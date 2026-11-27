¡Tremendo palazo en el día final de la campaña electoral!

Cayetana Álvarez de Toledo (PP) publicó un extenso hilo en el que repasó uno por uno los casos de corrupción vinculados al Ejecutivo de Pedro Sánchez desde 2018.

La diputada popular y número dos por Madrid al Congreso de los Diputados desglosa condenas firmes, juicios pendientes e investigaciones abiertas que afectan a ministros, asesores, familiares del presidente y altos cargos del PSOE.

El vídeo que acompaña al mensaje arranca con la frase que Sánchez repite desde hace años:

Yo soy un político íntegro y mi Gobierno es un Gobierno limpio.

A partir de ahí, Álvarez de Toledo enumera decenas de nombres y resoluciones judiciales que, según ella, contradicen esa afirmación. El hilo divide los casos en condenados, pendientes de juicio e investigados, y añade tramas adicionales como las adjudicaciones de Servinabar o las contrataciones irregulares en empresas públicas.

«Yo soy un político íntegro y mi Gobierno es un Gobierno limpio». Casos de corrupción y causas judiciales vinculadas al Gobierno y al PSOE durante la era Sánchez (2018-2026): 1. Condenados —José Luis Ábalos. Exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.… — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) November 26, 2026

Una lista para aburrir de larga

La publicación de Álvarez de Toledo comienza citando textualmente la afirmación de Sánchez y, a continuación, despliega una relación ordenada por categorías.

En el apartado de condenados aparecen nombres que han marcado la legislatura. José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, ha sido condenado a 24 años y 3 meses de prisión por organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias. Su exasesor Koldo García ha recibido 19 años y 8 meses. El comisionista Víctor de Aldama ha sido condenado a 4 años y 6 meses, con suspensión de la pena por su colaboración con la Justicia. David Sánchez, hermano del presidente, ha sido condenado a 9 años de inhabilitación por prevaricación administrativa, aunque la sentencia está recurrida. En el mismo caso, otros nueve acusados han recibido la misma pena de inhabilitación. Miguel Ángel Gallardo, expresidente socialista de la Diputación de Badajoz, ha sido condenado a 18 años de inhabilitación por dos delitos de prevaricación. Y Álvaro García Ortiz, exfiscal general del Estado, ha sido condenado a 2 años de inhabilitación y 7.200 euros de multa por revelación de secretos.

El segundo bloque recoge los pendientes de juicio. Begoña Gómez, esposa del presidente, se enfrenta a un juicio ante jurado popular por tráfico de influencias y malversación. La Fiscalía solicita su absolución, pero el procedimiento sigue abierto. Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido como ‘Tito Berni’, exdiputado socialista, está pendiente de juicio en el ‘caso Mediador‘, relacionado con una presunta trama de sobornos y favores a empresarios.

La sección de investigados es la más extensa. Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, está investigado por presuntas comisiones ilegales en adjudicaciones de obra pública y pasó varios meses en prisión provisional. José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno, figura como investigado por presunto tráfico de influencias y blanqueo de capitales en relación con el rescate de Plus Ultra, además de un presunto delito fiscal y de contrabando en una pieza separada relativa a unas joyas. Sus hijas Laura y Alba Rodríguez Espinosa han sido citadas como investigadas. También aparecen Leire Díez, exmilitante socialista, investigada por irregularidades en adjudicaciones y actuaciones dirigidas a obstaculizar investigaciones; varios altos cargos de la SEPI (Vicente Fernández, Belén Gualda y Bartolomé Lora); el empresario Joseba Antxon Alonso, vinculado a Servinabar; Gaspar Zarrías; Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, sobre quien la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado procesamiento; y José Vicente Berlanga, expresidente de Enusa, entre otros.

El listado cierra con un apartado de «otros asuntos» que incluye el contrato de las pulseras antimaltrato y la investigación de la Fiscalía Europea, las contrataciones de Jessica Rodríguez y Claudia Montes en empresas públicas (acreditadas en la sentencia de Ábalos), las adjudicaciones de Servinabar, los contratos de mascarillas de Canarias y Baleares, y presuntas irregularidades en Mercasa, Enusa, Isdefe, Cofivacasa y Sepides.

El contraste entre la frase de Sánchez y este inventario es el núcleo del golpe de Álvarez de Toledo. Mientras el presidente insiste en la limpieza de su Gobierno y en su propia integridad personal, la diputada popular ha reunido en un solo mensaje condenas firmes de ministros y altos cargos, procesos abiertos contra su esposa y su hermano, investigaciones a un expresidente del Gobierno y a varios dirigentes socialistas, y una serie de adjudicaciones y contratos que siguen bajo escrutinio judicial. La publicación se produce en el contexto del debate a cuatro y de una campaña en la que Sánchez ha intentado presentarse como el garante de la estabilidad y la decencia frente a lo que describe como el bloque de la involución.