votante progresista descontento. En el tema de la vivienda, intentó hacerse eco de quienes protestan contra los fondos de inversión y los altos precios del alquiler. Sin embargo, su pasado como alcaldesa de Barcelona convirtió ese asunto en un terreno complicado.

La candidata de Frente Amplio no dudó en calificar de “suspenso” la gestión de Sánchez en vivienda. Este gesto evidenció la tensión entre ambos. El presidente buscó mantenerla dentro de su espacio político, mientras Colau se esforzaba por demostrar que no era una meramente aliada del PSOE. La esperada pinza entre los dos terminó revelando más rivalidad que liderazgo compartido.

Su actuación mejoró en algunos intercambios, pero no logró cambiar la estructura principal del debate. La pugna seguía centrada entre Sánchez y Feijóo, con Abascal como refuerzo a la ofensiva contra el Gobierno. Colau obtuvo momentos de visibilidad, aunque no llegó a establecer la autoridad necesaria para convertirse en la única referencia de la izquierda crítica.

El impacto electoral del último debate

A pocas horas de las elecciones generales del 29 de noviembre, el debate podría influir en tres áreas clave:

El voto conservador , transmitiendo que PP y Vox pueden colaborar sin confundirse.

, transmitiendo que PP y Vox pueden colaborar sin confundirse. El electorado socialista , reforzando la impresión de que Sánchez está en una campaña defensiva.

, reforzando la impresión de que Sánchez está en una campaña defensiva. La izquierda alternativa, que debe decidir si penaliza al PSOE o evita una fragmentación que facilite el avance de la derecha.

El resultado del debate no se traduce, por sí solo, en una mayoría parlamentaria. Los debates movilizan, consolidan o desmovilizan, pero rara vez sustituyen la estructura territorial, la campaña previa y los pactos posteriores. Su verdadero valor radica en fijar imágenes: Feijóo como gestor, Abascal como atacante, Sánchez como presidente acorralado y Colau como candidata que todavía busca su espacio.

El episodio deja, además, una paradoja comunicativa. Sánchez pretendió presentar a sus adversarios como una coalición unida, pero el debate terminó ofreciendo a los espectadores una versión más funcional de esa cooperación. El PP aportó el tono presidencial; Vox concentró los ataques más severos. En medio de ambos, el socialista no logró evitar que el formato a cuatro se sintiera, en la práctica, como un anticipo de la negociación posterior a las elecciones.

Mientras los equipos de campaña suman los votos, las redes sociales han emitido su propio veredicto: “el gran buitre” de Abascal, la imagen de Colau y los encontronazos en el plató han convertido el último debate en una mezcla de política, espectáculo y meme, todo en proporciones casi iguales.